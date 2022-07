Dr. Henry Ford z Indie

Doktor Devi Shetty získal v Indii prezývku Bypasswale Baba, niečo ako “svätec rozdávajúci bypass”. Nielen preto, že sa podieľal na viac ako 15 000 operáciách srdca, ale najmä preto, že spravil zdravotnú starostlivosť oveľa dostupnejšou pre stámilióny chudobných Indov.

Pred vyše 20 rokmi založil v Indii sieť nemocníc Narayana Health. Bypass v týchto nemocniciach stojí menej ako 2 000 dolárov (s dlhodobým cieľom stlačiť cenu pod 1 000 dolárov), pričom kvalitatívne ukazovatele (napr. mortalita do 30 dní od operácie) sú rovnaké alebo lepšie ako je priemer v USA, kde podobná operácia stojí okolo 100 000 dolárov. Sieť ponúka „klubové karty“ s výhodami, či denné dynamické oceňovanie služieb (podľa aktuálnej vyťaženosti a finančných výsledkov siete), takže k operácii majú šancu dostať sa aj pacienti s menším obnosom peňazí, či dokonca zadarmo. Údajne až 60 % pacientov platí nižšie ceny ako sú uvedené v cenníku.

Tento „zázrak“ Shetty dosiahol aplikovaním princípov Henryho Forda na výrobu v medicíne. Budovy kliník sú navrhnuté úsporne (na lacných pozemkoch, s nízkou energetickou náročnosťou) a účelne. No hlavným kľúčom úspechu jeho projektu je workflow. Každá nemocnica má niekoľko desiatok chirurgov, operuje sa od 6. hodiny ráno do 10. hodiny večer. Pacientov „rozrábajú“ mladší lekári, skúsenejší prichádzajú len na kľúčovú časť operácie, následne sa presúvajú k ďalšiemu stolu. Vďaka tomuto príkladu task shiftingu vykonajú najdrahší lekári kliniky za deň zhruba 4-krát viac zákrokov ako v USA. To predstavuje nielen finančnú úsporu, ale aj cestu k rýchlemu rastu mladých lekárov. Podobne je oveľa vyššie využitie drahých nemocničných prístrojov, keďže bežia non-stop väčšinu dňa. Rodina pacienta je motivovaná k aktívnemu zapojeniu sa do ošetrovateľskej starostlivosti po operácii už v nemocniciach (aj vďaka programu ošetrovateľstva pre rodinných príslušníkov Noorah Health, ktorý v spolupráci so sieťou vyvinula Stanfordská univerzita), čo ďalej finančne odľahčuje nemocnicu.

V klinikách sa snúbi tradičný prístup rozvojového sveta (zapojenie rodiny) s najmodernejšími technológiami. Od všetkých pacientov sú zbierané priebežné vitálne dáta zo všetkých nemocníc do centrálneho IT systému. Tito dáta slúžia jednak k okamžitému zásahu personálu, ak sa pacientovi na lôžku pohorší, a zároveň s pomocou umelej inteligencie a obrovskej dátovej bázy (sieť Narayana má 2,5 milióna pacientov ročne) umožňujú aj predikovať výskyt komplikácií u konkrétneho pacienta v budúcnosti a aktívne im predchádzať. Narayana má okrem kliník aj 800 centier telemedicíny a mobilné stanice navštevujúce vidiecke komunity.

Narayana Health je štandardná akciová spoločnosť, ktorej akcie si môžete kúpiť na indickej burze. Je príkladom, že aj v zdravotníctve je možné dosiahnuť významné úspory z rozsahu manažérskymi zmenami a aplikovaním inovácií - a to všetko v prostredí so striedmym množstvom kapitálu.

