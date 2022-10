Pokryteckí poslanci, ktorí u nás predkladajú zákony o zákaze dúhových vlajok, akoby nič, odsudzujú vraždu dvoch mladých ľudí

To, že komunita LGBTQ denne čelí urážkam, či už na internete, alebo v dennej realite, netreba ani uvádzať. Vulgárne nápisy, posmešky, ničenie dúhových vlajok, verbálne aj fyzické útoky, sú, nie len u nás, veľmi časté.

Do dnešného dňa by asi málokoho napadlo, že táto, dlhodobo pretrvávajúca nenávisť, môže aj na Slovensku prerásť až k plánovanej vražde.

Zomreli dvaja ľudia. Tí ostatní sa dnes naozaj právom obávajú o svoj život. Zjavne žijeme v spoločnosti, v ktorej sú jednotlivci, no pravdepodobne aj skupiny ľudí, schopné takýchto činov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

A presne tie chtiac-nechtiac, podporujú aj stredoveké názory mnohých našich politikov, najmä z najväčšej vládnej strany, ktorí sa dnes na počudovanie tvária, že ich nenávisť a netolerantnosť voči LGBT komunite, vlastne nikdy nebola.

Neviem teda, či poslanci z hnutia OĽANO skutočne zabudli na jediný, pre nich prijateľný koncept a to kult tradičnej rodiny, nad ktorý v ,,normálnej spoločnosti“ nie je. Všetko, čo je iné je zlé a nečisté. Ako povedal poslanec Kuriak ,,sodoma gomora“.

Aj poslanec Gyimeši asi pozabudol, že jeho primitívny nápad s predkladaním zákona o zákaze používania dúhových vlajok, ktorý v normálnom tolerantnom svete miesto nemá, prispel k ďalšej nezmyselnej nenávisti voči týmto ľuďom.

O to zarážajúcejšie je, že dnes na jeho facebookovom profile horí sviečka a vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám obetí, ktoré nedávno nevedel akceptovať ani len vyjadrením podpory dúhovou vlajkou.

Kuriak, ktorému vadila dúhová vlajka na obchode s potravinami aj na Cigánikovej oblečení, a vlastne všade inde, dnes plače a vyhovára sa, že on nevie nenávidieť, a sám je ten, ktorý je nenávidený.

Matovič, ktorý v snahe poukázať na smrť dvoch mladých ľudí z LGBT komunity, chce tiež iba, ako vždy, poľutovať sám seba.

Záborská sa tvári, že smúti tiež, hoci pochody ,,Za život“, ktoré sú tu len z dôvodu, aby provokovali dúhový tábor a podnecovali k netolerancii iného, podporuje jedna radosť.

A tak by sme mohli pokračovať.

Ešte predsa treba spomenúť pána premiéra, ktorý, ako vždy, keď niečo hovorí, nepovedal nič prínosné.

Ľudia, ktorí majú a budú mať možnosť ovplyvňovať a formovať spoločnosť, v minulosti neurobili nič preto, aby takejto tragédii predišli. Práve naopak. Rozpútavali a rozpútavajú tu zbytočnú diskusiu, ktorá je pre normálneho, tolerantného človeka úplne nepodstatná a tých zvyšných iba podnecuje k nenávisti a k odporu.

Dnes plačú nad dvoma životmi. Nad tými, ktoré možno aj svojimi výrokmi mohli, ak by čo i len trocha chceli, minimálne podporiť, keď to ešte bolo možné. Neurobili to.

Naozaj už chápem môjho kamaráta, že sa bojí. Dnes ešte viac. Pretože v spoločnosti, ktorá namiesto podpory všetkých ohrozovaných skupín ľudí, rieši zákaz dúhových vlajok, to iné ani byť nemôže.