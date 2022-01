Ako sa nezblázniť na internátnej izbe

Pozastavili ste sa niekedy nad myšlienkou, že máte plné zuby spolubývajúceho, ktorý z vás urobil chodiacu ukážku citovo nevyrovnanej osoby? Lezie aj vám na nervy to hlučné chrúmanie zemiakových lupienkov z druhej strany izby? Alebo ste boli nechceným divákom absolútne nezaujímavého filmu? Toto sú situácie, ktoré nevymyslíš, ale určite ich zažiješ na internáte. Dá sa im však vyhnúť, ako sme zistili od našich študentov. Tí nám poskytli rady, ako spolu bývať a fyzicky či psychicky sa nezruinovať.

1. Spoznajte sa navzájom

Skúste sa vžiť do situácie, v ktorej sa nachádzate. Ste dvaja cudzí ľudia. Ocitli ste sa na izbe, ktorú budete spolu nejaký čas zdieľať. Obaja ste iní a máte iné potreby, zvyky, nastavenie a režim. Úplným ideálom by bolo, ak by ste si navzájom vliezli do hlavy, pričom by ste zistili, kto ste, čo ste a hneď by ste vedeli, s kým máte tú česť. Keďže táto možnosť (zatiaľ) neprichádza do úvahy, ponúkame vám lukratívnu psychologickú radu − porozprávajte sa o tom. Z nás psychológov sa síce všetci kvôli tejto klišé rade smejú, ale pri spoznávaní sa so spolubývajúcim na izbe je ideálne sa spolu porozprávať. Teda, ak nie ste obaja tradičné typy a nechcete si posielať lístočky. A možno si povieš, nepríjemné, rozprávať sa, čo chápeme, ale ako môžeš vedieť, čo od toho druhého očakávať, keď ho nepoznáš?

2. Rozdeľte si úlohy

Ako každé spolunažívanie, aj toto na internáte si vyžaduje nejaké tie domáce práce. Raz za čas treba pozametať, umyť kúpeľňu, vyniesť kôš, a tak ďalej, veď to poznáte. Na internáte nad tebou však nebude stáť mama so záchodovou kefou v ruke a tichou vyhrážkou v očiach, keď odmietneš. Tu máte dve možnosti. Buď bude vaša izba v štýle útočiska Beara Gryllsa alebo si jednoducho nájdete spôsob, ako sa spolupodieľať na čistote miestnosti, v ktorej bývate. Pridávame aj tip od študentiek na manželákoch: vytvorte si jednoduchú tabuľku s číslami izieb a miestom pre zaškrtnutie, kto bude kedy upratovať, napríklad každá izba v bunke si vezme na starosť nejaký týždeň. Podobne si to môžete prispôsobiť aj na jednotlivých izbách, každý týždeň bude upratovať niekto iný. Poprípade aj tip od samotného Sheldona Coopera, ktorý problém „spoločné bývanie“ vyriešil podpisom dodatku k zmluve s podmienkami od upratovania až po návštevy na izbe. Takto krásne sa dá predísť hádkam a podobným nedorozumeniam, kto by mal kedy upratovať. Pripomíname však, že pri všetkých činnostiach treba používať šedú kôru mozgovú. Keď tvoj spolubývajúci včera vyniesol smeti a ty si práve dojedol dvojité menučko z mekáča, logicky si ho choď pri najbližšom opustení izby vyniesť. Chcete mať predsa na izbe čisto a nie cítiť sladkokyslú omáčku ešte nasledujúci týždeň.

3. Na izbe nie si sám

Jeden múdry človek raz povedal: „Sloboda človeka končí tam, kde sa začína sloboda toho druhého.“ A niečo na tom bude aj na internátnej izbe. Zdieľaš ju s iným človekom, každý máte svoje zvyky. Nie je však v pohode, aby si si o polnoci púšťal Metallicu, lebo tebe sa pri nej lepšie zaspáva (predstav si, presne na tento účel boli vymyslené slúchadlá, dokonca aj bezdrôtové). Ani to, že po sebe nechávaš taký neporiadok, že tvoj spolubývajúci má problém nájsť si svoju posteľ, nie to sa k nej ešte dostať. Podobne nie je v poriadku, aby si o pol tretej ráno došiel na izbu vyspevujúc slovenské ľudové, zažíhajúc to jediné svetlo, ktoré sa na izbe nachádza (presne to na strope, ktoré krásne rozsvieti celú izbu) a zobudil svojho spolubývajúceho, aby si sa ho opýtal, či už spí. Vyskúšajte aplikovať starý dobrý rešpekt k druhému a uvidíte, že sa vám bude lepšie spolunažívať.

4. Aj tak sa všetci raz stretneme v jednej chladničke

Na internátnej izbe však nejde len o to, že v jednej izbe bývate dvaja či traja a musíte spolu nejako vychádzať. Podobne zdieľate aj priestor. Použijeme úplne najbežnejší príklad − chladnička. Na izbe či v bunke sa všetci delíte o jednu chladničku, pričom každý v nej má svoje jedlo. A tu to už nie je ako doma, čo je v chladničke, to si môžem dať. Nie. Čo si do tej chladničky nedal ty, na to sa radšej ani nepozeraj. Podobne ako by tebe nebolo príjemné, že ti ten segedín od babky v nádobke od karamelovej zmrzliny niekto zjedol, tak ani ty neber a nejedz jedlo, ktoré nie je tvoje. Bolo by veľmi nepríjemné tieto veci potom riešiť a vyjsť z toho s nálepkou zlodeja. Klebety sa predsa šíria rýchlo a určite nechceš popri bežných starostiach riešiť aj to, že na teba v Eate každý ukazuje prstom.

5. Vytvorte si kamarátsky vzťah

Ako posledný tip vám dávame do ponuky kamarátstvo. Aby ste jednoducho predišli bariéram voči sebe, prvotným trapasom a hanblivosti, dohodnite sa a choďte si spolu niekam sadnúť. Pri štipke nezáväznej konverzácie (a poháriku priehľadnej tekutiny) sa človek predsa uvoľní, porozpráva o sebe niečo viac ako len to, ako sa volá, odkiaľ je a aká je jeho obľúbená farba. Pri človeku, ktorého už trochu poznáme, sa cítime uvoľnenejší, vzťah medzi nami je dôveryhodnejší a my máme tendenciu správať sa prirodzenejšie. Je predsa oveľa príjemnejšie prísť na izbu a mať tam človeka, s ktorým sa môžeme porozprávať o každodenných problémoch, ako prísť na izbu a báť sa, aký konflikt sa dnes medzi nami môže zomlieť. Buďme kamarátski a možno aj naše okolie začne byť príjemnejšie na život.

A ako to máte vy? Našli ste si aj vy nejaký spôsob, ako byť lepšími spolubývajúcimi? Máte aj vy nejaký tip, ako predísť každodenným nedorozumeniam a chceli by ste sa s ním podeliť? Dajte nám vedieť v komentároch a možno tak pomôžete nejednému zúfalému spolubývajúcemu.