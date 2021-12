ANTIVAX MÁ VÁŽNE CELOSPOLOČENSKÉ NÁSLEDKY

Na moje veľké prekvapenie som dostal opakovane otázku, prečo útočím na neočkovaných. Na tejto otázke je najsmutnejšie to, že vôbec odznela. Zjavne sme sa nepochopili a preto toto nepochopenie je potrebné explicitne vysvetliť.

Je pochopiteľné, ak má niekto obavy zo zdravotných následkov vakcinácie.

Strach z neznámeho a nepochopeného je prirodzený. Sú to proste skeptici, dôležité je s nimi diskutovať, predostierať im empirické údaje, argumenty a snažiť sa hlavne o to, aby diskusia neprebiehala tak, že sa obe strany navzájom nepočúvajú. Táto skupina nezahlcuje verejný priestor záplavou hnusu a hlúpostí a aj keď je na inej strane barikády ako ja, nemienim s nimi viesť žiadne vojny. Predsa, vychádzať z premisy, že ak štát zabezpečí pre svojich obyvateľov dostatok vakcín, je ochrana zdravia vecou individuálnej zodpovednosti je na Slovensku ilúziou.

Nenachádzam však v sebe dostatočne silné argumenty, aby som bol zhovievavý voči najdebilnejším šíriteľom hoaxov, ktorí majú spochybňovanie vakcinácie takpovediac v popise práce. Nehovorím teraz o perverzných politických cynikoch, ako je alkoholom birmovaný Róbert Fico s jeho panoptikom, fašista Marian Kotleba s jeho kamarilou, ani o slizkom Petrovi Pellegrínim, ktorí antivaxerstvo povýšili na svoj politický program . Hovorím o oligofrenikoch ( človek s nezvratným znížením intelektu ), ktorí zverejňovaním a zdieľaním tupých hoaxov sledujú jediný cieľ – upozorniť na seba. Bohužiaľ tieto hoaxy v čase pandémie nie sú len výkrikmi do tmy, ale majú vážne celospoločenské dôsledky v podobe tretej najnižšej zaočkovanosti v EÚ, tisícov nakazených denne a približne stovky mŕtvych každý boží deň. Už nemôžeme donekonečna ospravedlňovať zdieľanie tých najprimitívnejších hoaxov, o ktorých si zrejme aj ich pôvodní autori mysleli, že im nikto nemôže uveriť prejavom ich „ úžasných intelektuálnych schopností „. Ako sa zhoršuje pandemická situácia, čím privolávame na seba čoraz viac vonkajšieho donucovania, šírenie ich lží, poloprávd, podrazov, argumentačných faulov je čoraz agresívnejšie a pohŕdavejšie. Ich svätý boj proti vakcinácii sa neriadi logikou ani ratiom, ale týka sa výlučne citového prežívania.

Aké sú ďalšie spoločné znaky týchto intelektuálnych autistov s temnými sklonmi ?

Bezostyšné pasovanie sa za bojovníkov za ľudské práva, napriek tomu, že svoj život v slobodnej liberálnej demokracii považujú za úplnú samozrejmosť. Je to zvláštna nostalgia po socializme, obdiv ľudí úplne zbavených svedomia – Alexandra Lukašenka a Vladimmíra Putina, nenávisť k EÚ a všetkému americkému. Dá sa na jednej strane dožadovanie sa slobody a ľudských práv a na druhej strane nostalgia za socializmom a obdiv k Lukašenkovi a Putinovi nazvať ešte znepokojivým paradoxom, alebo je to už pomätenosť v ich hlavách ? Toto spojenie rozum proste neberie a nie je logické ani na prvý ani na stý pohľad. Tak vehementne sa dožadujú slobody a vylučujú aby boli do niečoho donucovaní, že zabudli, že ak nemá byť sloboda len prázdnym slovom, musí jej zodpovedať rovnaký rozsah zodpovednosti a povinností. Viac ako 16 OOO mŕtvych by mal byť varovným prstom nad domnelou samozrejmosťou slobody aj pre takých mentálnych hrubcov ako sú antivaxery.

A USA ? Žije vlastnými problémami – posun demokratov príliš doľava a premena republikánov na stranu rasistickú a nacionalistickú, ktorá sa v nasledujúcich prezidentských voľbách v snahe získať moc, nebude štítiť poslať do boja znova oranžového mužíčka.

Ale to je pre ľudsky nezrelých antivaxerov príliš zložitá téma.