Vojenskí tajní rabovali úplne netajne.

Dnes si podobné subjektívne úvahy dovolím ja, aj keď prirodzene riskujem, že zostanem na plytkej úrovni.

Na začiatok pár faktov. V utorok elitní policajti v rámci akcie Vírus vzniesli obvinenie voči 16 fyzickým osobám a dvom právnickým osobám. Medzi obvinenými nechýbajú bývalí riaditelia Vojenského spravodajstva, podnikatelia, účtovník, bývalý prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja, či bývalý riaditeľ spravodajskej Televízia ta3. Obvinenie bolo vznesené za obzvlášť závažné zločiny porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a iné, celková spôsobená škoda štátu činí astronomických 74 246 562, 99 EUR. Ako vznikla ? Firma, ktorá mala bezpečnostnú previerku dodala štátu tovar a služby v hodnote 97 065 945, 16 Eur, od štátu však zinkasovala 190 725 697,18 Eur a potom čo zaplatila DPH vo výške 19 4113 189,03 Eur zostala čistá korisť vo výške najmenej 74 246 562, 99 Eur.

Ja predpokladám, že k dnešnému dňu boli už vypočutí všetci obvinení, a tak isto všetci boli po výsluchu zo zadržania prepustení na slobodu. Všetci, vyšetrovateľ ani na jedného nespracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby, teda skonštatoval, že neexistuje žiadny dôvod na väzobné trestné stíhanie ani u jedného z nich. Napriek tomu, že nepoznám vyšetrovací spis, práve tomu nerozumiem. Predpokladám, že niektorí z obvinených sa k trestnej činnosti, ktorá sa im kladie za vinu nepriznali, možno niektorí využili svojho práva nevypovedať. Ak je tomu tak, prepustením na slobodu im vznikli možnosti navzájom sa ovplyvňovať, koordinovať svoj ďalší postup. Ale rád by som sa mýlil, možno sa všetci priznali, prípadne všetky závažné rozpory boli odstránené konfrontáciami.

Polícia v tejto trestnej veci zaistila peniaze na účtoch, nehnuteľnosti v Bratislave a v Prahe, zlatú tehličku, mince, či škótsku whisky v hodnote 26 tisíc Eur, aj keď som niečo nespomenul, súhrnná hodnota zaistených vecí sa ani zďaleka nepribližuje k spôsobenej škode. Toto ma vedie k záveru, že konečnými príjemcami výhod boli aj iné osoby ako tie, ktorým bolo vznesené obvinenie. Som presvedčený, že táto rabovačka nebola vymyslená na úrovni Vojenského spravodajstva a ak by aj áno, musela byť posvätená na vyšších stupňoch zločineckej skupiny ( možno na tom najvyššom ), ktorú by si Maroš Žilinka nevšimol, ani keby o ňu zakopol. Niekto predsa musel zariadiť, aby kontrolné orgány, kontrolujúce presuny obrovských súm medzi rôznymi účtami trpeli šeroslepotou, pretože utajený režim viac ako sto listín, mal síce napomôcť tomu, aby sa o tejto rabovačke nikdy nikto nedozvedel, ale to nemohlo stačiť.

Preto si myslím, že doposiaľ vyčíslená škoda nie je konečná a bude sa navyšovať, tak ako nie je konečný ani počet obvinených v tejto trestnej veci, keďže v osobách terajších obvinených sa jedná o biele kone, síce riadne zazobané , ale predsa len biele kone.

To, že vyšetrovateľ nespracoval podnet na podanie návrhu na vzatie do vyšetrovacej väzby ani jedného z doposiaľ obvinených, som mu ochotný prepáčiť v tom prípade, ak sa štát postará o ubytovanie druhej várke obvinených. Mám taký dojem, že ešte nikdy niektorí z našich politikov netlačili tak dni dopredu, ako ich tlačia od utorku do dňa volieb.