Slovenské korene Josefa Abrháma

Často sa spomínajú jeho slovenské korene - ale ako to vlastne presne bolo?

Jeho maternálny dedo, kňaz a dramatik Jozef Hollý študoval na slávnom skalickom gymnáziu. Ako evanjelický kaplan začínal na Starej Turej, kde sa zasnúbil s tamojšou dievčinou Annou Urbančíkovou. Na Starej Turej aj napísal svoju prvú divadelnú hru - Márnotratný syn. Keď sa čoskoro nato stal farárom v Moravskom Lieskovom, kam sa odsťahoval už aj so svojou ženou Annou, tak Staroturanci tú jeho prvú hru ochotnícky naštudovali. Manželia Hollí sa premiéry na Starej Turej zúčastnili ako čestní hostia.

Takto sa teda začala dramatická dráha tohto rodu. Ich syn Martin Hollý (I.) bol divadelný režisér, ktorého syn Martin Hollý (II.) bol slávnym režisérom filmovým. Ich dcéra Elena vyd. Holéczyová vytvárala obrazy z tradičnej slovenskej čipky, a tretie dieťa Anny a Jozefa Hollých, Božena, sa vydala na Moravu za Josefa Abrháma. A práve títo boli rodičmi nášho nedávno zosnulého obľúbeného herca.

Josef Abrhám bol teda napoly Slovák (po mame) a napoly Moravák (po otcovi). Väčší jazykový cit pre slovenčinu však paradoxne prejavovala práve Libuška. Traduje sa, že to bola práve ona, kto Josefa upozornila, že v slovenčine používa české alveolárne D, ktoré v slovenčine znie rušivo a "česky" a že je potrebné naučiť sa vyslovovať slovenské dentálne D. (Na túto milú rodinnú epizódku si vždy nevdojak spomeniem, keď sa snažím svojich českých študentov naučiť dentálnu výslovnosť japonského D, ktoré sa vyslovuje presne rovnako ako to slovenské. V japončine totiž to české alveolárne D znie rovnako rušivo ako v slovenčine...)