Ako regulovať digitálny svet

Namiesto radikálnych vyhlásení a šokujúcich nadpisov by však zákonodarcovia v EÚ mali v nadchádzajúcich diskusiách o kľúčových digitálnych reformách, ktoré majú za cieľ definovať digitálny priestor EÚ na nasledujúce desaťročia, postupovať veľmi opatrne. _Počas minulého roka viedli poslanci Európskeho parlamentu ako aj zástupcovia členských štátov v Rade intenzívne diskusie o niekoľkých častiach digitálnej legislatívy, aby zadefinovali, ako budeme my ako Európania pristupovať k virtuálnemu svetu v nasledujúcich rokoch. My všetci sa snažíme prispieť k bezpečnejšiemu online priestoru, kde sú práva všetkých používateľov digitálnych služieb primerane chránené a kde existujú rovnaké podmienky pre podniky na podporu inovácií, rastu a konkurencieschopnosti. Chválim zámer Európskej komisie vytvoriť spravodlivé pravidlá a dobre fungujúci digitálny trh pre každého účastníka. Ale skôr, než unáhlene prijmeme zdanlivo ľúbivé riešenia, ktoré sa zaručene dostanú na titulky v médiách, mali by sme sa predovšetkým opýtať, ako dosiahneme, aby digitálna regulácia bola v prospech našich európskych firiem a občanov. Vidím totiž niekoľko nástrah, ktorým sa musíme na tejto ceste vyhnúť.

Hrozí nám nadmerná regulácia

Pochádzam zo sveta biznisu a vždy som bol zástancom ľahko čitateľných, jasných a stručných právnych predpisov. Moja prvá otázka teda znie, či neregulujeme to, čo už je upravené inde, čím sa zvyšuje právna zložitosť pre všetkých. Nie je to tak dávno, čo sme prijali Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR). Nové navrhované povinnosti však môžu prinútiť online platformy, aby žiadali podniky a spotrebiteľov o nespočetné množstvo súhlasov, pretože by inak nemohli využiť platné právne základy na spracovanie údajov uvedené v GDPR. Myslím, že nikto z nás nechce mať značne obmedzenú používateľskú skúsenosť a stretávať sa s neustálymi vyskakovacími oknami pri hľadaní informácií, komunikácii s priateľmi alebo online rezervácii hotela. Aj Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) nedávno uviedol, že v súčasnosti navrhované digitálne reformy môžu podkopať existujúce právne rámce na ochranu osobných údajov a spôsobiť riziko nekonzistentných požiadaviek. Po druhé, je naozaj potrebná regulácia digitálnych trhov, pretože naše pravidlá hospodárskej súťaže sú nefunkčné? To si nemyslím. Európska komisia je veľmi aktívna pri udržiavaní spravodlivej hospodárskej súťaže na trhu, čo dokazujú početné antitrustové konania proti veľkým platformám ako Google, Apple či Microsoft. Len minulý mesiac sa Všeobecný súd EÚ postavil na stranu Európskej komisie v prípade protimonopolnej pokuty pre spoločnosť Google vo výške 2,42 miliardy eur za neférové používanie svojho vyhľadávača na presmerovanie návštevnosti na platformu Google Shopping. Keď sme sa však už rozhodli pre reguláciu, zabezpečenie súladu s existujúcimi nariadeniami a právnej istoty s primeranými zárukami musí byť kľúčom k vytvoreniu funkčného právneho rámca.

Riskujeme, že prehliadneme inovatívne spoločnosti a MSP

Ako prezident SME Europe sa viac než ostatní zaujímam o každodenný život európskych malých a stredných podnikov (MSP), ktoré počas pandémie COVID-19 obzvlášť utrpeli v dôsledku lockdownov a nedostatočných rezerv na pokrytie fixných nákladov. Pomôcť im inovovať, prejsť do digitálneho sveta, rásť a zamestnávať viac ľudí by malo byť hlavnou prioritou každého politika. A hoci pôvodným zámerom digitálnych politík EÚ je posilniť týchto menších hráčov vo vzťahu k veľkým online platformám, obávam sa, že v niektorých prípadoch môžeme vyslať prinajmenšom nesprávny signál. Napríklad tvorba digitálnej politiky EÚ je v súčasnosti založená na filozofii, že väčšie digitálne spoločnosti by mali byť regulované inak ako menšie, pričom sa snažia rozlišovať podľa obratu alebo počtu používateľov. Okrem toho Európska komisia žiada, aby poverený kontrolný orgán pravidelne prehodnocoval tieto kritériá, čo nepochybne znižuje predvídateľnosť, komplikuje obchodné plánovanie a odrádza inovatívne európske spoločnosti, aby rástli, a tak sa vyhli prísnejšej regulácii. Namiesto toho, aby sa plne sústredili na rast svojej hlavnej podnikateľskej činnosti, budú míňať zdroje na hľadanie legislatívnych medzier, aby sa vyhli týmto prísnym kritériám, ak im hrozí príliš prísna regulácia. Rozhodne to nezlepší obraz EÚ ako inovatívnej a investične výhodnej destinácie pre digitálne podniky. V rebríčku Fortune Global 500 má Európa len tri technologické spoločnosti v porovnaní s dvanástimi zo Spojených štátov, šiestimi z Číny alebo šiestimi z Taiwanu. Európske startupy sú už teraz znevýhodnené, keďže v roku 2020 technologické spoločnosti v EÚ získali kapitálové investície len vo výške 41 miliárd USD, zatiaľ čo táto hodnota bola na úrovni 74 miliárd USD v Ázii a ohromujúcich 141 miliárd USD v Spojených štátoch. Vzhľadom na nedostatok investorov a kapitálu je miera úspešnosti EÚ pri premene začínajúcich podnikov na takzvaných jednorožcov (t.j. v hodnote nad 1 miliardu USD) o polovicu nižšia ako v USA. S cieľom pritiahnuť kapitál do EÚ a umožniť našim MSP rásť by sme sa mali vyhnúť príliš prísnym pravidlám, ktoré by mohli byť, ako už bolo uvedené vyššie, dokonca protichodné a právne nejednoznačné. To ma privádza k jednému konkrétnemu bodu súvisiacemu s MSP, ktorý by som rád zdôraznil. Vo svojom úsilí o reguláciu digitálneho priestoru sa Komisia okrem iného zameriava na zvýšenie transparentnosti online reklamy. Toto je rozumný návrh, ktorý by mohol byť predmetom diskusie a doladený tak, aby vyvážil práva platforiem, príjemcov reklamy, inzerentov a vydavateľov. Niektoré hlasy z Európskeho parlamentu však túto situáciu využili na to, aby požadovali úplný zákaz cielenej reklamy. Súhlasím so zámerom posilniť bezpečnosť a súkromie online používateľov, ale vzhľadom na existujúce platné nariadenia o ochrane osobných údajov by výhody takejto úpravy boli mizivé v porovnaní s obrovskými negatívnymi ekonomickými dopadmi na MSP – od malých vydavateľov až po spoločnosti, ktoré predávajú svoje špecializované produkty online.

Digitálna reklama posilňuje oživenie MSP

Podľa Eurostatu počet používateľov internetu v EÚ, ktorí si zakúpili tovar alebo služby na súkromné ​​použitie online vzrástol o 6 % , pričom výrazný nárast bol najmä v mojom regióne strednej a východnej Európy. Štúdia IAB Europe zistila, že 75 %Európanov uprednostňuje súčasný komerčný model internetu, ktorý je z veľkej časti financovaný z cielenej reklamy, namiesto modelu založeného na predplatnom. Prieskum IHS Markit zároveň ukázal, že personalizované reklamy majú 5,3-krát vyššiu mieru prekliknutia v porovnaní s neprispôsobenou reklamou. MSP musia byť efektívne pri nákladoch na marketing, pretože sa zväčša musia zamerať na veľmi špecifickú klientsku základňu. Nemôžu si dovoliť míňať peniaze na rozsiahle masmediálne kampane. Zákaz cielených reklám by len oslabil ich pozíciu vo vzťahu k väčším spoločnostiam a utlmil by ich rast. Namiesto populistických výkrikov o zákaze cielenej reklamy musíme radšej viesť diskusiu o tom, ako zosúladiť túto dátovú inováciu s našimi etickými štandardmi ochrany osobných údajov na podporu prosperity.

Ako ďalej

Náš prieskum SME Europe o hlavných výzvach pre MSP poukázal na tri hlavné potreby podnikov: potrebu zlepšiť prístup ku kapitálu, znížiť byrokraciu a zlepšiť prístup k údajom. Možno s výnimkou toho posledného riskujeme, že predchádzajúca i súčasná tvorba digitálnej politiky EÚ neprinesie žiadnu z nich. Potrebujeme výraznú zmenu paradigmy, kde budú legislatívne zmeny jednoduché, predvídateľné a stabilné. Ako už bolo spomenuté vyššie, riskujeme, že sa dostaneme do pasce nadmernej regulácie s nejasným právnym rámcom a neatraktívnym podnikateľským prostredím poškodzujúcim MSP a bežných používateľov platforiem, ktorým nové pravidlá mali v prvom rade pomôcť. V nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch musíme usilovne pracovať ruka v ruke s kolegami poslancami Európskeho parlamentu, zástupcami Rady a Komisie, aby sme tomu zabránili a aby sme konečne dosiahli správnu digitálnu reguláciu.