Brat politika terorizuje svoje okolie a štát ho dlhodobo kryje, časť prvá ...

V roku 2021 polícia neochotne obvinila brata celoslovensky známeho politika z trestného činu výtržníctva, ktorý aj napriek vznesenému obvineniu o niekoľko mesiacov neskôr bez obáv opäť napadol tú istú obeť a vyhrážal sa jej so zbraňou zabitím. V roku 2014 Okresný súd Žilina pustil na slobodu usvedčeného drogového dílera a zlodeja áut. V roku 2012 bol za prísediaceho sudcu okresného súdu v Žiline vymenovaný obžalovaný páchateľ násilného trestného činu, ktorého obžaloba ležala v tom istom čase na tom istom súde.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tieto zdanlivo nesúvisiace príbehy náhodne spojil nenápadný susedský spor, sú o prehnitom zlyhávajúcom štátnom systéme za každú cenu chrániacim svojich ľudí. Rozhodli sme sa (viac autorov, či skôr poškodených) postupne zverejniť viacero článkov o naozaj nekontrolovanom dlhoročnom vyčíňaní brata celoslovensky známeho politika, ktorého "vyčíňanie" toleruje celé roky miestna polícia, prokuratúra, žilinský okresný úrad, ale dokonca aj žilinský okresný súd .

Článok mal byť pôvodne zverejnený v jednom celoslovenskom denníku. Následne som ale od novinára dostal sprostredkovanú "zvláštnu" ponuku, aby som upustil od zverejnenia. Túto ponuku som odmietol a článok je zverejnený ako blog (keďže je teda pre média nezaujímavý). Nejde mi o žiadny finančný prospech, ale "len" o elementárnu spravodlivosť !

Ak máte akékoľvek informácie týkajúce sa tejto témy, neváhajte ma kontaktovať, budú zverejnené v ďalších častiach.

Zápletka, na prvý pohľad bežný susedský spor ...

V roku 2009 som si kúpil starší domček s pozemkom v jednej žilinskej obci, vedľa brata celoslovensky známeho politika . Mal som v pláne prerobiť si ho a upraviť pozemok, žiaľ môj "sen" narazil na ľudskú zákernosť.

Čiže relatívne počiatočné bezproblémové susedské spolunažívanie sa naštrbilo, keď som slušne požiadal suseda (v tom čase sme vychádzali ešte normálne), aby si upravil svoj starý a nad môj pozemok nakláňajúci sa plot, ktorý bol prerastený invazívnou burinou, ktorá sa ďalej šírila na môj pozemok. Brat politika to odmietol, doslova ma vysmial, že ten plot si on teda meniť nebude, všetko ostane pri starom a invázne rastliny vraj vyrastajú z môjho pozemku, nie z jeho. Tak som sa rozhodol vyriešiť problém sám a na vlastné náklady . Požiadal som stavebný úrad o schválenie výstavby betónového múru, ktorý postavím na svojom pozemku a stavbu realizujem výlučne zo svojho pozemku , čím by sa celý problém vyriešil, pre oboch. Pozemok som nechal samozrejme ešte pred začatím výstavby zamerať geodetom, ktorý potvrdil vtedy existujúcu polohu susedovho oplotenia ako hranicu pozemku (čiže žiadny problém na obzore).

Úprimne som si myslel, že môj plán nemá čím vadiť susedovi, keďže múr bude stáť len na mojom pozemku, čo potvrdil aj geodet a stavbu realizujem ja za svoje náklady (domnieval som sa, že sused len nechcel míňať peniaze na nové oplotenie).

Neudržiavaný pôvodný hrdzavý nakláňajúci sa plot suseda, prerastený ivazivnou burinou. Rešpektoval som jeho prehlásenie, že plot nechce meniť a preto som sa rozhodol postaviť nový riadny plot na mojom pozemku, za vlastné náklady.

"Anexia" cudzieho pozemku

Brat politika s tým napriek tomu nesúhlasil, preto sa mi rozhodol prekaziť úradne schválený stavebný zámer. Inšpiroval sa pritom zrejme známou anexiou istého polostrova. Doslova pred mojimi očami postupne odpílil svoje staré hrdzavé stĺpiky existujúceho oplotenia na starom betónovom základe a posunul o cca 30 cm smerom na môj pozemok , kde ich už len "na rýchlo" zatĺkol - opakujem na môj pozemok. Posunul ich presne do cesty začatej výstavby múru, ktorú touto schválnosťou celkom logicky zastavil.

Namiesto pletiva tam dal už akési hrdzavé tabule vlnitého plechu, ktoré v kombinácii so stĺpikmi bez stabilného betónového základu sa postupne nakláňali - čo bolo po troch rokoch viditeľné aj voľným okom. Stavebný úrad na Mestskom úrade v Žiline tam vykonal dohľad, ale vzhľadom na to, že plot preukázateľne nemal pevný základ, nejednalo sa o stavbu v zmysle Stavebného zákona.

Vpravo je môj pozemok. Aj z obrázku je zrejmá ne-stabilita posunutého plota, ktorý sa časom nakláňal. Sused to neskôr "opravil" - stojkami ten plot zatlačil ešte viac na môj pozemok. Úprimne, vadilo by Vám to ?

Znie to až neuveriteľne, ale vďaka následnej jednostrannej nečinnosti viacerých štátnych orgánov mi tento brat politika znemožnil výstavbu schváleného múru na niekoľko rokov.

Fotografie z neoprávneného zabratia pozemku bratom politika, priamo pred mojimi očami a za ľahostajného prizerania sa polície. Na fotografiách je dobre viditeľná pôvodná poloha oplotenia (betónový základ) a posunutá poloha už na mojom pozemku.

Na fotografiách sú okrem zabratia môjho pozemku viditeľné aj akési hrdzavé plechové búdy suseda (po okrajoch), ktoré lemujú celú hranicu pozemku (čiže môj riadne schválený múr mu nemohol prekážať ani len opticky). Ide skutočne o nové oplotenie ?

Nepomohla mi ani polícia, ktorá bola privolaná dokonca priamo počas tohto protiprávneho posúvania oplotenia. Tá síce "formálne" vyzvala suseda aby nepokračoval, no ten to bezstarostne a beztrestne odignoroval. Nepomohol mi dodatočne ani Okresný úrad v Žiline, ktorý by mal v takej situácii zasiahnuť. Nepomohlo mi ani, že som hranicu pozemku nechal nakoniec dva krát zamerať geodetom (na druhé meranie bol pozvaný aj sused, ktorý sa nedostavil) a mám z tohto merania príslušné protokoly. Nepomohla mi ani bohatá a detailná fotodokumentácia , ktorá preukazuje, že sused si svoj plot skutočne posunul a je na nej viditeľný aj pôvodný základ jeho oplotenia - čiže pôvodná poloha susedovho plota.

Vykopaná sonda pod jedným zo stĺpikov posunutého oplotenia na mojom pozemku, z ktorej je aj slepému zrejmé, že posunutý plot nemá základ, ktorý si zrejme zabudol na svojom pôvodnom mieste, ktoré je tiež dobre viditeľné ...

Ešte dôležitá poznámka, všimnite si tie hrdzavé plechové platne, vrátim sa k ním v ďalšom blogu, kde rozpoviem o incidente, kedy sa ku mne po troch rokoch od tohto posunu plota, dovalilo "policajné komando" a presviedčali ma, že som poškodil nový plot suseda , ktorý ho mal osadzovať úplne nový - opakujem na fotografiách má ísť o úplne nový plot. O tomto ma presviedčalo OO PZ Žilina - okolie !!!

A peklo začalo ...

Už počas nedobrovoľného zabratia pozemku som bol týmto susedom prvý krát fyzicky napadnutý (udrel ma plechovou tabuľou), čo riešila na mieste aj polícia. OO PZ Žilina - okolie a Okresný úrad Žilina, vec vyriešili tak, aby "dobre bolo" - čiže úplne bez prejednania a samozrejme tým pádom beztrestne pre suseda. Vtedy som ani len netušil, ako skutočne funguje polícia, či spomenutý Okresný úrad, naivne som im veril ...

Bol som napadnutý na vlastnom pozemku pri nelegálnom zaberaní môjho vlastného pozemku, brat politika ma udrel plechom (Okresné riaditeľstvo PZ Žilina okolie, Okresný úrad Žilina tento dôkaz odignoroval). Úprimne, vadilo by Vám to ?

Korupčná schéma pomoci nášmu človeku

Časom som zistil, že existuje akási korupčná schéma pomoci, ktorá dokáže beztrestne zamiesť aj spáchaný trestný čin. Táto "korupčná schéma pomoci" bratovi politika vyzerala tak, že polícia podkvalifikuje skutok, ktorý by mohol byť trestným činom len na priestupok a postúpi ho Okresnému úradu Žilina na prejednanie. Poškodený má falošný pocit, že vo veci sa koná. Okresný úrad väčšinou následne vec odloží úradným záznamom, čiže bez začatia konania , hlavne bez informovania poškodených - keďže skutok bol už riešený len ako priestupok.

Policajt aj úradník sú krytí, nejako konali, bol to predsa ich "názor" - ale keď to spravia viackrát pri viacerých poškodených a stále ohľadom toho istého páchateľa - nie je to už podozrivé ? Táto "schéma" bola pri tomto bratovi politika použitá viackrát a ako som sa neskôr dozvedel, aj pri iných poškodených .

Šéfko "Aurel" pomôže !

Brat politika sa mi viackrát vyhrážal, že má známosti na polícii a úradoch, viackrát sa chválil aj tým, že pozná žilinského krajského policajného riaditeľa "Aurela", tiež že bol dokonca SUDCOM Z ĽUDU (k tomu v ďalšom článku) a vybaví si, aby som mal problémy.

Keďže nejaké rozhodnutie vydal aj žilinský krajský policajný riaditeľ "Aurel", bola podaná sťažnosť pre možnú predpojatosť voči krajskému riaditeľovi PZ v Žiline. Krajská riaditeľstvo PZ v Žiline, neskôr aj prezídium PZ vynaložilo neskutočné úsilie a na 32 stranách (!!!) v 8 rôznych písomnostiach sa vyhovorili, ako uvedenú sťažnosť zaujatosti neriešiť. Pritom sa stačilo vyjadriť jednou jedinou vetou k námietke - nie nepoznám alebo poznám tu osobu.

Čiže pán krajský riaditeľ, buďte konečne chlap , veď ste policajt a vyjadríte sa, či sa poznáte alebo nepoznáte (už) s trestne stíhaným páchateľom alebo skutočne stále trváte na tom, že je to Vaša súkromná vec ? Tieto Vaše výhovorky zrejme spravili opačný efekt, ako ste očakával - vážne to pôsobí, akoby ste niečo skrýval ...

Po vyhrážkach prišli udania ...

Po vyhrážkach tohto suseda skutočne nasledovala séria krivých obvinení a následnej šikany zo strany OO PZ Žilina - okolie, spolu išlo o niekoľko desiatok rôznych udaní , opakujem niekoľko desiatok , napriek tomu výsledok bol vo všetkých týchto udaniach rovnaký - preukázal som vždy svoju nevinu , samozrejme na úkor svojho voľného času a zbytočných finančných nákladov (nástrojom šikany suseda bola miestna polícia). Čo sa udaní voči mne týka, tak OO PZ Žilina - okolie a Okresný úrad Žilina, to už vyšetrovali vždy naozaj poctivo. Stálo ma to množstvo úsilia, nešlo ani tak o dokázanie mojej viny, ale aby som ja presvedčivo dokázal svoju nevinu (dokonca viac krát ignorovali dôkazy, akoby to chceli čo najdlhšie naťahovať).

Okrem iného som musel strpieť tak absurdné veci, ako opakovanú kontrolu covid opatrení vnútri na mojom vlastnom pozemku zo strany OO PZ Žilina, samozrejme na podnet, či skôr príkaz suseda (a to som bol každý týždeň kvôli práci testovaný). Ironicky preto znie, že tento istý sused mal o pár týždňov neskôr, počas núdzového stavu pri vrcholiacej pandémii a nariadenom lock-downe, narodeninovú párty (oslavoval jubileum) za účasti hostí z iných okresov.

Za zamyslenie stojí aj skutočnosť, že mi toto isté policajné oddelenie odmietlo poskytnúť informáciu, koľko udaní na moju osobu bolo vlastne podaných, oznamovateľ ma pritom absolútne nezaujímal (časom som stratil totižto prehľad a pre potreby článku som chcel mať nejaký odhad) - policajné prezídium neskôr skonštatovalo ich pochybenie.

Na ty ko**t starý, som ti doniesol covid a skap ...

Jedno z mnohých udaní, ktorému sa tiež naozaj poctivo venovalo OO PZ Žilina - okolie a následne Okresný úrad Žilina, stojí za zmienku. Spolu s manželkou ma sused udal, že som búchal po ich kovovom plote a keď sa išiel spolu s manželkou pozrieť, čo sa deje, mal som ho ponad ten plechový plot "opľuť" a povedať mu, citujem z úradného predvolania : "na ty ko**t starý, som ti doniesol covid a skap".

Samozrejme napriek absencii akýchkoľvek dôkazov OO PZ Žilina - okolie túto vec poctivo postúpil na Okresný úrad Žilina na ďalšie prejednanie priestupku.

Na ústnom pojednávaní na Okresnom úrade Žilina som obom manželom postupne predložil fotografiu hranice ich vlastného pozemku, aby mi ukázali, kde približne sa mal ten incident stať. Obaja zostali zaskočení a nedokázali ani len približne označiť inkriminované miesto. Zrejme si uvedomili, že to krivé obvinenie dosť nedomysleli a zostali v rozpakoch. Ide totižto o to, že celú hranicu pozemku okrem susedovho plechového plotu, lemujú už spomenuté akési nevkusné plechové búdy, ktoré spolu s tým cca 2.5 metrovým plechovým plotom tvoria akúsi 3 až 5 metrovú "bezletovú" zónu. Čiže v udaní opísaný skutok sa nemohol stať ani len teoreticky - neskúšal som to, ale dá sa niekoho "opľuť" ponad 2,5 metrový plot a za ním stojacú 3 až 5 metrovú búdu ?

Bezletová zóna. Celá hranica pozemku je lemovaná hrdzavým plotom, tesne za ktorým sú postavené plechové búdy. Čiže po celej hranici pozemkov neexistuje žiadne miesto, kde by sa opísaný skutok v udaní suseda mohol čo i len teoreticky stať.

Okresný úrad Žilina aj napriek mojej výzve ho za krivé obvinenie z priestupku nestíhal , napriek tomu, že som ich písomne upozornil, že mi aj týmto krivým obvinením bola tiež spôsobená aj finančná škoda (opäť ďalšie voľno v práci, cesta z BA do ZA a späť). Zapamätajte si ale tú vulgárnu poznámku o covide , ešte ju spomeniem.

Zas covid, ko**t prašivý a k tomu výtržníctvo ...

V máji 2021 bez akéhokoľvek predchádzajúceho verbálneho konfliktu (hneď po vystúpení z auta), na mňa fyzicky zaútočil tento sused, najskôr hrabľami, ktoré po zlomení vymenil za ostrú kovovú lopatu. Pri útoku kričal, že ma zabije , pričom lopatou sekal a bodal na oblasť tváre . Spôsobil mi zranenie na ruke a tvári (tesne vedľa oka).

Brat politika na polícii tento útok na mňa poprel a tvrdil, že v skutočnosti bol on ten napadnutý. Ďalej tvrdil, že som prišiel k nemu, mal som ho "opľuť" a povedať mu, citujem z policajného záznamu "na ty ko**t prašivý, skap doniesol som ti covid".

Čo ale tento brat politika vtedy netušil, že celý tento incident zaznamenala náhodne autokamera . Z tohto záznamu je bez najmenších pochybností jednoznačne zrejmé, že po vystúpení z auta som neotvoril ani len ústa (čiže si preukázateľne vymyslel, že som ho urážal alebo "opľul") a nešiel som ja k nemu, ale on doslova vyletel po mne, bez akéhokoľvek varovania ma začal hystericky mlátiť. Najskôr ma mlátil hrabľami, ktoré sa pri útoku zlomili. Následne vzal kovovú lopatu, ktorou mi útočil na hlavu, zatiaľ čo ja som sa snažil brániť zvyškom zlomených hrablí, ktorými ten útok začal.

Polícii trvalo viac ako dva mesiace, kým sa rozhodla obviniť tohto brata známeho politika, keďže sa to snažili najskôr riešiť klasicky - ako priestupok (viď vyššie spomenutá korupčná schéma pomoci). Veci sa pohli až po upozornení, že prípad bude medializovaný, napriek tomu považujem ich postup stále za podozrivý. Polícia s dozorujúcou prokurátorkou totižto trvajú na tom, že pichnutie kovovou lopatou do tváre vedľa oka nie je nebezpečné a v prípade zásahu do oka by mi nespôsobil žiadne ťažké zranenie (čiže ho stíhajú za menej prísnejšiu kvalifikáciu trestného činu).

Časť útoku, ktorá zachytáva moment, keď mi pichol kovovou lopatou do tváre, ktorú zasiahol kúsok od oka. Podľa vyšetrovateľa a dozorujúcej prokurátorky mi v prípade zásahu do oka nemohol spôsobiť žiadne ťažké zranenie.

Dôvodu útoku som najskôr sám nechápal. Neskôr z policajnej zápisnice som sa dozvedel, že niekto tohto suseda ( aktívneho člena rybárskej stráže ) deň pred tým "udal", že likviduje mimo obce odpad (navozil si ho na svoj pozemok, kde ho zakopával). Sused si zrejme myslel, že som ho udal ja, no ja som bol ale v tom čase v práci - 200 km od Žiliny a o tej jeho nelegálnej skládke som vtedy nevedel. Čiže tohto suseda musel udať niekto iný z početnej skupiny osôb, s ktorými má nejaký konflikt a na ktorých sám často píše rôzne udania. Každopádne polícia by mala poznať identitu oznamovateľa.

Ďalšia krivá výpoveď aktívneho (trestne stíhaného) verejného činiteľa

Zároveň bol tento brat politika, stále aktívny verejný činiteľ , stíhaný aj za krivú výpoveď (samozrejme nie ex-offo, ale až po mojom upozornení), nakoľko ešte v pozícii svedka o tejto udalosti pred vyšetrovateľom vedome klamal - klamal vlastne úplne vo všetkom (že som mu nadal, opľul, napadol ho, on sa len bránil, boli tam neznámi svedkovia, atď ...). Zo všetkých týchto klamstiev ho vierohodne usvedčil jeden jediný náhodný videozáznam, s čím nepočítal.

Samozrejme to už stihol Okresný úrad Žilina úradným záznamom bez začatia konania v tichosti odložiť (napriek nespochybniteľným písomným a obrazovým dôkazom - viď vyššie spomenutá korupčná schéma pomoci).

Záver prvej časti

Týmto prvým článkom som nechcel poukázať na to, že mám za suseda násilného "blázna", ale na dlhodobú a opakovanú nečinnosť štátnych orgánov , pokiaľ ide o nášho človeka. Berte to ako akt môjho zúfalstva.

Kým som nekúpil tento pozemok, políciu som poznal akurát tak z televízie. Od vtedy som bol veľa krát vypočúvaný na OO PZ Žilina - okolie, či Okresnom úrade Žilina, ako nejaký kriminálnik. Nikoho nezaujímalo, že pracujem 200 kilometrov od Žiliny a na tie ich pravidelné výsluchy, či pojednávania, vo veľa krát už na prvý pohľad absurdných obvineniach, som musel cestovať na vlastné náklady a na úkor vlastného času. Riešil niekto následne tieto početné krivé obvinenia suseda ? Zabudnite. Úloha znela jasne, spraviť mi zo života peklo - tak som si dovolil vystaviť účet. Každé slovo viem v prípade potreby preukázať písomným dôkazom.

Úprimne, vadilo by Vám to ?

V ďalšom článku Vám ponúknem závažnejšie zistenia, ako nejaký susedský spor. Podrobne opíšem, ako sa OO PZ Žilina - okolie aktuálne pokúša zahladiť ďalšie fyzické napadnutie trestne stíhaným bratom politika, ktorý už opakovane napadol so zbraňou svoju obeť a vyhrážal sa jej zabitím (samozrejme zas predložím aj dôkazy). Tiež vďaka vyhrážkam tohto brata politika sa dozviete, či mal tento človek rovnaký problém s niekým iným aj v minulosti, ako mu pomohol žilinský okresný súd v kombinácii zas s Okresným úradom Žilina, spomeniem podozrenie na obchodovanie s rozsudkami ako aj v podstate beztrestné obchodovanie s drogami a krádež auta.

Ako som spomenul, článok mal pôvodne vyjsť v celoslovenskom denníku, kde z toho nakoniec novinár "vycúval". Chcel by som teda vytvoriť precedens a o týchto a podobných svinstvách informovať čo najväčšie množstvo ľudí a to aj bez podpory komerčných médií, ktoré o túto tému teda neprejavili záujem. Bude to dostatočná výstraha pre každého skorumpovaného úradníka, že o jeho utajenom svinstve sa nedozvie len dohodnutý kolega, ale môže sa to dozvedieť celé Slovensko !

Preto Vás chcem úprimne poprosiť, aby ste zdieľali tento článok alebo prispeli hoci len niekoľkými centami na transparentný účet SK6709000000005186578224. Aj niekoľko centov pre "spravodlivosť" znamená, že o tomto a ďalších svinstvách sa dozvie o niekoľko desiatok ľudí viac. Prostriedky z tohto transparentného účtu budú použité len na propagovanie tohto a ďalších článkov na sociálnych sieťach, čo bude možné aj overiť (https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK6709000000005186578224).

Ďakujem Vám ...