Druhá časť, brat politika terorizuje svoje okolie a štát ho dlhodobo kryje ...

Tento blog obsahovo nadväzuje na môj predošlý článok z pred týždňa ( Prvá časť ), kde bol začatý príbeh o dlhoročnom šikanovaní bratom známeho politika, pričom polícia a úrady sa nielenže nečinne prizerali a celé toto vyčíňanie roky kryli - rokmi sa tak nabaľovali nové a nové "skutky" hlavnej hviezdy tohto príbehu.

Ako je na tom ten môj nešťastný múr ?

Keďže všetko začal jeden nešťastný múr, stručne sa vyjadrím k aktuálnemu stavu, keďže od toho sa odvíja aj dnešný príbeh.

Na základe právnej analýzy (najal som si aj právničku) bolo skonštatované, že susedov posunutý plot bez pevného základu nie je stavbou v zmysle Stavebného zákona, ale len stavebným materiálom "odloženým" na mojom pozemku. Zároveň sa časom tento starý hrdzavý plot aj nakláňal - ťažké kovové platne, stĺpiky bez základu - statika proste nepustí.

Po niekoľkých rokoch ignorovania zo strany polície, či Okresného úradu v Žiline, som sa "odhodlal" dokončiť riadne schválenú výstavbu múru na vlastnom pozemku a z vlastného pozemku - a tým ukončiť všetky ataky zo strany suseda.

Moja právna zástupkyňa teda niekoľkokrát písomne vyzvala suseda, aby si tento plot na mojom pozemku odstránil alebo posunul späť. Sused samozrejme všetky písomné výzvy prevzal a odignoroval.

Tak som sa musel vyzbrojiť pevnými nervami a pokúsiť sa začatý múr dokončiť sám . Sám preto, lebo tento sused je známy široko ďaleko a jednoducho som nikoho na pomoc nezohnal. V minulosti, keď som tam mal robotníkov, sused volal na nich políciu a oni viac neprišli.

Prenajal som si mini-bager, ktorý som použil ako žeriav. Ručne som odkopal stĺpiky, opatrne pomocou tohto prenajatého mini-bagra, reťazí a zdvihákov nadvihol tie jeho hrdzavé tabule (aj so stĺpikmi) a posunul o cca 30 cm naspäť na jeho pozemok. Následne som ten jeho posunutý plot ešte narovnal a zabezpečil proti pádu. Keďže poznám problematickú povahu suseda, tak v očakávaní (normálne) neočakávaných problémov, postupoval som s tým jeho "plotom" fakt opatrne a všetko som detailne fotil, fotil, fotil ...

Po posune jeho plota som zo svojho pozemku a na svojom pozemku vykopal základovú ryhu, ktorú mi samozrejme tento sused pár krát cez noc stihol zasypať zeminou alebo už na čerstvo vyliaty základ nasypať zeminu. Keď som sa dostal s múrom víťazoslávne "nad zem", začal mi zas robiť iné schválnosti tým, že mi posúval čerstvým betónom zaliate tvárnice.

Toto boli schválnosti zo strany suseda, teraz tie zo strany polície ...

Sused ma samozrejme zas "udal", že som mu spôsobil škodu. Malo ísť o priestupok voči majetku, čiže údajne som mal spôsobiť škodu na tom starom hrdzavom plote bez základu a to jeho posunutím späť na pozemok majiteľa - o 30 cm.

Opäť sa toho akčne ujalo OO PZ Žilina - okolie. Najskôr došli v jedno októbrové ráno dvaja policajti, ktorí sa zdržali cca pol hodinu. Nasledovala zrejme porada na generálnom štábe OO PZ Žilina - okolie a večer prišli títo dvaja opäť.

Októbrové šetrenie dvoma policajtmi z OO PZ Žilina - okolie z dôvodu podozrenia z priestupku voči majetku, ku ktorému malo dôjsť "vyvalením plota z osi". Plota, ktorý bol pôvodne bez súhlasu položený niekoľko rokov na cudzom pozemku a nemal žiadny základ.

V novembri došli zas pre ten istý skutok ďalší traja policajti (zrejme sa susedovi nepáčil výsledok - že ide o nezmysel). Pofotili si plot a odišli. Zhruba do hodiny od ich návštevy sa dostavil aj ďalší policajt s lepším fotoaparátom a asistentkou, mladou policajtkou, ktorí zas fotili ten "vyosený" plot.

Priblížený snímok z videozáznamu zo dňa 11.11.2021. Pokračovanie šetrenia "vyosenia plota" troma policajtmi.

Priblížený snímok z videozáznamu tiež zo dňa 11.11.2021 (o cca hodinu neskôr). Pokračovanie šetrenia "vyosenia plota" v ten istý deň ďalšími dvoma policajtmi.

Podľa vyjadrení prítomných orgánov, vecou sa mal zaoberať ešte súdny znalec , ktorý určí presnú výšku spôsobenej škody.

Čiže som napočítal sedem kusov orgánov, ktorí s chvályhodným nasadením šetrili jeden posunutý hrdzavý plot. O čo teda vlastne išlo ? Asi najlepšie to vystihuje krátka ukážka, pustite si zvuk.

Dovolil som si vypichnúť najdôležitejšie pasáže z videonahrávky:

00:20 (17:10:15) Došli riešiť len škodu na majetku, nič iné ich nezaujímalo - schválnosti, ďalšie krivé obvinenie - ani náhodou.

00:30 (17:10:27) Údajne plot je poškodený tým, že je z druhej strany, citujem "vyvalený z osi". Ku****va, jasne že je ten jeho plot niekde možno "vyvalený z osi", keď ten jeho starý hrdzavý plot nemá a ani nikdy nemal základ a je tam len položený, veď na to som niekoľko rokov sám upozorňoval !!! Či čakali, že mu ten plot vrátim do betónového základu, z ktorého si ho sám pred dvoma rokmi odrezal ? Žiadny základ, ťažké plechy, ktoré majú svoju váhu, fyzika žiaľ nepustí. OO PZ Žilina - okolie rieši už aj porušenie fyzikálnych zákonov, akurát si zmýlili páchateľa.

00:48 (17:10:42) Starý hrdzavý plot suseda, ktorý pred cca dvoma rokmi posunul na môj pozemok, má údajne dva roky - čiže ho musel posúvať pred dvoma rokmi ako nový . Spomeňte si na moje upozornenie z predošlého článku, aby ste si zapamätali, ako ten plot vyzeral, keď ho sused posúval na môj pozemok - pripadal Vám naozaj nový ??? Ak áno, hejtujte ma a spočítajte mi to !

00:57 (17:10:52) Súdny znalec má určiť, aká škoda vznikla. Aby som bol konkrétny, malo by ísť o ohodnotenie finančnej straty na starom odpadovom plechu, ktorá mala vzniknúť pri jeho presune o cca 30 centimetrov na pozemok majiteľa. Čiže znalec má vypočítať o koľko eur sa zníži hodnota kovového odpadu jeho posunutím o 30 centimetrov - to znie ako chyták z fyziky. Údajne ale nevedia zohnať znalca, nechápem prečo - znalcov je fakt dosť (vravím, je to chyták).

Fotografia presunu plota, ktorú ste mohli vidieť v predošlom článku. Na tejto fotke je ešte viditeľná aj pôvodná poloha práve posúvaného plota (betónový základ na fotke vpravo). Zároveň podľa polície, má ísť o úplne nový plot !!!

Ešte sa vrátim k téme znalec. Keď mi tento istý sused pichol lopatou do tváre vedľa oka, tak toto isté policajné oddelenie OO PZ Žilina - okolie nebolo ochotné osloviť znalca, aby skonštatoval, či pichnutie lopatou do tváre, či oka, je alebo nie je nebezpečné (aj keď asi každému je jasné, že to nebezpečné je).

Samozrejme aj vo veci "vyoseného plota" som musel ísť následne vo svojom voľnom čase zas "podať vysvetlenie" (čiže ôsmy orgán sa tomu venoval). Ale napriek niekoľkým písomným žiadostiam mi toto policajné oddelenie OO PZ Žilina - okolie odmietlo prezradiť, či som v tejto veci vlastne obvinený alebo len svedok. Čiže o tejto dôležitej policajnej akcii s krycím menom "vyosený plot" Vám žiaľ momentálne neviem poskytnúť viac informácií.

OO PZ Žilina - okolie prehliadol základnú vec - išlo o protiprávne posunutý plot na cudzí pozemok, bez súhlasu stavebného úradu, bez súhlasu majiteľa pozemku, pričom plot nemal žiadny základ, nakláňal sa a ohrozoval cudzí majetok, či zdravie. Vinník bol opakovane písomne vyzvaný na zjednanie nápravy. Vec bola v 2019 riadne oznámená aj OO PZ Žilina - okolie, čo evidentne zostalo zas odignorované (nasadenie 0 orgánov).

Má ešte niekto pochybnosť o nezaujatosti tohto policajného oddelenia ?

Ďalšie fyzické napadnutie a nebezpečné vyhrážanie zabitím

O dva dni neskôr, po prvej zvláštnej policajnej návšteve, mi pri práci opäť robil neželanú spoločnosť tento môj sused. Sused pravidelne vychádzal zo svojho pozemku na strechu svojej plechovej búdy vedľa plota a hrabľami mi zhora občas posúval čerstvo zaliate tvárnice. Keď som ich išiel opraviť, zas ma napadol ako inak hrabľami - nič vážne, len to bolelo.

Následne vzal tento sused do ruky približne 10 kilovú skalu , ktorú mal z neznámeho dôvodu pripravenú na streche tej búdy a zahnal sa ňou na mňa (stál som pod ním), pričom kričal, že mi rozbije hlavu a zabije ma . Skalu nakoniec nehodil, nakoľko sa na mieste náhodne objavilo maloleté dieťa , ktoré bolo svedkom jeho vyčíňania.

Snímky z videozáznamu, ako sa sused pokúsil hodiť mi do hlavy ťažkú skalu - kričal, že mi rozbije hlavu a zabije ma. Celé jeho vyčíňanie videlo malé dieťa.

Vec som oznámil polícii, ktorá na miesto vyslala hliadku. Tí mi len poradili, aby som podal na oddelení trestné oznámenie, čo som teda aj následne urobil. Písomne som vyzval políciu, že chcem byť vo veci vypočutý a predložiť dôkaz.

Opäť známy scenár - schéma pomoci ...

Možno ste už počuli rôznu propagandu zo strany polície, ako pomáhajú obetiam trestných činov, myslím že rozdávajú aj nejaké letáčiky. A teraz si povedzme, ako to funguje naozaj.

Išlo o ďalšie fyzické napadnutie obete predošlého násilného trestného činu zo strany toho istého páchateľa , ktorý je za to aj trestne stíhaný. Navyše sa tento páchateľ svojej obeti vyhrážal so zbraňou (cca 10 kilovou skalou), že ju zabije , o čo sa možno aj pokúsil. Nevidím do hlavy tohto suseda, neviem či by tú skalu naozaj hodil, ak by sa tam neobjavilo dieťa, ale minimálne sa mi tento sused nebezpečne vyhrážal zabitím so zbraňou v ruke - to je fakt.

Vyšetrovateľ OO PZ Žilina - okolie bez toho, aby ma čo i len predvolal a vypočul , uveril už trestne stíhanému podozrivému, že on nikoho nenapadol a na mieste nebol ani žiadny svedok. Čiže vyšetrovateľ vec podkvalifikoval na priestupok a postúpil na Okresný úrad Žilina.

Takže vyšetrovateľ odignoroval aj moju písomnú žiadosť, aby som bol vo veci vypočutý a odmietol prevziať zásadný dôkaz - videozáznam aj z tohto ďalšieho útoku .

V trestnom oznámení som spomenul aj svedka celého vyčíňania - maloleté dieťa. Policajt sa ani len nesnažil stotožniť tohto svedka, ale uspokojil sa s jednostranným nepravdivým vyjadrením už nedôveryhodného trestne stíhaného podozrivého, že žiadny svedok tam nebol (samozrejme videozáznam dokazuje opak).

Zaujatý vyšetrovateľ ?

Vyšetrovateľ, ktorý podozrivé uznesenie o "priestupku" vydal, vydal ešte jedno zaujímavé uznesenie - v ňom na moju námietku zaujatosti vyhlásil, že sa necíti byť zaujatý a nemá žiadny vzťah k prešetrovaným osobám. Keďže existujú verejne dostupné dôkazy o opaku tohto tvrdenia, bola podaná sťažnosť, ktorú prešetroval riaditeľ OO PZ Žilina - okolie, kpt. JUDr. Jozef Madaj. Aj podľa neho je vyšetrovateľ nezaujatý, nakoľko nemá žiadny vzťah ani k jednej zo strán.

Upozornil som ho, že namietaný vyšetrovateľ má na sociálnej sieti facebook zverejnený svoj profil, kde má v priateľoch príbuzného tohto podozrivého , v prospech ktorého sporné uznesenie vydal. Riaditeľ OO PZ Žilina - okolie túto skutočnosť odignoroval, naopak vyšetrovateľ mi v telefóne arogantne povedal, že to je jeho vec, koho má on v priateľoch.

Kto je skutočne ten policajt ???

Miestni obyvatelia, ktorí poznajú celý tento problém, aj konfliktnú povahu suseda, mi dávnejšie prezradili, že ten môj malý domček, vlastnil v minulosti policajt, ktorý ho údajne zdedil. Tvrdili, že ho využíval ako víkendovú chalupu, kde sa chodil "ožierať" aj s hlavnou postavou tohto príbehu - už trestne stíhaným bratom politika. To, či sa naozaj "ožieral", ja neviem potvrdiť, takže to "ožieranie" mám len sprostredkovane.

Doslova šokom pre mňa bolo, keď viacerí miestni obyvatelia spoznali na fotke tohto istého policajta. Policajt, ktorý vydal tie sporné uznesenia v prospech brata politika, je teda tým istým policajtom, ktorý vlastnil v minulosti môj dom . Toto ani nevymyslíš !

Čiže tento policajt je bývalým susedom trestne stíhaného páchateľa (brata politika), v prospech ktorého uznesenie vydal. Vážne nemá žiadny vzťah k zainteresovaným stranám ?

Samozrejme som sa nespoliehal len na ústne vyjadrenie, či klebetu, ale požiadal som kataster o vydanie listov vlastníctva k mojej nehnuteľnosti, kde bude uvedená história vlastníkov - a skutočne sa potvrdilo, že ide o osobu s tým istým menom, o osobu ktorú spoznali na fotke aj miestni obyvatelia.

Takže vyšetrovateľ OO PZ Žilina - okolie klamal vo veci vlastnej zaujatosti aby pomohol bývalému susedovi - obžalovanému podozrivému (bratovi politika), keď namiesto návrhu na väzobné stíhanie podozrivého (alebo akékoľvek iné opatrenie) pre opakované napadnutie obete predošlého násilného trestného činu a vyhrážanie sa zabitím, podkvalifikoval uvedené skutky len na priestupok - bez toho aby aspoň vypočul poškodeného, či oznámeného svedka a rovnako neprevzal dôležitý dôkazový materiál (videozáznam z útoku).

Pýtam sa: Podľa Vás nezneužil ten policajt svoju právomoc ? Je smutné, že to musím oznamovať verejne, keďže sa už danou vecou neúspešne zaoberal nadriadený, Odbor kontroly, ale aj prokuratúra - nič podozrivé v konaní policajta nevideli (skutok sa nestal). Alebo poraďte mi, kde sa také niečo hlási, lebo polícia, ani prokuratúra to nie sú.

Záver

Na adresu OO PZ Žilina - okolie by som chcel uviesť, že som tam stretol aj zopár poctivých policajtov, kde som videl ochotu pomôcť, ale ...

V ďalšom blogu rozoberiem sudcovskú kariéru hlavnej postavy, myslím že bude tiež o čom písať a bude to zaujímavé.

Zároveň Vás chcem opäť poprosiť o zdieľanie tohto blogu alebo podporenie jeho propagácie aspoň pár centami, keďže článok nezaujal komerčné média. Chcem dosiahnuť, aby sa o tejto partičke zo Žiliny dozvedelo celé Slovensko, ako aj pritiahnuť pozornosť najvyšších predstaviteľov štátu, ktorí nám po voľbách sľubovali akúsi očistu - tak majú príležitosť, vyšetrili sme to za nich a úplne zadarmo !

Ďakujem Vám všetkým za doterajšie zdieľanie, ako aj finančnú podporu.