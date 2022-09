Matovič potichu priznal, že sme celý čas mali pravdu: Balíček za 1,3 miliardy je SFUŠOVANÝ

OĽANO hrdo predstavilo desať bodov, ktoré vraj máme splniť, aby sa porúčal z vlády. Igor Matovič nimi opäť potvrdil všetky dôvody prečo sme odišli z koalície. Je to len ďalšia škodlivá, nedomyslená a celkom zjavne chybná atómofka, ktorú v noci napísal a ráno ju "podhodil" partnerom ako spôsob vydierania a osobnej pomsty.

Za SaS hovorím, že sa nimi budeme zaoberať až keď Igor Matovič odstúpi. Hneď v prvom z 10 bodoch nájdeme ale priznanie absolútneho zlyhania Igora Matoviča pri tvorbe jeho balíčka. Pripomínam, že táto ministerská fušerina bude daňových poplatníkov stáť 1,3 miliardy eur!

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

1. MATOVIČOVE KRÚŽKY ZA 600 MILIÓNOV FUNGOVAŤ NEBUDÚ

OĽANO hneď na úvod otvorene priznáva, že bagrom pretlačené Matovičove krúžky sú absolútne nedomyslené a nerealizovateľné. Na to sme upozorňovali už dávno pred schválením balíka. Doteraz ale bolo pre pánov v OĽANO všetko v poriadku, žiadne zmeny ani úpravy krúžky nepotrebovali, aj keď sú v rozpore s ôsmimi zákonmi (sic).

Zrazu sa OĽANO potrebuje zúfalo zbaviť svojho vlastného návrhu, ktorý celkom určite nebude fungovať. Nedajte sa oklamať, že je na vine ministerstvo školstva. Vinu nesie ten, kto zákon písal a kto ho odhlasoval.

My sme to hovorili od začiatku, viacero bodov, prečo sú Matovičove krúžky chybou, spísal ešte v máji aj minister školstva Branislav Gröhling.

2. ZRAZU SÚ DÔLEŽITÉ VŠETKY DETI, BEZ OHĽADU NA VEK

Jedným z kritizovaných aspektov Matovičovho balíčka bolo, že nelogicky rozlišoval deti do a od 15 rokov a paradoxne rodičom tých starších - s vyššími životnými nákladmi - pomáhal menej. Nikto doteraz nerozumie tomu, prečo majú staršie deti dostávať menej. Tu neexistuje logika.

Zrazu sa ale objavil návrh na zmenu a všetky deti dostanú podľa neho rovnako - 200 eur.

My sme to hovorili od začiatku, táto pomoc nemá logiku a navyše je NEADRESNÁ. Vyššie prídavky sa týkajú aj mňa či pána poslanca Kuriaka, ktorí tieto peniaze nepotrebujeme. A tam, kde ich potrebujú, stále chýbajú - napríklad u invalidných dôchodcov, alebo ľudí, ktorí svoje deti už vychovali.

Mimochodom - je to priznanie aj toho, že bilbordy s tvárami predstaviteľov OĽANO a heslom "Splnili sme - 200 eur na dieťa" zjavne klamú.

3. POKUS O VRAŽDU SAMOSPRÁV ODVOLALI

Mestá, obce a župy od prvého momentu bili na poplach, že zvýšenie odpočítateľnej položky spôsobí veľké výpadky na ich rozpočtoch, budú musieť šetriť a zvyšovať dane či poplatky, ktoré opäť zoberú ľuďom peniaze z peňaženky. A to nielen tým, ktorým vláda dala, ale aj tým, na ktorých nemyslela. A toto všetko v čase rekordnej inflácie a po tom, ako samosprávy zachraňovali vládu počas pandémie aj utečeneckej krízy.

Zrazu OĽANO hovorí, že samosprávam celé náklady preplatí. Zdá sa, že rozpočty už začali plánovať aj primátori, starostovia a župani, ktorí patria k OĽANO.

My sme to hovorili od začiatku, mnohé samosprávy toto nemusia prežiť a môžu sa dostať do nútenej správy. Hneď po predstavení balíčka sme sa postavili na stranu samospráv a bol to jeden z hlavných bodov, prečo sme za balíček hlasovať nemohli.

4. BAGROM NA LEGISLATÍVNY PROCES JE CHYBA

Už dávnejšie OĽANO priznalo, že pri predkladaní niektorých zákonov nielenže zneužívali legislatívny proces, ale dostatočne včas o týchto návrhoch neinformuje koaličných partnerov. Mne samej sa stalo x-krát, že ako šéfka zdravotníckeho výboru som znenie zdravotníckeho zákona dostala len tesne pred prerokovaním. Áno, často šlo o reakcie na pandémiu, ale to neznamená, že si môžeme robiť zo schvaľovania zákonov trhací kalendár.

A vrcholom celého bolo škandalózne schválenie Matovičovho balíčka za 1,3 miliardy v priebehu pár hodín od predloženia na vláde aj v parlamente. Preto premiér Eduard Heger 20. augusta navrhol ako “krok vpred”, že každý návrh budú mať koaliční partneri aspoň 72 hodín pred rokovaním.

Vtipné je, že matovičovci predstavili svoje body výnimočne až po začiatku rokovania vlády. Takže miesto kroku vpred sme spravili tri späť.