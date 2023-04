Za ženy nerozhodujeme, za ženy bojujeme

Nevedia zniesť silné a sebavedomé ženy. Nevedia zniesť, keď ženy sedia v parlamente. Nevedia zniesť, keď zarábajú. Neznášajú, keď chcú o svojom živote rozhodovať samé. Tmári to neznášajú.

Za posledné tri roky som venovala veľa času a energie vysvetľovaniu, že ženy potrebujú mať svoje práva. Zatiaľ 22-krát som osobným nasadením zabránila obmedzeniu práv žien. Vysvetľovala som, že ľudia potrebujú slobodu rozhodnúť sa. A niekedy sa potrebujú rozhodnúť aj nesprávne. Vysvetľovala som, prečo musíme spraviť ťažké nepopulárne rozhodnutia v zdravotníctve.

Nerobila som to preto, aby som presvedčila tmárov či etatistov veriacich, že všetko musí byť štátne. Robila som to preto, aby v éteri znel aj hlas rozumu a slobody, aby verejnosť nemala pocit, že len toto sú problémy, ktoré na Slovensku máme. Niekedy nás bolo len pár proti presile a o to hlasnejšie sme museli rozprávať.

Po troch rokoch prešľapovania sa však musíme rozbehnúť dopredu, musíme hľadať vízie a napĺňať náš potenciál. Musíme sa prestať venovať interrupciám a začať opravovať zdravotníctvo. Musíme dať dokopy nemocnice, nastaviť spravodlivú liekovú politiku, musíme investovať do ambulantnej siete, musíme tu udržať mladých. Musíme sa prestať rozprávať o nezmysloch a začať diskutovať o dôležitých veciach.

MENÍME HRU