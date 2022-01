Ako vybrať dobré ubytovanie cez Airbnb či Booking – checklist

1. Fotky ubytovaní ťa majú nadchnúť – ty sa však musíš pozerať na to, čo reálne ukazujú

Každé ubytovanie sa snaží mať NAJKRAJŠIE fotky. Izby prejdú často pred fotením tzv. “Home stagingom”, kedy fotograf alebo niekto, kto sa homestagingu venuje, nastajluje izbu tak, aby vyzerala dobre na fotkách. Prinesie obrazy, vázičku s krásnymi kvetmi, cez kreslo prehodí deku, na stôl dá víno.

Každý dobrý fotograf vie, že klient potrebuje pekné fotky, ktoré zaujmú. Fotky sa fotia, keď je zrovna dokonalé svetlo a fotograf hľadá uhly, ktoré nás, zákazníkov, esteticky zaujmú a vytvoria nám pocit, že presne V TOMTO HOTELI, V TEJTO IZBE, chceme bývať.

To by bolo v poriadku… Lenže veľakrát sa mi stalo, že krásne atmosferické fotky nekorešpondovali s realitou. Postupne som sa naučila pozerať sa na fotky inak.

Hneď prvá vec, ktorú robím, je že sa z fotiek snažím vyskladať pôdorys bytu/izby, ktorú si prenajímam. Pozerám sa na vecné vybavenie izby/bytu:

Sú v izbe/byte okná ? Aký je z nich výhľad? Je byt orientovaný na ulicu alebo do dvora?

Ako vyzerá kúpeľňa ? Je tam vôbec kúpeľňa? Nie je zdielaná? Ak je na byte/doma kúpeľňa a nie je odfotená, väčšinou od ubytovania dávam ruky preč. Práve kúpelne totiž bývajú odrazom čistoty.

Pri airbnb bytoch a apartmánoch sa pozerám, ako vyzerá kuchyňa . Je tam vôbec? Je kuchyňa iba improvizovane spravená doska na chodbe s dvojplatničkou alebo je to plnohodnotná kuchyňa, kde sa dá variť? Ako kuchyňa vyzerá? Je čistá a nová alebo špinavá tmavá diera?

Znovu, ak ide o byt alebo apartmán, koľko je tam izieb? Ak je kapacita apartmánu 5 ľudí, znamená to, že jeden musí spať na rozheganom gauči v obývačke alebo sú tam 3 samostatné izby?

Aká je celková rozloha izby/apartmánu/bytu/domu? Niekedy vyzerajú ubytovania ako najpriestrannejšie na svete a v realite sú len fotené, aby tak vyzerali. Ubytovania musia uvádzať rozlohu a ak má raz izba 8m2, nebude to viac, ani keď to tak vyzerá na fotkách.

Je vlastne z fotiek jasné, ako ubytovanie vyzerá alebo tam polovica vecí chýba? (Zato je tam milión fotiek kávovaru na kuchynskej linke, vázičiek na nočnom stolíku pri posteli či vecí, ktoré sa oplatia v danom meste vidieť…)

2. Pre tých, ktorí bookujú izbu v hoteli – izba verzus vybavenie hotela

Toto som si všimla iba pri poslednom výlete do Gruzínska . Vyberala som nám dizajnový hotel v Tbilisi. Chcela som niečo špeciálne – nezdá sa to, no v Tbilisi nájdeš kopec nádherných umeleckých ubytovaní za zlomkové ceny.

Našla som tento hotel.

Hneď prvý pohľad hovorí, že to je NESKUTOČNÝ hotel. Dizajnový, každá jedna izba bola vytvorená miestnymi umelcami, aby tvorila niečo ako umelcovu galériu diel. K tomu mal hotel výborné hodnotenia. Čo viac. Mal trochu zlú polohu, no to som bola ochotná vymeniť za super dizajnové ubytko s dobrým hodnotením (a výbornou cenou – noc aj s raňajkami nás stála 50€ pre dvoch).

Čo som si však v zápale nadšenia nepozrela bol fakt, že väčšina tých krásnych umeleckých fotiek je z izieb. A ako z popisu vyplýva, každá izba je unikátna. To znamená, že keď sme sa ubytovali v jednej z izieb, videli sme dizajn iba tej jednej izby – zvyšné izby boli zamknuté alebo tam boli iní hostia a to umenie v nich sme nevideli.

A tak sme skončili v hoteli so zlou lokalitou v jednej z izieb, ktorá nebola až tak fascinujúca. Nebolo to zlé ubytovanie, no zďaleka nesplnilo moje očakávania.

Plynie mi z toho jedno ponaučenie: urči si, čo je pre teba prioritou – či chceš peknú izbu alebo pekné spoločenské priestory (ak si teda bookuješ izbu v hoteli) a tiež sa zamysli, KDE sa nachádzajú miesta z tých pekných fotiek, ktoré má hotel uverejnené – nech neskončíš ako my, v priemernej izbe len preto, že na fotkách si videl/a fotky z iných, krajších izieb.

Druhým ponaučením je, že si máš veľmi dobre pozrieť fotky + popis pri konkrétnej izbe, ktorú si bookuješ (ak je k dispozícii). Nájdeš tam jednak informácie, aká veľká je izba, kam smeruje výhľad (pozor, ak je tam inner courtyard view, dávaj si pozor, aby to nebol výhľad do vnútrobloku).

3. Hodnotenia sú dôležité, no ich interpretácia tiež

Ak má ubytovanie veľa zlých hodnotení, rovno ho škrtám. Napríklad na Bookingu škrtám hotely s hodnotením pod 7. To je úplné minimum.

Takisto si dávam veľký pozor na ubytovania, ktoré majú veľmi pozitívne hodnotenia, no majú ich málo – ak má ubytovanie 8 pozitívnych hodnotení, nič to pre mňa neznamená. Takto málo hodnotení totiž vie byť od kamošov, ktorí si v hoteli “bookli” izbu na noc, len aby mohli dať hodnotenie.

V prvej vlne selekcie hotelov si iba vyselektujem tie, ktoré majú dobré hodnotenia bez toho, aby som ich bližšie čítala. Následne, keď si vyselektujem 5-10 ubytovaní, ktoré sa dostanú do finále. U tých si však hodnotenia pozerám detailne.

Najviac ma zaujímajú nové hodnotenia a hodnotenia od ľudí z krajín, kde máme podobné hodnoty. Ani to nemusí byť 100% nápomocné, no určite mám podobnejšie hodnoty, čo sa týka čistoty, kvality hotela či komunikácie s Čechom, Slovákom či Poliakom ako s niekým z Iraku, Ghany či Južnej Ameriky.

Veľmi ma baví pozerať hodnotenia Nemcov a Rakúšanov. Ak totiž tí pochvália čistotu či komunikáciu hotela, tak to tam naozaj musí fičať. Naopak, ak veci kritizujú, beriem to s nadhľadom, pretože oni radi kritizujú takmer všetko. 🙂 Verím, že mi takéto zovšeobecnenie prepáčite – každý vieme, že to tak nie je vždy.

Rovnako treba brať s nadhľadom aj samotné hodnotenia – každý máme iné predstavy o čistom hoteli, o krásnej izbe, či o dobrej komunikácií. To, čo vadí iným, nemusí vadiť tebe a naopak.

Ja si pri hodnoteniach pozerám aj to, koľko ľudí ubytovanie ABSOLÚTNE MILOVALI (dali mu 9 alebo 10 z 10) a tiež tých, ktorí dali najhoršie hodnotenie. Veľakrát tam nájdem, že najhoršie hodnotenia dali ľudia, ktorí vlastne nevedeli hodnotiť (ale netreba sa na to spoliehať, samozrejme).

Sumárom tejto kapitoly o hodnoteniach je teda nielen to, že si ich máme prečítať (to nájdeš v každom múdrom článku), ale aj to, ako ich ja osobne hodnotím, čo si pozerám a naopak, čo si nepozerám. Mimochodom, hodnotenia u mňa tvoria tak 30% – 50% rozhodnutia.

4. Fotky a popis ubytovania ti väčšinou nepovedia nič o tom, v akej lokalite sa ubytovanie nachádza

Aj preto je super využiť Google streetview. Behom pár sekúnd sa vieš preniesť do ulíc, kde sa nachádza tvoje ubytovanie a vidieť, ako vyzerá okolie. Všímaj si, či je budova ubytovania pri hlavnej ceste alebo v bočnej uličke (kvôli hluku), čo je v okolí hotela – ja osobne sa vyhýbam hotelom, kde je hneď vedľa nočný klub, prípadne škôlka.

Nemám rada hluk vtedy, keď chcem spať a party ľudia ma nenechajú zaspať a deti ma zas väčšinou budia ráno, keď chcem ešte spať.

Takisto si veľmi detailne pozerám okolité ulice. Ak vidím, že su ošarpané alebo mám z nich zlý pocit už počas pozerania sa na google street view, je to red alert. Napríklad vo veľkých mestách ako Miláno, Paríž či Berlín, kde majú problémy s moslimskými ghettami si všímam, akí sú ľudia na ulici.

Alebo aj koľko tam je indoshopov a stánkov s halal food a kebabom (žiaľ, znovu spadám do zovšeobecňovania, no bývať v takýchto štvrtiach mi nepríde bezpečné).

Okrem google maps si vždy googlim zoznam štvrtí, ktoré nie sú bezpečné. Toto platí na 100% o veľkých mestách v Južnej Amerike, no tiež o veľkých mestách Európy.

Platí, že radšej budem mať drahšie ubytovanie alebo menšiu izbu v lepšej štvrti ako super byt, z ktorého sa budem báť vyjsť za tmy.

5. Vyhráva hotel, ktorý netreba platiť vopred

V dnešnej dobe neistoty nechcem za ubytovanie platiť vopred. Stať sa môže hocičo a ja nechcem mať moje peniaze uviaznuté na účte hotela mesiace predtým, ako tam reálne prídem. Preto preferujem ubytovania, kde maximálne zadám platobnú kartu ako garanciu (zadávam takú, na ktorej mám minimum peňazí) a platím až na mieste.

Pri Booking.com je vyfiltrovanie si hotelov s takouto platobnou politikou hračka. Pri Airbnb sa však všetko platí vopred. Peniaze si však necháva Airbnb, a to až do momentu, kedy ti skončí ubytovanie u prenajímateľa. Airbnb má však aktuálne super politiku – ak nemôžeš vycestovať kvôli kovidu a vieš to preukázať (napr. pozitívny test), vrátia ti 100% peňazí.

6. Cena za hotel cez Booking.com nie je všade rovnaká

Tento posledný tip už nie je tak úplne o hodnotení ubytovaní, príde mi však dôležitý. Neviem, či vieš, no Booking.com má často rozdielne ceny cez mobilnú appku a cez webové rozhranie. A aj na webovom rozhraní ukazuje ceny rôznym ľuďom rôzne. Kto má čas, pohrajte sa s VPN a skúste, či sa vám nezníži cena.

Takisto stojí za skúšku pozrieť sa, či iné rezervačné portály neponúkajú to isté ubytovanie za nižšiu cenu. Väčšina z nás defaultne hľadá na Booking.com, no stáva sa, že jeho konkurencia ponúka nižšiu cenu.

Ak chceš o cestovaní získať viac tipov, celé know-how nájdeš na mojom Travelhacker blogu. Ak chceš cestovať, no nevieš, ako a kde začať, odporúčam ti moju knihu Cestuj bez miliónov, ktorú pravidelne aktualizujem o nové tipy a triky, ktoré získavam počas ciest.

Janka Travelhacker