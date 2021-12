Každý deň aspoň jedna fotka

Ďalší deň to bolo viac ako stodesať obrázkov. Vybral som ďalšie dva. Vtedy som sa rozhodol, že budem tento mesiac fotiť každý deň a uvidím, či sa dať denne vybrať aspoň jedna fotka. Tu sú moje prvé dva týždne.



Fotenie mi denne zaberie niekedy hodinu, niekedy pár minút. Tak som sa pobavil aj s jedným mojim starším obrázkom a urobil som z neho po dlhých rokoch môj ďalší smutný vtip.



Stále som neprišiel na to, ako do blogu vložiť rozklikávací obrázok. Obišiel som to tak, že si na neho kliknem pravým tlačítkom myši a vyberiem si "otvoriť obrázok na novej karte". Potom sa zobrazí v novom okne a je tam väčší a ešte sa niekedy dá ďalej zväčšiť lupou.