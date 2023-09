Do stredy som si myslel, že sa ku kresleným vtipom už nikdy nevrátim. Čo som chcel povedať som povedal. Našiel som si iné spôsoby vyjadrovania.V stredu mi prišiel mail s propozíciami súťaže Koně v Kyjově. Termín odoslania najneskôr 31.3.2009. Téma: Kone.Nemám nič nakreslené. To sa nedá stihnúť.Tým to pre mňa skončilo.