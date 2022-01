O čo Vám ide v tej RTVS?

Týmto reagujem na dnešné piatkové Góly-body-sekundy o 20:00 28.1.2022. Rád by som Vám posunul, asi ušlú, informáciu, že dnes sa išiel tréning ženského zjazdu v alpskom lyžovaní a že v sobotu o 11:30 sa koná pretek Svetového pohára v nemeckom stredisku Garmisch-Partenkirchen v tejto disciplíne.



Ja viem. Komu by asi tak chýbala takáto informácia vo večernom spravodajstve, že? Koho už by len zaujímalo nejaké ženské lyžovanie, kde sa jazdí aj na body zarátavané do celkového hodnotenia svetového pohára v súperení o tzv. Veľký globus, kde momentálne Slovensko zastupuje Petra Vlhová na 2.mieste za američankou Shiffrinovou. To naozaj nikoho z Vás nenapadlo informovať o dianí v športe z ktorého momentálne máme Slovenského športovca roka a ktorému budete na buduci týždeň v Utorok 1.2., zase raz, adresovať cenu Športovec mesiaca? Na obhajobu postrádania tejto informácie v dnešných správach neobstojí ani argument, že zajtra Petra neštartuje, totiž štartujú jej súperky. A nakoľko je tento šport skrz Petru asi momentálne najsledovanejší na Slovensku, určite si zajtra ten zjazd pozriem napriek asbencii zmienky o ňom vo Vašich hlavných športových správach.



Ale vráťme sa k inštitúcii Rozhlas a televízia Slovenska prečo asi jej športová redakcie neinformovala o dnešnom tréningu a zajtrajšom preteku. Nuž, možnosti sú len dve. Buď si to nik zo športovej redakcie nevšimol, o čom teda dosť pochybujem, avšak znamenalo by to, že RTVS zamestnáva nekompetentných redaktorov, alebo ide o druhú možnosť (podla mňa pravdepodobnejšiu), že o danom preteku nebolo zámerne informované, nakoľko ten zajtrajší pretek v priamom prenose nevysiela RTVS, ale televízny kanál JOJ Šport. No ak je to tak, potom Vy tam v tej Slovenskej Verejnoprávnej Televízii ste len úbožiaci. Za prvé, chytá to nádych provinčného komerčného správania sa nejakej regionálnej televízie, t.z. len nech neupriamíme pozornosť na konkurenčnú televíziu a jej prenos a nezlepšíme im čísla v sledovanosti. Za druhé, keby ste boli komerčná televízia, nepoviem nič, tie si môžu robit čo chcú, ide o ich rozhodnutia, ich zodpovednosť hoci aj, že stratia diváka po zlých rozhodnutiach, zlých správach atď. Lenže RTVS nieje súkromná televízia a ja si to aj uvedomujem, teda že Vám prispievam tromi spôsobmi na Vaše fungovanie a to skrz moje dane do štátneho rozpočtu z ktorého ste platení, skrz koncesionársky poplatok ktorý každý mesiac posielam na Váš účet a nepriamo skrz reklamy na ktoré sa pozerám počas Vášho vysielania.



K tomu len toľko, že keď sa mienite správať ako komerčná televízia, tak ste mi ako platená verejnoprávna služba, slušne povedané, nanič. Ak Vám vadilo, že som Vás doteraz sledoval ako relatívne objektívne športové spravodajstvo, kľudne dodám, že na slovensku referenčné, kde som sa dozvedel o všetkých dôležitých udalostiach, tak ste dosiahli svoje. Budem sa musiet poobhliadnuť po niečom inom. Mám taký pocit, že dnes sa to nestalo prvý krat a že toto sa opakuje od začiatku tejto sezóny. Na záver: celkom by ma zaujímalo, ktorý lumen z RTVS toto vymyslel, nariadil neinformovať divákov o športových udalostiach vysielaných v priamom prenose na iných televiziach, aby tak neodklonil sledovanosť od RTVS a zároveň tak prišiel s hanbou malomeštiaka o diváka RTVS. Ak je za tým nápadom priamo riaditeľ REZNÍK, tak potom už nech sú tu čím skôr nové voľby na riaditeľa RTVS.

