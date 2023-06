Prečo je dobré že Zuzana Čaputová nekandiduje

Pre tých čo nemajú čas čítať blogy, rovno napíšem dva dôvody prečo je to dobré:

Prezidentka odviedla asi najlepšiu politickú prácu na Slovensku za poslendých 10.000 rokov (rozumej tridsať). Slušne, bez najmenšej kauzy a s noblesou niesla pochodeň morálky a tolerancie v tých najťažších chvíľach. Odchádza s aurou neporazenej političky, s aurou srdečnosti a s aurou charakteru. A preto je úžasné si uvedomiť, že najbližších 30-40 rokov, kým jej bude zdravie slúžiť, tu budeme mať človeka, ktorý keď sa k niečomu vyjadrí tak to bude mať váhu. Že bude strážcom morálky Slovenska aj naďalej a keby bolo najhoršie, môže kedykoľvek po tejto svojej nabitej zbrani, teda svojej reputácii siahnuť. Ak si to teda medzitým nepokazí zakladaním Za ľudí 2. Nepredpokladám ale jej akútnu stratu inak vysokej inteligencie. Takže mať na Slovensku tak vplyvnú a čistú osobu vo verejnom priestore je pre budúcnosť tejto krajiny skvelé. Nariekanie niektorých (mnohých) za jej rozhodnutím nie je nič iné ako autoritárstvo prezlečené do naivného slniečkarstva. Túžba po jednej silnej osobe na správnom politickom spektre. Teda nie správnom, ale mojom. Toto je naozaj úbohý prístup a šokovalo ma že takí obmedzení boli aj mnohí novinári. V skutočnosti by naša túžba mala byť v tom, aby takýchto Zuzán tu bolo mnoho, aby takých Korčokov čakajúcich na voľný ring tu bolo veľa. Vtedy bude krajina fungovať, keď bude generovať lídrov podobných Zuzane Čaputovej a bude to v poriadku ak sa jedna z nich rozhodne nešpiniť sa ďalej Slovenskou politickou dezilúziou a stiahnuť sa. Ten job je totiž veľmi nezávideniahodný a viac ako päť rokov s noblesou by ho málokto zniesol. Úplne teda stačilo, ak by sme jej úprimne zo srdca poďakovali a nerobili emočné vydieranie a prosíkanie. A tiež dúfali že ju nahradí niekto hodný/á jej nasledovníctva.

Takže na záver, Zuzana, ďakujeme Vám. It was like Andrej Kiska but much better!