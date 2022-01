Máme integrovaný manažment vody, integrovanú kontrolu potravín a budeme integrovaní všetci. Mor ho !

Nič nie je horšie pre demokraciu, ak sa polarizácia, polemika, konflikt, konfrontácia alebo spor vydáva za niečo neprípustné a neakceptovateľné. Naopak v civilizovanej demokratickej spoločnosti je to základ progresu a zdravého vývoja.

Inou témou je spôsob a schopnosť komunikácie. Okrem niekoľkých školených diplomatov pozorujeme hlavne spupnosť a zurvalosť. Hlavnou zbraňou politického útoku sú pudy. No a to nie je dobré.

Ale späť k poľnohospodárstvu a vidieku. Máme nového štátneho tajomníka a na stole jeho revolučný manažment vody. Čo ma vyrušuje, je politický atak na nového štátneho tajomníka od przniteľov vidieka a lokajov agrobarónov. Iná vec je odborný pohľad a pohľad verejnosti na manažment ministerstva pôdohospodárstva, vrátane jeho perspektívy.

V súvislosti s vyššie uvedeným je potrebné oddeliť v konflikte rezortu strategické smerovanie vo verejnom záujme od požiadaviek korporácií, finančných skupín, agrobarónov, obchodných reťazcov a záujmových stavovských združení poľnohospodárov a potravinárov.

Verejný záujem v rezorte je jednoducho a ľahko identifikovateľný - a to je dostatok zdravých, čerstvých a ekonomicky dostupných potravín na základe jednoduchej regulácie ich produkcie, spracovania a predaja. To je oblasť, ktorú by mala pokrývať odborná spôsobilosť vedenia rezortu.

A doteraz vidíme pravý opak. Okupáciu pôdy, plantáže, výrobu monokultúr na plátanie trhu, reguláciu neregulovateľného a šikanovanie každého každým. A tak dezorientované ministerstvo organizuje pikniky a diskusné krúžky, pričom nevedie ale sa pýta. To môže kdekoľvek a hocikto, len nie výkonná moc. Na to sú predvolebný program, voľby a program vlády.

Ak na čele rezortu je bankár, potom nie je potrebný rezort a môže ho manažovať ministerstvo financií. Ak je štátnym tajomníkom vodohospodár, nie je potrený rezort a môže ho manažovať ministerstvo životného prostredia.

Toto ministerstvo sa síce dostalo pod tlak vlastnou vinou vedenia politiky v minulosti a aj v súčasnosti, ale jeho diskvalifikácia nie je o nič väčšia ako ostatných rezortov, len tu sa rozdeľovali prachy v miliardách, ktoré boli darom. Väčšinou za nič. Okrem typicky slovenského vďakyvzdania.

Ministerstvo pôdohospodárstva potrebuje osobnosť, ktorá nie je spätá so žiadnymi lobistickými, finančnými a stavovskými záujmami. Potrebuje jednoducho kvalitného manažéra na komunikáciu o presadzovaní verejného záujmu a na izolovaní od podlízavosti a pažravosti organizácií sektora. Potrebuje politickú podporu na likvidáciu alebo predaj nezmyselných štátnych trafík na organizovanie trhov alebo rekonštrukciu zhrdzavených rúrok pre nikoho.

Potrebuje odborníka, ktorý vysvetlí vedeniu vlády, že je rozdiel v účinnosti kontroly deklarácia nemať škandály alebo len o nich na verejnosti nevedieť. A to len pre politickú a lobistickú väzbu kontroly na jej organizáciu.

Prevádzkovatelia musia bez kompromisu pochopiť, že podvod a klamstvo v individuálnom záujme je cesta do pekla. Pre všetkých. Živiť nezmysly ako potravinová sebestačnosť a intervenčný dlh pre prekrytie podnikateľskej neschopnosti, spreneverených financií a podvodov je podlosť najhrubšieho zrna.

A tu sme pri koreni veci. Lož má krátke nohy.. Preto si musíme najprv vyčistiť chliev od účelových, demagogických a propagandistických nánosov. Bohužiaľ zatiaľ tento folklór spoločensky tolerujeme a akceptujeme. Toto musí prestať.

Verejný záujem je aby bola spoločnosť dezintegrovaná, diferencovaná a decentralizovaná. Opak je diktatúrou a totalitou. Škoda, že pri výbere tých, ktorý nás vedú vyberáme tých, čo nám nedávajú ale berú.

Aj diktátor Stalin prikazoval vode a vetru. A tiež bol revolučný. Ide o to, že revolučný manažment ministerstva pôdohospodárstva nemá na to ,aby s pustil do revolučných agrobarónov a revolučného českého československého expredsedu vlády - tak sa pustil do vody. Tu sa nevracia socializmus, tu nastupuje feudalizmus.

Okrem toho, že po vode ide svorka vekslákov, treba povedať, že voda je budúcnosť. Nielen krajiny ale civilizácie vôbec. Preto je potrebná participácia každého občana. Som za presné a prísne určenie zodpovednosti až po jednotlivca. Myslím teraz za nakladanie s vodou.

Preto som kritický ku všetkým nástrojom, ktoré preberajú zodpovednosť na seba. Napríklad integrovaný manažment vody. V takomto garde ide len o krytie industríálneho a účelového rozflákania dotácií. A hra na zelenú dohodu, medzi nimi samými.

Ale hneď na úvod úplne barbarsky odštartovaná bagrovaním melioračných kanálov. Od Stalina po Vlčana. Ukazuje sa, že tento megaloman má svojich pohrobkov.

Problém je v tom, že v tejto krajine nie je vyriešená prvotná ochranná funkcia na zadržiavanie vody a to pôda. Špongia. Máme úplne ale úplne zdevastovaný pôdny kryt. Ponechávame naďalej bez zmeny likvidovať jednak akú takú bonitu pôdy na poľnohospodársku činnosť a jednak jej funkčnosť. Ak to zoberiem ako bernú mincu, celý revolučný integrovaný manažment vody je manažment od konca. Rovnako ako pozemkové úppravy. Žiadna spločnská zhoda alebo dohoda. Plány developerov a plantážnikov + geodeti.

Ideme riadiť vodu a nevieme si poradiť s pôdou. A hlavne s jej okupáciou. Už aj vrabce čvirikajú, že viac ako pozemkové úpravy pre verejný záujem ide o veľkú loby so záujmom o usporiadanie pôdy pre industrializáciu a developerov. O dobre smerovanom podozrení svedčí práve katastrofálny industriálny útok na pokojné a prirodzene vytvorené biokoridory v starých melioračných kanáloch.

A zrazu ožila aj celá stará štruktúra štátneho podniku, ktorý vidí záchranu svojej neopodstatnenej existencie. To čo si príroda vytvorila, my potrebujeme spraviť revolučne a integrovane.

Vychádzam len zo skúsenosti s podvodom u nás vytvorenej tzv. integrovanej kontroly potravín. Pokiaľ nevznikla, ako tak sa dalo hovoriť o ochrane zdravia ľudí. Od kedy sa integrovala., existuje len dvojča štatistického úradu. A nič viac. A na čele somár, ktorý ani nevie čo vlastne riadi.

Podľa mňa, by sme mali menej integrovať a viac definovať zodpovednosť. A hladomor je za dverami ak budú rezort naďalej riadiť rôzne kluby, loby, zväzy, sekty, asociácie, komory a občianske združenia. Účasť áno ale zodpovednosť nie. Totiž ak ste si nevšimli, tieto úderky nám ponúkajú miesto konvenčných potravín potravín krmivo pre ľudí. Z veľkej časti nevhodné na konzum a nebezpečné.

Integráciu potrebujú vylúčení a slabí. My normálne túto krajinu integrovane rozbíjame.

Pretože máme nekonečné plantáže integrovanej okupovanej pôdy, ktoré sú ako vred na krajine, ideme k tomuto dotiahnuť cievy. Voda nepotrebuje administratívnu integráciu. Potrebuje živnú pôdu a nie naopak. A tomu predchádzal úplný sociálny rozvrat vidieka.

Vodu v krajine udrží len masívna diverzifikácia činnosti na pôde a následne manažment vody. Obnovili sme kanály a zničili biokoridory a hniezdiská. Ministerstvo kanalizácií a stoky.

Sme malí a nevieme myslieť v malom. Sme dole a nevieme myslieť zdola.

Podľa môjho názoru voda nie je témou dňa pre poľnohospodárstvo. Ale 30 miliónov a viac a perspektíva.

Skutočne rád by som videl jednu ucelenú inteligentnú koncepciu v oblasti poľnohospodárstva. Pre mňa to znamená v prvom rade sociologický prieskum a analýzu, z akého dôvodu sme rezignovali na hospodárenie na pôde.

Nie je jediný dôvod, aby sme sa tu museli baviť s parazitmi na pôde. Jednoducho je úlohou štátu vymedziť zločinnosť okupačného systému postaveného na kolektivizácii, očistiť pamäť národa a tradičné hodnoty, a masívne podporiť verejnosť k návratu na pôdu. Takto by som vedel pochopiť integrovaný prístup k verejnému záujmu. Mimochodom plantážnici a okupanti už nazývajú tento spôsob devastácie tradičným poľnohospodárstvom. Zaujímavé.

Postupne všetko integrujeme. Ja osobne mám skúsenosť len s integrovanou úradnou kontrolou potravín, kde integrovaná ostala len metodika z 50 - tych rokov. Tento formát asi najlepšie ukazuje administratívny prístup z hora. Nič malé my dole nemáme, ale máme to integrované.