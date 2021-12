Strategický plán poľnohospodárstva je certifikátom na závislosť. Je to sabotáž obnovy vidieka.

Všetko začalo menovaním Vlčana za ministra pôdohospodárstva. To ako keby ministrom zdravotníctva bol bača Jano. A možno ešte horšie. Lebo bača Jano má sedliacky rozum a ovláda zásady liečenia, ale Vlčan nemá žiadnu integritu s rozvojom vidieka ani s poľnohospodárstvom. Je to bankár.

Navyše bankár, ktorý preukázateľne neštudoval vedy blízke udržateľnému poľnohospodárstvu. On tam prišiel slovenský vidiek doraziť.

Podvodná konštrukcia účelovo rekonštruovanej stratégie SPP 2023 - 2027, ktorá je len mrzákom pôvodného plánu obnovy vidieka. Z plánov vyrástol mechanizmus udržiavania kolektivizovaného poľnohospodárstva.

A pretože už nie je možné eliminovať miestnu výrobu potravín a krátke potravinové reťazce, vsunuli túto budúcnosť slovenskej potravinovej bezpečnosti do kolónky - alternatíva. Z bludných štatistík vytiahli, že je to len 5 % produkcie, ktoré zabudli prirátať k 100 % potravinovej sebestačnosti vytvorenej hospodárením na pôde. Samozrejme podvodne a klamlivo opomenuli na celú hospodáriacu verejnosť, len aby sa neprišlo na to, čo je odborným faktom - poľnohospodárske podniky ako parazit na pôde ju zdevastovali niekedy neobnoviteľne a súčasný stav je výsledkom ich hospodárenia. Preto je zásadné prestať ich podporovať.

To čo malo byť základom stratégie vidieka v období po roku 2021 je dnes akousi alternatívou ministerstva. Doslova zvrátená stratégia, ktorá základ otočila hore nohami. Bezduchá predpoveď bez podkladov na základe objednávky parazitov na pôde. Pokračovanie na jednej strane udržiavania kolektivizovaného formátu a na druhej strane sabotážnym blúznením o akomsi len okrajovom význame miestnej a regionálnej ekonomiky.

Podpora ako nejaký štartovací balík niečoho, čo dlhé roky existuje a vegetuje popri rozkrádaní a sprenevere dotácií. A nie len v zmysle korupcie ale aj ich účelového smerovania. Úplne pomýlená funkcia dotácií s preferovaním produkcie na úkor správneho hospodárenia. Toto nie je o zmene ľudí. Toto je o organizácii, ktorá umožnila vznik zločineckého okrádania spoločnosti a ktorá teraz ide sanovať systém. Tu nestačí odhaliť podvody a korupciu, tu treba systém nastaviť na zastavenie podpory parazitov.

Poľnohospodárstvo je výkladnou skriňou presadzovania lobistických záujmov, závislosti na iných ministerstvách a ustupovaní pred centrálnymi záujmami finančnými a hospodárskymi. Na úkor nemerateľnej, ale nevyhnutnej pridanej hodnoty - sociálneho a životného prostredia. Miliardy do vreciek jednotlivcov a almužna pre väčšinový zbytok. Sami si napočítali, že produkujú 95 % - bezvýznamného komoditného balastu.

Zbabelosť ministrov pôdohospodárstva pred útokom poľnohospodárskej loby - okupantov pôdy. Komunikácia s mimovládnymi organizáciami, z ktorých niektoré majú len toľko členov, koľko je nadnárodných záujmov v nich.

Podvodná konštrukcia stratégie, ktorá na povrchu preferuje zmenu, ale vo vnútri ju smerovaním financií rovno dusí. Odtrhnutá od reality budúcnosti a konzervujúca stav dneška. Už etablované schémy, ktoré sa vyvinuli nie vďaka ale proti vôli ministerstva pôdohospodárstva sa idú akože legalizovať práve teraz, ako politický manifest, ale bez reálnej pomoci a aby prekryli podvodný rámec stratégie.

Takú pomoc nech si Vlčan stračí za klobúk, lebo je nepodstatná a zabíja rozvoj. Navyše za takejto stratégie by bolo vhodnejšie presunúť vidiek a hospodárenie na pôde na iné orgány - kde je prioritou miestny a regionálny rozvoj. A sabotovať európske dotácie a rovno ich zastaviť, aby nedošlo k zhoršeniu - lebo táto stratégia nie je víziou ale generálnou normalizáciou v poľnohospodárstve a na vidieku.

Stále čosi motáme o akýchsi veľkých, malých, stredných a mikropodnikoch. Táto boľševická segregácia je rovnakým nezmyslom ako potravinová sebestačnosť alebo investičný dlh. Jedno končí tým, že našu sebestačnosť riadia Dáni a Holanďania a druhé, že štát bude rukojemníkom bánk. To je len produkt roztrasených parazitov, ktorí tu modelujú poľnohospodárstvo ako pôžitok nepredstaviteľne zneužitých dotácií lóžami, ktoré išli mimo verejnosť.

Kde je zdravý sedliacky rozum. Utopený v záhradných bazénoch, anglických trávnikoch a elegantných záhradných jazierkach, tujách a pod.. Vidiek mimo hry. Samospráva ako baranidlo developerov a a industrializácie. Vidiek ako závislé sídlisko. Sebestačnosť bez sebestačnosti. No nie že by sme narušili hradby týchto vidiečanov chovom dobytka a pestovaním zeleniny. Veď už sme ďalej., Už sme klasická kolónia. Stačia nám morbídne zdevastované plantáže.

Keby som bol posledný v tejto krajine, ak únia tento paškvil nerozkope na drobné a nevráti ho bankárom, nezastaví ich rodiaci sa kšeft na úkor verejných financií, treba následovať tých, čo pochopili, že ríša nie je riešením. A nech si únia spytuje svedomie za kolaps tohto projektu.

Každopádne, ide o bezbrehý útok na nezávislosť silne podporovaná vlastnými kolaborantami. Bankár, čo spojil jednu banku s druhou pre finančnú skupinu nám modeluje poľnohospodárstvo - kde ho chce pripojiť ? A prečo sme ešte stále v kľude ?