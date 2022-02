Zoznam pochybností o Vlčanovi a jeho úderke. Vidiek požaduje rázny zásah

Prečo nie je úderka ministra Vlčana dôveryhodná ?

Za prvé preto, že podľa predstáv tejto úderky je na podporách je postavený celý život vidieka.

Vysvetlenie : je síce odvážne to tvrdiť, ale ak by to mala byť pravda, potom sme v dobe trvalej závislosti, okupácie a vydierateľnosti, čo má za následok úplnú sociálno ekonomickú devastáciu vidieka a život vidieka je pestrejšou mozaikou unikajúcou ministerstvu

Za druhé preto, že podľa predstáv tejto úderky téma vidieka a vidieckej krajiny nepatrí medzi TOP témy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vysvetlenie : z uvedeného je pravdou jediné, že pre samotné rezortné ministerstvo je rozvoj vidieka len zastieracím manévrom pre jeho TOP tému - industrializáciu a umelé dýchanie socialistickému šafáreniu

Za tretie preto, že podľa predstáv tejto úderky, je prioritou moderná priemyselná veľkovýroba.

Vysvetlenie : toto je fakt, ktorý spochybňuje celú víziu a stratégiu rezortu ako základ pre zmenu pomerov na vidieku, formát priemyselného marazmu na pôde

Z štvrté preto, že podľa predstáv tejto úderky sú jediní a neprekonateľní odborníci v rezorte.

Vysvetlenie : minister je finančník a bankár, absolvent ruskej školy centralistického a dogmatického riadenia, štátny tajomník je vodohospodár, teda odborníci na fiškálne a industriálne podrobenie vidieka a tak je záhadné, prečo je poľnohospodárstva a rozvoj vidieka rezort

Za piate preto, že táto úderka nemá schopnosť modernej komunikácie s odbornou verejnosťou.

Vysvetlenie : dogmatická a propagandistická komunikácia s odbornou verejnosťou nemá žiadnu odchýlku od formálneho spôsobu komunikácie rezortu za Mečiara a Fica a zužuje sa na kolaborantov a prisluhovačov o čom svedčí aj formát podpory ošípaných

Za šieste preto, že sa táto úderka teší len z tých z pozitívnych vecí, ktoré si sama namodelovala. Inak tragédia.

Vysvetlenie : pre verejnosť je akreditácia PPA formalitou, za ktorú je zodpovedný štát a štát spôsobil jej nefunkčnosť, preto propagandistická agenda okolo ( NE ) trvalej akreditácie znamená viac administratívnu šikovnosť a chýbajúcu odbornú zdatnosť a zameranie na rozvoj, čo spôsobuje tragické zaostávanie v rozhodujúcich parametroch

Za siedme preto, že sa táto úderka považuje za ekonomický fenomén, lenže na nesprávnom rezorte.

Vysvetlenie : bezpochyby prostredie prísnych čísel patrí inému rezortu a preto ako je vyššie uvedené je neznáme, prečo máme rezort

Za ôsme preto, že sa táto úderka prejavila ako agresívna svorka, pri odstraňovaní Mičovského.

Vysvetlenie : to, že Mičovský bol predstaviteľom agroromantizmu a svojim spôsobom klaun, neznamená trvalé ponižovanie a bezbrehé špinenie, ktoré jednak svedčí o rozporuplnosti a kompaktnosti politickej moci a na druhej strane je trvalým nebezpečenstvom pre politické a spoločenské prostredie a jeho kultúrnosť

Za deviate preto, že táto úderka považuje samoremedúrou víziu a stratégiu poľnohospodárstva za skvelú prácu.

Vysvetlenie : ak je k stratégii legislatívny materiál spoločenstva, tak naša stratégia a vízia je len jeho kópiou, čo pre budúcnosť znamená chýbajúci širší rozmer poľnohospodárstva ako súčasť národnej alebo štátnej stratégie potravinovej, environmentálnej a sociálnej politiky, čím sa stáva izolovaným programom

Za desiate preto, že táto úderka vôbec nepochopila nezávislosť a slobodu roľníckeho stavu.

Vysvetlenie : o dezorientácii tejto úderky, svedčí fakt, že za svoju rozhodujúcu úlohu považuje finančné nástroje, pričom roľnícke hospodárenie je v svojej podstate postavené na nezávislom finančnom systéme, z veľkej miery sebestačnom a tento model zotročenia bankami je len známy formát zotročenia spoločnosti pre takzvaný udržateľný rozvoj korporácií a finančných skupín

Za jedenáste preto, že táto úderka pozná len riadenie finančných nástrojov.

Vysvetlenie : pri deklarácii finančnej spôsobilosti treba pripomenúť, že tento rezort je na 90 % postavený na žobračenkách, kde sa finančný makroekonomický megaznaleć musí zastreliť alebo podľahnúť formátu rozdeľuj a panuj

Za dvanáste preto, že táto úderka prekrúca investičný dlh s okrádaním a sebestačnosť s dodávateľským reťazcom.

Vysvetlenie : pokračuje demagogické prekrúcanie o investičnom dlhu, ktorý tu zaviedli lobisti s cieľom vydierania štátu a na ktorý vláčik nabehla dnešná úderka s cieľom zaplátať diery po rozkrádaní a sprenevere investícií samotných korporácií a vďakyvzdanie ich matkám niekde na ostrovoch daňových rajov a vydieranie spoločnosti potravinovou sebestačnosťou, ktorá sa nerieši fiškálnymi číslami ale skutočnou okamžitou dostupnou produkciou a to je ďalší fenomén, z ktorého sa musí makroekonóm zblázniť a neporadí si

Za trináste preto, že táto úderka udržiava pri živote nespôsobilý formát úradnej kontroly potravín.

Vysvetlenie : pri kontrole potravín musí byť na prvom mieste zdravie spotrebiteľa, k čomu je základom organizácia úradnej kontroly potravín a jej spôsobilosť - nahradená u nás jednoliatym politickým orgánom, ktorého jediným a základným meradlom sa stalo presvedčenie o kvalitných a zdravých potravinách v zmysle, nič sme nič nezistili, je všetko zdravé - aj tu je zrejmá neodbornosť vedenia rezortu v súvislosti s udržiavaním nebezpečnej organizácie, ktorá ale vykazuje finančnú stabilitu - málo

Za štrnáste preto, že táto úderka útočí na svojich oponentov, ktorí stáli v jednom rade pri volebnom programe.

Vysvetlenie : až povolebný boj o koryto sa stal predmetom sporu medzi tými, ktorí spoločne ťahali káru za zmenu, čo len potvrdzuje, že predchádzajúce vlády to nemali ľahké a ani táto úderka sa nevysporiadala s nadhľadom, potrebným pre cielené strategické rozhodnutia ale zúžila svoju energiu na boj s vnútorným nepriateľom

Za pätnáste preto, že táto úderka sa venuje vidieku ako selektívnej téme pre jednotlivcov a skupiny pre podnikateľské a finančné záujmy a nie ako potrebnej spoločenskej zmene.

Bez vysvetlenia.