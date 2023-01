Nové hlavné mestá vznikajú aj v 21. storočí

Presúvanie hlavných miest sa rozbehlo hlavne v 20. storočí, keď sa vo veľkom museli prepisovať mapy, táto tendencia však pokračuje aj v 21. storočí.

Od roku Afriky 1960 si zmenilo svoj capital niekoľko afrických krajín. Hlavným dôvodom tejto zmeny bolo najčastejšie zastavenie masívneho presunu obyvateľstva do centra štátu, teda zastavenie jeho preľudnenia. Typickým príkladom je najľudnatejší africký štát Nigéria, ktorá v r. 1991 presunula hl. m. z 20 miliónového pobrežného Lagosu do 10-krát menšej vnútrozemskej Abuji. Podobne kvôli neúnosnej migrácii zmenili v Kazachstane Alma-Atu za Astanu. Často v takomto prípade nové hl. mestá presúvajú do menej rozvinutých centrálnych častí.

Inokedy boli dôvody zmeny hl. mesta úplne iné napr.: v r. 1961 zničil hurikán veľkú časť Belize city, čo viedlo k presunu hl. m. Belize do Belmopanu. V niektorých prípadoch si štáty svoje nové hlavné mesto vybudovali úplne nanovo tzv. na zelenej lúke ako napr. Austrália (1927 - Canberra) alebo Brazília (1960 - Brasília).

K štátom, ktoré vymenili svoje hlavné mesto pomerne nedávno patrí Mjanmarsko (býv. Barma) na juhovýchode Ázie. V r. 2005 po 2 rokoch dokončili výstavbu nového hl. m. Naypyidaw (kráľovský palác/mesto) v centre štátu, potrebovali odbremeniť preplnený Rangún na juhu. Napriek snahe štátu toto obrovské mesto s rozlohou viac ako 7000 km2 (6-krát viac ako New York) stále zíva prázdnotou, nakoľko tu údajne býva „len“ asi 1 mil. ľudí.

Prázdna diaľnica v mjanmarskom hl. meste Naypyidaw (zdroj: phantom-urbanism.com)

Maličký ostrovný štát Palau, ktorý získal samostatnosť od USA po skončení 2. sv. vojny, plánoval postaviť nové hlavné mesto už od konca 70. rokov. Dočasne bolo umiestnené v meste Koror, v r. 2006 sa oficiálne presunulo do nového hlavného „mesta“ Ngerulmud, ktoré má zatiaľ asi 300 obyvateľov, čo z neho robí jedno z najmenších hl. miest na svete.

Zatiaľ poslednou krajinou, ktorá zmenila svoje hl. mesto je africké Burundi. Opäť išlo o presun z pobrežia do centra krajiny, miliónovú Bujumburu vystriedalo 30-tisícové mestečko Gitega. V tomto prípade išlo o rozhodnutie diktátorsky vládnuceho prezidenta.

Výmeny hlavných miest na konci 20. storočia a začiatkom 21. storočia

Rok Štát Staré hl. mesto Nové hl. mesto 1983 Pobrežie Slonoviny Abidjan Yamoussoukro 1991 Nigéria Lagos Abuja 1996 Tanzánia Dar es Salaam Dodoma 1998 Kazachstan Alma-Ata Astana (Nur-Sultan) 2005 Mjanmarsko Rangún Naypyidaw 2006 Palau Koror city Ngerulmud 2018 Burundi Bujumbura Gitega

Ktoré štáty plánujú zmenu hl. mesta v budúcnosti?

V poslednom čase sa dosť píše o indonézskej Jakarte, ktorá sa pomaly prepadáva do mora. Okrem toho táto 10-miliónová metropola čelí obrovskému znečisteniu ovzdušia. Preto v Indonézii začali s budovaním nového hl. mesta Nusantara v džungli na ostrove Borneo (Kalimantan). Presun je momentálne naplánovaný už na budúci rok 2024.

Susedná Malajzia buduje nové hl. mesto Putrajaya už od r. 1995 taktiež, aby odľahčila preplnený neďaleký Kuala Lumpur. Postupne sa sem presunul parlament a súdy, no hlava štátu stále zostáva v Kuala Lumpure.

Ďalším štátom, ktorý mieni odbremeniť svoje preplnené hl. mesto je Južná Kórea. Už od r. 2007 buduje nové hl. mesto Sejong južne od Soulu, má byť extra moderné a ekologické, tzv. smart city. Postupne začali s presúvaním ministerstiev, dokončenie projektu sa plánuje na rok 2030.

Podobný prípad je aj Rovníková Guinea, ktorá si buduje nové hlavné mesto Ciudad de la Paz.

Najnovším megaprojektom presunu hlavného mesta ohuruje Egypt, ktorý už od r. 2015 buduje nové obrovské mesto v púšti iba 45 km východne od Káhiry. Mesto má mať okolo 2000 škôl, vyše 600 nemocníc, či 1250 mešít a kostolov.

Otázkou do budúcna zostáva, či by takáto zmena pomohla aj Slovensku, ktorého obyvateľstvo sa tiež pomaly, ale isto presúva na juhozápad...

Štát Staré hl. mesto Nové hl. mesto Plánovaný rok presunu Indonézia Jakarta Nusantara 2024 Južná Kórea Soul Sejong 2030 Malajzia Kuala Lumpur Putrajaya ? Rovníková Guinea Malabo Ciudad de la Paz ? Egypt Káhira ? ?

Nusantara - plánované nové hl. mesto Indonézie uprostred džungle (zdroj: Financial Times)

Zatiaľ nepomenované hl. mesto Egypta vo výstavbe (zdroj: Engineering News-Record)

(zdroj: Statista.com)

