Nehanebný ruský cár

Horší ako sme predpokladali

Je veľmi ťažké konať a vyjadrovať sa k vzniknutej situácií triezvo a s nadhľadom. Ruská federácia dnes vojensky napadla svojho západného suseda, Ukrajinu. Stalo sa tak bez otvorenej provokácie a bez akejkoľvek zámienky. Akt bezprecedentnej agresie, ktorý nemá v dejinách obdobu. Dokonca ani porovnania s tými najhoršími režimami 20.storočia neobstoja. Tí si dali aspoň tú námahu vyfabulovať zámienku k vojenskej operácií...Vladimír Putin dnes jasne preukázal, že je tou najväčšou a najnebezpečnejšou hrozbou pre celú Európu! Môžu sa na týchto fórach viesť aj intelektuálne debaty, typu: NATO a celý západný svet má na eskalácií svoj podiel viny prip. ako sa demokracia „vyváža“ do sveta a pod. Žiadna z týchto debát a argumentov však neospravedlňuje to, čo dnes Putin urobil. Je to jasná a otvorená agresia voči inej krajine, ktorá nemá žiadne racionálne ospravedlnenie a musí byť tvrdo potrestaná a odsúdená!

(zdroj: SITA/AP, Maxim Shipenkov)

Už veríte?

Všetkým je už dnes jasné, že tento akt v Kremli plánovali od samého začiatku. Všetkým je dnes jasné, že Putin hanebne zneužil všetky rokovania len preto, aby získal čas a operáciu dokázal vojensky dobre načasovať. Všetci dnes vieme, že chce zničiť strategickú a vojenskú infraštruktúru Ukrajiny. Idem mu predovšetkým a totálnu destabilizáciu krajiny. Bude sa dnes Ukrajina brániť proti otvorenej a nevyvolanej agresií. Otočí zbrane proti nepriateľovi skôr, ako ich nepriateľ zničí? Ak áno, k čomu by to viedlo? Čo by ste robili dnes vy, ktorí mudrujete z prostredia komfortných zón a kaviarní o krízach demokratického sveta (ktorý dozaista má aj svoje problémy) keby ste sedeli vo svojom byte v Kyjeve či Odese? Čo by ste robili? Akú alternatívu pre vás teraz Rusko predstavuje? Čo bránilo Rusko využívať v prvom rade "soft power" aby svoju politickú víziu robilo atraktívnou aj pre svoje susedné štáty? Na Ukrajine mali k tomu všetky prostriedky. Čo sa nedá dosiahnuť ideologicky, musí sa presadiť vojensky:( Toto je momentálna doktrína Vladimíra Putina, z ktorého sa dnešným dňom stal nový európsky diktátor. Zákerný, izolovaný a najnebezpečnejší pre celý okolitý svet.

Najtvrdšie sankcie a opustenie komfortných zón

Prosím nenechajme v tom Ukrajinu a Ukrajincov osamotených. Prijmime tie najtvrdšie sankcie a odsúďme zlo a vojnu ako prostriedok na dosahovanie svojich cieľov. Nemôžeme sa len prizerať! Dnes to bude Ukrajina a zajtra...? Opusťme teraz svoje komfortné zóny, neveďme nezmyselné dialógy. Toto je jasná agresia a odsúďme všetkých, ktorí ju priamo či nepriamo podporujú, alebo ospravedlňujú. Sám som neveril, že sa takéhoto rána dožijem. Nedokážem uveriť, že sa Rusko k tomu zúfalému činu odhodlalo. Dnes ráno sme všetci, ktorí dúfali v mierové riešenie situácie vytriezveli. Novodobý ruský cár ukázal svoje nové šaty a demokratický svet mu musí dať rázne najavo, že je nahý, úplne nahý a že je hanbou svojho národa!