Vojany - symbol prosperity a udržateľnosti

Jadrová energia – téma, ktorá vzbudzuje rozporuplné reakcie a vášne medzi ľuďmi. Na jednej strane sú tí, ktorí ju vnímajú ako hrozbu pre životné prostredie a bezpečnosť obyvateľstva. No na druhej strane, mnohí odborníci a zástancovia jadrovej energetiky vidia jej obrovský potenciál v zabezpečovaní stabilného zdroja elektrickej energie. A práve na východnom Slovensku sa nachádza lokalita, ktorá môže byť kľúčom k udržateľnému energetickému riešeniu – Vojany.

Energetická nezávislosť a zabezpečenie dostatočného množstva elektriny sú kľúčovými faktormi pre stabilný rozvoj akéhokoľvek regiónu. Vojany vedia byť príkladom toho, ako môže jadrová energetika priniesť prospech nielen z hľadiska zásobovania regiónu elektrinou, ale aj z hľadiska ekonomického a sociálneho. Táto lokalita je totiž v súčasnosti ekonomicky bytostne závislá na dvoch lokálnych zamestnávateľoch - elektrárni Vojany a prekladisku v Čiernej nad Tisou. Ľudia žijúci v regióne sú s výrobou elektriny spätí od dávna. Uvedomujú si, že výroba tejto komodity poskytuje živobytie pre mnoho miestnych rodín. Skutočnosť, že obyvatelia chápu význam energetiky pre svoj život a prosperitu nielen celého regiónu, ale celého Slovenska je neoceniteľná. Okrem toho know-how miestnych zamestnancov pri obsluhe tepelnej elektrárne tvorí hodnotný základ pre ich využitie v oblasti výroby elektrickej energie z jadra.

Napriek tomu, že prínos jadrovej elektrárne vo Vojanoch nie je len o pracovných miestach a ekonomickom raste, investícia v rozsahu niekoľkých miliárd EUR, by v procese výstavby vytvorila významný počet pracovných miest a predstavovala by silný ekonomický impulz pre celý región. Samotná výroba by dokázala zabezpečiť stabilitu dodávok elektriny pre veľké priemyselné podniky, ktoré sú motormi nášho hospodárstva. U.S. Steel, automobilka Volvo a iné veľké spoločnosti na východe Slovenska potrebujú spoľahlivý a ekonomicky efektívny zdroj energie pre svoje prevádzky.

Zároveň, by výstavba novej jadrovej elektrárne prispela k zníženiu straty elektrickej energie pri distribúcii. Táto stratégia je nevyhnutná, keďže elektrina je vzácna komodita a s novou elektrárňou by sa straty pri jej prenose mohli výrazne znížiť. Navyše, elektrina je žiadaná vývozná komodita, ktorej export by mohol mať výrazne pozitívny dopad na naše hospodárstvo. Jej výstavba samozrejme nie je otázka pár rokov, ale niekoľkých desaťročí. Je však viac než isté, že do roku 2050 bude potrebné mnohé doterajšie zdroje postupne vyradzovať z prevádzky. A tieto zdroje potrebujeme nahradiť novými, ktoré musíme začať pripravovať už dnes, inak budeme mať veľké problémy so zachovaním konkurencieschopnosti tuzemského podnikateľského prostredia. Okrem toho, každý nový zdroj energie prispeje k stabilite dodávok a najmä cien pri udalostiach, ako je napríklad súčasná vojna na Ukrajine.

Napriek všetkým diskusiám o jadrovej energii, treba uznať jej pozitíva. Je to spoľahlivý zdroj energie, ktorý môže prispieť k zníženiu emisií a závislosti na fosílnych palivách. Ak by jedna slovenská domácnosť brala energiu iba z uhoľnej elektrárne, vyprodukovala by za rok 2,5 tony skleníkových plynov, v prípade zemného plynu by to bolo niečo vyše jednej tony. Pri elektrine z fotovoltiky 80 kilogramov a pri jadrovej energii iba 12 kilogramov. Je to naozaj zásadný rozdiel a silný príspevok pre zvýšenie kvality a udržateľnosti životného prostredia.

Navyše, vplyvom permanentného rastu výroby elektromobilov či potreby klimatizácií, sa bude zvyšovať dopyt. Aj to dôvod, prečo je najvyšší čas začať hovoriť o výstavbe novej jadrovej elektrárne vo Vojanoch, ako o perspektívnom kroku pre budúcnosť Slovenska. Je to krok, ktorým môžeme významne podporiť ekonomický rozvoj regiónov a prispieť k celkovej energeticko-bezpečnostnej situácii na Slovensku.