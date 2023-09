O doprave na bratislavskom nábreží

Jej srdcom je historické centrum, ktorého dopravná infraštruktúra nie je prispôsobená súčasnému objemu automobilovej dopravy.

S rastúcim dôrazom na znižovanie emisií a riešenie potreby statickej dopravy sa ako veľmi vhodný doplnkový spôsob mestskej prepravy javí cyklodoprava.

Cyklodoprava je moderný a ekologický spôsob individuálnej dopravy. Znižuje riziko dopravných kolón, dopravných kolízií a prispieva k zlepšovaniu kvality života obyvateľov veľkomiest. Niekedy však aj dobre mienená myšlienka môže priniesť neželaný výsledok. Takýmto prípadom je aj výstavba cyklotrasy na nábreží Dunaja. Nahradenie dopravného pruhu cyklotrasou vytvára lievik, ktorý od prvého momentu povedie k dopravným kolónam, zníženiu plynulosti cestnej premávky a k nárastu kolíznych situácií. Nemennej dôležitým prvkom paralelných jazdných pruhov je zjednodušenie umožnenia prejazdu vozidiel s právom prednostnej jazdy (napr. sanitky). Okrem toho myšlienka cyklochodníka umiestneného v bezprostrednej blízkosti frekventovanej dopravnej komunikácie, predstavuje riešenie, ktoré nie je priaznivé ako hľadiska zdravotného, tak z hľadiska ich bezpečnosti cyklistov.

Nahradenie jedného jazdného pruhu cyklochodníkom sa od počiatku javilo kontroverzne. Žiaľ diskusia o dosiahnutí rovnováhy medzi podporou cyklistov, ochranou chodcov a udržaním plynulosti cestnej premávky v centre mesta bola nahradená ideologickým, silovo pretlačeným riešením. Výsledkom realizácie toho opatrenia v praxi je výrazne skomplikovaná doprava, významné zvýšenie emisií z výfukových plynov v centre veľkomesta a zvýšenie počtu kolíznych situácii, ktoré povedú k ďalšiemu zhoršovaniu plynulosti premávky. Okrem toho dôjde k výraznému zníženiu využitia jestvujúcej asfaltovej plochy, čo je s ohľadom na jej negatívny vplyv na kvalitu života v centre trestuhodné.

Inovovať dopravu v centrách väčších aglomerácií je legitímna vec a trend všetkých svetových metropol. Silové presadzovanie populistických riešení však často vedie k neželaným výsledkom. Svoje o tom vedia aj takí Nemci, ktorí v záujme ochrany životného prostredia odstavili jadrovú energetiku, a dnes svoje elektromobily „kŕmia“ uhlím. Ak na niečo Bratislava v oblasti dopravy nemá priestor, tak je to politika pokusov a omylov. O to viac je dôležité dobré s zvážiť a pedantne pripraviť každý zásah do dopravnej infraštruktúry.