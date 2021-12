Koho srdce si potrebujú železnice získať

Človek, ktorý hovorí pravdu má jednu výhodu – nemusí si pamätať iné verzie. Také je to jednoduché. O potrebe systémových riešení pre železnice som v septembri napísal vskutku otvorený komentár do mienkotvorných novín, kde som išiel s kožou na trh, odpovedal som bez vykrúcania na mnohé novinárske otázky a celkovo venoval problematike segmentu desiatky statusov na sociálnych sieťach. To, čo nás na rezorte ohľadom železníc trápi, tak bolo stokrát nahlas a verejne pomenované.

Ako to teda je?

Budúcnosť dopravy prichádza po koľajach. Železničná doprava je trvalo udržateľná, zároveň spoľahlivá a rýchla. Na železniciach sa však na Slovensku dlhodobo zle investovalo a tieto chýbajúce stovky miliónov nad každým novým rozhodnutím roky visia ako Damoklov meč. Preto sa po návrate – napríklad aj od bratov Čechov – zamýšľame, prečo to u nás na železnici vyzerá tak nejak inak... Je v našom záujme železnice modernizovať, zároveň však musíme rekonštruovať a udržovať v dobrom stave to, čo máme. Bez kroku A, neexistuje krok B, a to je práve výstavba nových železničných prepojení. Od nástupu na ministerstvo je pre nás železničná doprava číslom jedna, potrebujeme ju však zbaviť vrstvy akejsi korózie, ktorá sa nám tu rokmi vytvorila. Nebudem klamať, ide to postupne. Bojujeme však ako vieme. A bojujeme neúnavne. Preto sme sa snažili z Plánu obnovy vyčleniť stovky miliónov na železnice, preto sme viedli dlhé, ale úspešné rokovania s ministerstvom financií. Korunované boli 57 miliónmi pre ŽSR. Preto kontrolujeme kroky ozdravného plánu spoločnosti ZSSK Cargo, ktoré ukončí rok v čiernych číslach, a preto sme radi, že ZSSK pokračuje v dosiaľ najväčšej obnove vozového parku. Nie sú to zanedbateľné výsledky.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vzhľadom na uvedené ma vie mimoriadne vyrušiť, keď niekto o stave železníc síce tvrdí, že je nevyhovujúci, ale problémy pomenuje nesprávne, možno aj úmyselne zle a miestami maľuje čerta na stenu. Poďme diskutovať. Konštruktívna debata nás ako ľudí a spoločnosť posúva dopredu a je mimoriadne dôležitá. Debatujme však na základe relevantných dát a faktov, inak sú to tvrdenia postavené na vode, ktoré síce môžu nahnať pár politických bodov, ale v konečnom dôsledku nepomôžu. Stavu železníc vôbec nie.

Nie som politik, a práve preto si dovolím na politika zareagovať, keďže mi na budúcnosti všetkých troch spoločností – ŽSR, ZSSK aj ZSSK Cargo záleží. V blogu pána Pekára zaznelo veľa neprávd, ale vyjadrím sa aspoň k tým najväčším nezmyslom:

....stotisíc eur pre ŽSR na tento rok....

Nie stotisíc, ale 57 miliónov! Tie sa nám podarilo vyrokovať s ministerstvom financií. Železnice Slovenskej republiky tak začali s rozsiahlymi opravnými prácami na celom území krajiny. Z týchto prostriedkov sa podarilo odstrániť 54 prechodných obmedzení traťovej rýchlosti, čo znamená menej meškajúcich vlakov.

... jazda vlakom medzi Bratislavou a Českom... Realita je taká, že trať sa doteraz nezačala stavať, pretože štát odovzdal stavbárom nepripravený úsek, lebo ŽSR doteraz nezískali ani územné rozhodnutie. Z týchto dôvodov budú musieť z 200 miliónov eur z eurofondov vrátiť Únii 160 miliónov....

Realita taká rozhodne nie je. Stavba je odovzdaná zhotoviteľovi, je rozdelená a bude financovaná z dvoch období CEF, keďže ide o samostatné projekty. Práce prebiehajú v súvislosti s harmonogramom.

....širokorozchodná trať ako projekt astronomicky drahý (osem miliárd eur!), ekonomicky nenávratný...

Projekt širokorozchodnej trate je spoločným európskym projektom a ide teda o zmluvný záväzok štátov. Prepájanie ekonomických trhov, konkrétne toho stredoeurópskeho, ukrajinského, ruského a celkovo rýchlo sa rozvíjajúceho ázijského, sa stáva čoraz dôležitejším. Projekt vytvorí pracovné pozície a podnieti rozvoj regiónu Twin City Viedeň -Bratislava, ktorý sa v budúcnosti stane významných logistickým strediskom so stabilným pracovným trhom.

....Hlavná stanica v Bratislave a záujem mesta Bratislava o zlepšenie stavu...

Snaha o zlepšenie nevychádza len od mesta, ale aj od Železníc Slovenskej republiky aj ministerstva dopravy. Samozrejme, že si želáme stanicu skultúrniť. Tvrdiť opak by bol klamstvom. ŽSR je v komunikácii s hlavným mestom a pomocou pracovnej skupiny zrealizovali posúdenie rôznych variantov zlepšenia stavu stanice. Okrem toho s pomocou občianskych združení ŽSR revitalizuje priestor pri stanici, kde vznikne oddychová a športová zóna.

ZSSK CARGO: Postupný rozklad nákladnej dopravy smerujúci ku krachu

Za rok 2021 očakávame v spoločnosti ZSSK Cargo prepravy nad úrovňou 31 miliónov ton tovaru. To predstavuje voči minulému roku (aj keď poznamenanom pandémiou) nárast o 20%. Vyššie výkony sa prejavili zvýšenými tržbami, zlepšeným hospodárením a opatreniami z ozdravného plánu. Žiadny krach, ale konečne priaznivé plusové čísla.

Pán Pekár popísal aj množstvo neprávd o ZSSK, a keďže je zbytočné sa opakovať, ďakujem pekne pánovi generálnemu riaditeľovi Romanovi Koreňovi, že sa vecne zapojil do diskusie.

Železnice nie sú v takej kondícii ako by sme si želali. Najťažšie je však vždy pohnúť sa z miesta. Verím, že postupnými racionálnymi krokmi sa nám to darí. Tak, aby bol na konci dňa spokojný ten najdôležitejší kritik - cestujúci. Toho srdce si potrebujú železnice získať.