Krízová doba si vyžaduje krízové zásahy do trhu s cenami energií

Negatívne ovplyvňuje domácnosti, výrobný sektor ako aj dopravu. A ak hovoríme o probleme vysokých cien elektrickej energie v doprave, tak máme na mysli železničnú dopravu, ktorá je napájaná z trakčného elektrického vedenia a s tým súvisiace možné problémy pre manažéra infraštruktúry ŽSR. Aké sú teda možné riešenia tohto problému?

Vysvetlíme si, ktoré faktory spôsobili rast cien elektrickej energie na historicky rekordné hodnoty. Na rast cien mala jednoznačne vplyv vojenská invázia Ruska na Ukrajinu. Ďalším faktorom, ktorý sa podieľal na raste cien elektrickej energie je plnenie Európskej zelenej dohody. Cieľom Európskej zelenej dohody je dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.

Aby sa dosiahli ciele Europskej zelenej dohody, tak jednotlivé členské štáty EÚ začali odstavovať výrobu elektrickej energie vo fosílnych uhoľných elektrárňach a začali podporovať výstavbu elektrárni, ktoré produkujú zelenú elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov energie.

Niektoré krajiny začali postupne odstavovať aj jadrové elektrárne, ako tomu bolo napríklad v prípade Nemecka. Došlo k príliš rýchlemu odstavovaniu jadrových a klasických riadieteľných zdrojov, ako sú uhoľné elektrárne, ktoré tvoria tzv. base load - spoľahlivý, stabilný a základný zdroj výroby elektrickej energie. Obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú známe svojou nestálosťou, zatiaľ nie sú schopné ich funkciu v plnej miere nahradiť, lebo ešte stále nie je spoľahlivo vyriešená ich záloha pri výpadkoch výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie. Ako záloha obnoviteľných zdrojov energie pri ich výpadkoch je postavená na elektrickej energii vyrobenej z plynu.

Výsledna cena elektrickej energie je určovaná cenou elektrickej energie vyrobenou v tzv. záverných elektrárňach, posledného zdroja, ktorý dodáva elektrickú energiu do siete pri zvýšenom dopyte. Záverné elektrárne v Nemecku sú elektrárne, ktoré vyrábajú elektrickú energiu zo zemného plynu, preto cena elektrickej energie na spoločnom trhu s elektrickou energiou v EÚ kopíruje ceny zemného plynu. Pretože ceny zemného plynu na burzách v EÚ dosahujú v súčastnosti rekordné hodnoty, tak rekordné hodnoty dosahujú aj burzové ceny elektrickej energie. Negatívny vplyv na vývoj cien elektrickej energie mali aj veľké suchá a nedostatok vody, ktoré výrazne zredukovali výrobu vo francúzskych jadrových a norskych vodných elektrárňach. Aby sa nahradil tento výpadok výroby energie, tak musela byť obnovená výroba elektrickej energie v uhoľných elektrárňach, ktorej cena bola navýšena o cenu tzv. emisných povoleniek.

Riešenie cien elektrickej energie pre strategických odberateľov je v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR. V tejto krízovej dobe je veľmi potrebné hľadať také riešenia, aby rast cien elektrickej energie neviedol k ohrozeniu fungovania dopravy na Slovensku.

Existuje viacero možných riešení tohto problému. Prvým by mohlo byť zastropovanie cien energií na potrebné časové obdobie, aby sa eliminoval často aj špekulatívny nárast cien energií. V súčasnosti viacero krajín EÚ presadzuje myšlienku cenového stropu pre energie, ktorý by vniesol stabilitu na trhu s energiami, no túto myšlienku nebude jednoduché v rámci EÚ, presadiť. Schodnejším a rýchlejším riešením by bolo nájsť podporu zavedenia cenového stropu pre energie v rámci zoskupenia V4. Slovensko v súčasnosti je predsedajúcim štátom tohto zoskupenia a Česko je predsedníckou krajinou v Rade Európskej únie. Ďalším riešením, ktoré by prispelo k poniženiu cien energií je uplatnenie zníženej sadzby DPH, ako aj dočasné zníženie taríf za systémové služby a prevádzkovanie systému. Do úvahy pripadá aj možnosť, aby elektrickú energiu od slovenských výrobcov elektrickej energie priamo vykupoval štát prostredníctvom sprostredkovateľa, špeciálne na to zriadenej akciovej spoločnosti, za dohodnutú cenu, ktorú by potom predával všetkým dodávateľom elektrickej energie, ktorí majú uzavreté zmluvy so svojimi odberateľmi na Slovensku. Takýmto spôsobom by sa dala garantovať stabilná cena pre strategických odberateľov elektrickej energie, akým ŽSR nesporne je.