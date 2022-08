Dodržiavať isté zásady sa zväčša oplatí, ale, keď chceme postúpiť ďalej, či vyššie, tak sa musíme prispôsobovať a ak treba, aj meniť svoje zvyky a názory. To je len veľmi stručný a preto asi aj veľmi nepresvedčivý „výťah“ z knihy Adama Granta „Ešte si to premysli“ (“THINK AGAIN“ v originále). Knihu preložila do slovenčiny Svetlana Žuchová a asi s tým mala hodne práce, lebo kniha obsahuje veľa zvláštnych výrazov, dokonca viet, ktorých význam treba vnímať (pre laika) veľmi pozorne.

Kniha má predslov a 4 hlavné časti obsahujúce individuálne, medziľudské, kolektívne prehodnocovanie a záverečné zhrnutie s epilógom.

Predslov je všeobecným úvodom do problematiky prehodnocovania. V celom diele sú aj názorné príklady, pre mňa pomerne zložité, lebo sú šité hlavne na akademické a vedecké pomery Ameriky.

Nájdeme tu rady, podložené prieskumami o tom, ako vybudovať spoločenstvá ľudí, ktorí sa celý život učia ako viesť ťažké rozhovory a lepšie komunikovať o vyhrotených témach. V závere autor pripomína, ako je dôležité prehodnocovať aj najlepšie premyslené plány. Celé je to o spoločenstve založenom na spoločenských vzťahoch, teda civilizácie, daného vývoja spoločnosti.

Autor neočakáva, že čitateľ bude súhlasiť so všetkými jeho myšlienkami, dúfa len, že čitateľa zaujme spôsob akým premýšľa. Môj prístup k tejto knihe bol samozrejme laický, ale uvedomoval som si, že sú to autorove názory, aj keď podopreté spomínanými prieskumami. Pre svoje poučenie si beriem za svoje niektoré rady, ktoré ma oslovili, ale inak pristupujem ku knihe kriticky (ako vždy).

V premýšľaní autor odporúča preferovať pozíciu vedca, lebo prácou vedca je prehodnocovanie a posúvanie hraníc svojho poznania. Byť vedcom nie je len povolanie, ale aj stav mysle keď hľadáme pravdu. Robíme pokusy, testujeme hypotézy, aby sme objavili nové vedomosti. Znamená to mať otvorenú myseľ a prehodnocovať. To sa náramne hodí aj v dnešnej turbulentnej dobe.

Adam Grant opisuje zaujímavý prípad z Islandu, kde bol guvernérom centrálnej banky muž, ktorý nemal nijaké vzdelanie v oblasti ekonómie či finančníctva (...). Aby ho mohli po čase odvolať, musel parlament schváliť špeciálny zákon. Aj také veci sa vo svete stávajú.

Zaujímavá myšlienka o skromnosti, ktorú vraj často chápeme nesprávne – skromnosť znamená, stáť nohami pevne na zemi – uvedomovať si, že robíme chyby. Alebo iná myšlienka: „Sebadôvera je výsledkom úspechu rovnako často, ako jeho príčina“. Nakoniec pridám ešte jednu myšlienku, ktorá sa mi zapáčila – americkí vedci zistili, že čím častejšie zo seba smejeme, tým sme šťastnejší.

Ešte niečo o individuálnych názoroch, čo je čím ďalej, tým aktuálnejšie - máme právo na názory vo svojej hlave. Ak sa ich však rozhodneme prezentovať nahlas, je našou zodpovednosťou ukotviť ich v logických faktoch, vysvetliť okoliu svoje argumenty a názor zmeniť, ak získame presvedčivejšie dôkazy.

Bolo by toho ešte veľa na pripomenutie, a toto bolo iba z prvej časti. Myslím, že to dokumentuje užitočnosť prečítania tejto knihy, hlavne pre ľudí, ktorí sa chystajú na dôležitý post vo svojej práci, či v okolí, alebo jednoducho sa chcú naučiť, ako komunikovať s ľuďmi a diskutovať. Rozprávačský štýl autora je trochu náročný, ale je to pochopiteľné, snaží sa o popularizáciu vedeckých princípov v oblasti spoločenského života.

Adam Grant, Ešte si to premysli (THINK AGAIN), Ikar 2022, preklad Svetlana Žuchová