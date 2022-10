Jozef Banáš opäť načrel do inšpirujúcich skutočností, ale príbeh Gregora, vraj jediného "chartistu" zo Slovenska, je vlastne akousi rodinnou históriou muža, ktorý chcel byť absolútne slobodný a nikdy neustúpil ani o krok. Odohráva sa to na pozadí udalostí augusta 1968 v Československu až po súčasnosť. Ak píšem súčasnosť, myslím tým takmer včera, či až dnes. Som rád, že autor neprognózuje budúcnosť, lebo by asi nebola príliš ružová, ak by zachoval kontinuitu udalostí.

Karneval krýs je zrkadlom doby, politickej kultúry, možno trochu krivým, aby sme mali možnosť vlastného úsudku, nepodľahli skepse, radšej nádeji. Príbehy na pozadí reality, ktorú sme len nedávno zažívali a vlastne ešte trvá, sú v literatúre trochu ošemetné, zvádzajú čitateľa ku konfrontácii s vlastnými zážitkami, čo nemusí vždy viesť k súladu s opisovanou faktografiou príbehu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Gregor sa zvláštnym životným oblúkom vrátil ku svojej prvej láske, na ktorú nikdy nezabudol. Medzitým mal tri ženy a pár detí. Pôvodný rebelant, hudobník a všeumelec, prešiel nedobrovoľne rôznymi profesiami prenasledovaný vtedajšou ŠTB až nakoniec emigroval do Švédska. Stal sa z neho úspešný podnikateľ. Vrátil sa domov, a to je už o tom, že žil ako náš súčasník. Táto naša realita farbisto opísaná je tu ako na tanieri, vrátane covidu a všetkého okolo toho.

Osudy Gregora a jeho žien sú opísané s patričnou gradáciou so stupňovaným napätím. V tomto nie je čo Banášovi vyčítať, v tom je majster. Kniha sa dobre číta a čím ďalej, tým je napínavejší dej, aj keď v závere už vieme, ako to bude, lebo poznáme realitu. Z literárneho hľadiska je to veľmi správne gradované, aj so záverečným upokojením s istou dávkou nádeje do budúcna.

Sledoval som rozhovor s Jozefom Banášom, kde sa vyslovil, že kniha by mohla mať akési pokračovanie. Ja dúfam, že dej sa bude odohrávať v lepších časoch.

-.-

Jozef Banáš, Karneval krýs, príbeh z prašivých čias, Ikar 2022