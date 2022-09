Keby som mal opísať postup napätia v tejto knihe, musel by som povedať, že zhruba v polovici sa zdá, že už majú vraha, ale nie je to tak, všetko sa zmení, detektívi musia začať znova od začiatku a finále je nakoniec tam, kde má byť, teda na konci. Kurátor je moja tretia detektívka od Cravena, tak môžem povedať, že to bola voľba na istotu (odkaz na dva moje články o tých knihách je v súvisiacich článkoch).

Kurátor je nezávislým pokračovaním detektívnych prípadov s rovnakými hlavnými postavami, detektív Poe je členom skupiny vyšetrovania závažných trestných činov, ktorú vedie známa veliteľka Flynnová. Počítačovým mozgom celej skupiny je zvláštne geniálna expertka Bradshawová, tiež známa z predchádzajúcich kníh. Odohráva sa to v Spojenom kráľovstve, Spojené štáty sú spomínané len v kriminálnych súvislostiach.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Napínavý príbeh sa týka troch vrážd vykonaných podobným spôsobom, tak hľadajú sériového vraha. K detektívke je ťažké povedať niečo viac, aby som neprezradil dôležité skutočnosti z príbehu, ktoré tvoria pôžitok z čítania. Pre potešenie odcitujem aspoň jednu pasáž, ktorá mieri tak trochu do reality dneška. Ide o kriminálny čin a jeho vykonávateľa:

"Muž, ktorý to urobil, bol nabudený alkoholom a nepravdivými bulvárnymi titulkami. Dnes sa tomu hovorí hoaxy."

Stručne povedané, Kurátor je oddychové čítanie na voľné chvíle, aby sa človek nenudil. Rozprávačský štýl autora je čitateľsky príjemný (User-friendly), nezachádza do zdĺhavých opisov nepodstatných vecí a kapitoly sú krátke, tak to pri čítaní dobre odsýpa.

-.-

M. W. Craven, Kurátor, Ikar 2022