Obscuritas

Príbeh sa odohráva v Štokholme, ale v širších súvislostiach vo veľkom svete zločinu. V jednej štvrti Štokholmu zabili futbalového rozhodcu Kabira, pochádzajúceho z Afganistanu. To je začiatok rozsiahleho pátrania, hlavne o tom, kto to bol a prečo ho zabili.Je jasné, že toto nie je klasická „severská“ kriminálka, vyšetrovanie stále súvisí s udalosťami v Afganistane. Nitky príbehu zasahujú aj do ústredia CIA, aj do éry sovietskej okupácie Afganistanu a pokračujú v čase vlády Talibanu.

Hlavným hýbateľom vyšetrovania zločinu vraždy je policajtka Micaela Vargasová, pochádzajúca z Čile a detektív všeumelec profesor Rekke. Je to uznávaný znalec dedukcie (podobne ako v iných knihách Sherlok Holmes). Všetko vie vydedukovať aj z najmenších náznakov vyvodí rozsiahly príbeh, presne ako jeho anglický vzor. Má síce občasné problémy s drogami, ale keď treba, je naprosto sústredený. Autor tento vzor v doslove knihy sám priznáva. Rozdiel je hlavne v moderných technológiách.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Rekke a Micaela väčšinu svojho pátrania uskutočňujú na internete. Tam je všetko, čo potrebujú pri ponáraní sa do minulosti. Internet je mystickou ôsmou veľmocou... Druhou vymoženosťou sú mobilné telefóny, tie sú však často dvojsečnou zbraňou, lebo sú ľahko odpočúvateľné. Cestou odpočúvania však možno poslať druhej strane aj falošný odkaz. To je moderná doba v knižnej detektívke.

V tejto knihe hrá dôležitú úlohu aj hudba. Možno by sa dalo povedať, že hrá hlavnú úlohu. Kabir hral na viole a miloval huslistku Latifu. Rekke bol nejaký čas aktívnym klavíristom, preto sa v hudbe vyzná. Latifa hrala úžasne, až osudovo Adagio z husľového koncertu od Brucha. Jasné, že som si ho vyhľadal a vypočul... (stojí to za to). Je zrejmé, že dvaja vyšetrovatelia hľadajú vraha, ktorý zabil Kabira, ale chcú rozpliesť aj celú históriu okolo neho a dopátrať sa príčin zločinu. Zaujímavé čítanie aj s ohľadom na aktuálne a nedávne medzinárodné udalosti. Kniha obsahuje dostatok napätia a prekvapení, hoci sa dá do určitej miery predpokladať postup

David Lagercrantz (1962) je švédsky novinár a spisovateľ známy písaním o výnimočných ľuďoch. Debutoval v roku 1997 knihou o výstupe švédskeho dobrodruha Görana Kroppa na Mount Everest.

Zo slovníka cudzích slov: Obscuritas - temný, tmavý, bezvýznamný, nekalý.

David Lagercrantz, Obscuritas, Útek z tmy, Ikar 2022

Trochu inak aj o tejto knihe: https://blog.sme.sk/buno/lifestyle/7-kniznych-tipov-ken-follett-jeff-bazos-a-milan-lasica