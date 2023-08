V tomto prípade som sa konfrontoval s hodnotením v článku, ktorý napísal Milan Buno. Súhlasím s tým, že je to príbeh svižný, dobre napísaný, ale hlavne vtipný. Dialógy medzi Merrickom, nádejným šéfom a Evie sú korením príbehu od prvých kapitol. Zaujímavá je aj formálna stránka rozdelenia príbehu na 33 kapitol, ktoré sú písané na striedačku, raz z pozície Merricka a následne rozpráva svoj pohľad Evie.

Vi Keelandová sa špeciálne pohráva s pohľadom Evie, ako hlavnej ženskej postavy. Detailne opisuje "fyzickú" krásu a príťažlivosť Merricka, čo možno zaujme hlavne čitateľky. V niektorých "chúlostivých" scénach je obzvlášť detailná v opisovaní ženských pocitov, ale nevyhýba sa ani technickej stránke veci. Ťažiskom však je slovné, ale aj pocitové iskrenie medzi dvomi, na prvý pohľad rôznymi nezlučiteľnými povahami, ktoré si ani vášeň neupierajú.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Keby to bolo len o vzťahu dvoch ľudí na rôznych pozíciách, bolo by to príliš jednoduché a takmer prvoplánové. (Tu mi napadá porovnanie s "dobrodružstvom pri obžinkoch", čo je síce úplne iný príbeh, ale podobne ľahký a veselý). Keelandová však do "Projektu šéf" zamontovala aj isté temné prvky z minulého života oboch zúčastnených, tak v ňom nechýba ani prvok napätia a nutný zvrat v jednoduchom vývine príbehu. Vyjadrovanie postáv je priame, otvorené a nevyhýba sa ani ostrej polemike.

Stručne by sa dalo povedať, že Projekt šéf má blízko tzv. Červenej knižnici, kde ide o romantiku, ale aj o voľnú fantáziu v citovej oblasti. Za seba môžem povedať, že som sa pri čítaní tejto knihy nenudil a nerád som ju neskoro večer odkladal.

Ako obvykle, pridávam zopár (dve) z mojich podčiarknutých ( a voľne interpretovaných) myšlienok z knihy:

... Hovorí sa, že vo vriacej vode uvaríte vajce na tvrdo a zemiak na mäkko. (58)

... Vek je len číslo. Ber to, čo ti ponúka dnešok a vykašli sa na to, čo ti včerajšok vzal. (49)

-.-