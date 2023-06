Extraligová telenovela je na konci. Aspoň zatiaľ.

Ak sa čo i len trochu zaujímate o šport, určite vám neuniklo, že od polovice mája sme mali v našom hokeji o zábavu postarané. Deväť z dvanástich extraligových klubov sa totiž rozhodlo, že si založí vlastnú najvyššiu hokejovú súťaž, ktoré bude združovať organizácia Profesionálna hokejová liga, skratkou PHL.

Hlavným problémov týchto klubov, ktoré videli k rozhodnutiu založiť si vlastnú ligu, bola neschopnosť nájsť konsenzus s vedením SZĽH a majiteľmi Slovana Bratislava. Argumentovali tým, že chcú hokej posunúť na vyššiu úroveň. V novej lige tak mali pôsobiť profesionálni rozhodcovia, ktorých budú vzdelávať zahraniční experti, nezávislý disciplinárny aj odvolací orgán. Ďalším z argumentov, bolo vytváranie podmienok pre mladé talenty, zároveň mal ale limit legionárov aj hráčov do 20 rokov zostať rovnaký, ako po minulé sezóny. Vyvstáva teda otázka, či si vedenie týchto klubov myslí, že súčasne nastavené pravidlá nie sú fér, rozhodcovia nie sú dostatočne profesionálni, ale najmä to, či to majú ako podložiť.

HC Košice, ako náš súčasný majster, si tiež skomplikoval situáciu. Síce podali prihlášku do hokejovej Ligy majstrov a zaplatili vstupný poplatok, no keďže podali prihlášku do PHL, ktorá nebola zastrešená naším zväzom, nemali nárok ju hrať. Účastníkom CHL môže byť iba tím, ktorý hrá súťaž, ktorá spadá pod IIHF. A to bola v tomto prípade extraliga, do ktorej si prihlášku nepodali.

Príliš nadšený z tejto situácie nebol ani prezident Slovenského hokejového zväzu Miro Šatan, ale ani prezident IIHF Luc Tardif, ktorý uviedol, že vznik nezávislej ligy nikdy nepodporia ani na Slovensku, ani nikde inde na svete. Z jeho pohľadu by sa jednalo nielen o porušenie pravidiel, ale aj dlhej tradície tejto medzinárodnej organizácie.

Ďalším faktorom je, že ak by našich top deväť slovenských hokejových mužstiev hralo svoju vlastnú ligu, znamenalo by to nie len žiadnu Liga majstrov pre Košice, žiadne peniaze za draftovaného hráča, ale najmä žiadne reprezentačné pozvánky pre hokejistov z týchto klubov. Čo by, podľa môjho názoru, bol obrovský problém pre celú reprezentáciu. Nehovoriac o tom, že ak by sa chceli vrátiť do najvyššej ligy pod taktovkou SZĽH, museli by začať od najnižšej súťaže.

Nakoniec sa teda naše kluby s vedením zväzu dohodli a podali si prihlášku do Tipos Extraligy. Možno zavážili celkové problémy, ktoré by klubom hrozili, možno najviac zavážili vysoké finančné sankcie. Znamená to ale, že je všetko v poriadku, alebo máme o rok, dva či tri, očakávať pokračovanie našej hokejovej telenovely?