Janko Kroner... sa na dosky čo znamenajú svet asi nikdy nevráti

veľká vďaka https://www.youtube.com/watch?v=zUxDpoiZO2Q Choroba si nevyberá, choroba vás drapne a vy spolu s lekármi ste donútený vzdorovať a pri psychických ochoreniach je o to horšie, že cestou nejakou zdravo technikou to nejde, jedine ak elektrické šoky, magnetoterapia. Tu sa lieči duša a čo sa nám v hlave odohráva to nevieme ani sami popísať a čo potom cudzí, tí ostatní a tam patria aj lekári, majú snahu pomôcť, vcítiť sa do nás, ale trvá to strašne dlho. Dajú vám lieky, ale to nie je zápal priedušiek, čakáte štrnásť dní, niekedy tri týždne, a oni nezaberú, zmenia vám lieky a zasa čakáte. A všetko je o čakaní a mnohokrát už len čakáte na zázrak a neuveriteľne trpíte a nielen psychicky, ak máte aj neurotické stavy trpíte aj fyzicky. Viem o čom hovorím, totiž aj ja som mal veľmi zlé obdobie a bez liekov by som to určite nezvládol, endogenná depresia je sviňstvo, zahryzne sa do vás a nie a nie popustiť. Ale už dosť o chorobách. https://www.youtube.com/watch?v=zUxDpoiZO2Q

Janko Króner (zdroj: SITA)

Jednoducho Janko Kroner a jeho herecké majstrovstvo nám chýba. Keď si chcem majstra pozrieť, zapnem si Jojku a seriál " Profesionáli , " ktorý na Joj + stále beží.

Účinkoval vo viacerých rozprávkach, filmoch, seriáloch: Pohádka svatojánské noci / Štěpan /, O statečnem kovaři / Ondra /, Nebojsa / Ondro /, Skleníková Venuša / Peter Vrchovský /, Zakázané ovocie / Igor Kršiak /, Úsmev diabla / por.Jurko /, Kruté radosti, Obchod so šťastím / seriál /, Profesionáli / seriál 2008 - 2014 / a mnoho iných filmov filmových a divadelných postáv.

Janko vo filme " Skleníková Venuša " (zdroj: Slovenský filmový ústav)

Janko prajem vám všetko najkrajšie, najmä kopec zdravia a v kútiku duše sa mi chce veriť, že " Profesionáli " nebol váš posledný väčší projekt. / Foto hore: Je posledné známe foto majstra /