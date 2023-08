55 rokov od vojenskej agresie voči Československu... aká bola úloha bolševického Sovietskeho zväzu ?

... prítomnosť ostatných štátov Varšavskej zmluvy, len aby sa nepovedalo, bola zástierka, za všetkým bolo Sovietske bolševické Rusko rsp. bolševický Ústredný výbor strany. Bolševické politické špičky v Moskve s nevôľou sledovali obrodný proces v ČSSR a možné odstránenie konzervatívneho prezidenta republiky Antonína Novotného. Brežnev po návšteve republiky v 1967 doslovne povedal: " Je to vaša vec... " no členovia Ústredného výboru komunistickej strany ZSSR mali iný názor. A ten iný názor sa pretavil v súhlas intervencie 500 000 armády Varšavskej zmluvy 21.augusta 1968 do Československa.

Vojenská intervencia pod krycím označením, operácia Dunaj bola označená ako najväčšia vojenská akcia od skončenia 2.svetovej vojny. Už v apríli 1968 dostal veliteľ sovietskych výsadkárov a veliteľ 38. sovietskej armády inštrukcie, podľa ktorých sa mali pripraviť na intervenciu do Československa. Z 20. na 21. augusta okupanti obsadili skoro všetky strategické miesta v republike včítane veľkých vojenských objektov. Verejnosť proti agresii protestovala, nastal silný odpor proti okupácii hlavne Rusmi, tých bolo asi 450 000. Niektoré zdroje hovora iba o 350 000 inváznych vojakov, ale aj iní píšu o 750 000. Invázia si vyžiadala stoosem obetí všetko civilné obyvateľstvo, najviac bolo zastrelených v Košiciach.

Skupina historikov hovorí, že išlo hlavne o reakciu ruských bolševikov v Moskve na demokratizačný proces v československej spoločnosti a jej možný odklon od komunizmu. Iní zasa hovoria: Rusko získalo dôvod mať svoju armádu na západnej hranici východného bloku.

Ruskí okupanti sa v Československu usadili na dlhých dvadsaťtri rokov, v r.1991 z republiky odchádza posledný ruský okupant.