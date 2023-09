Politikum IV - Danko

Bolo to za prvej Ficovej vlády, kedy bol v koalícii Slota a Mečiar. Jazdieval som v tej dobe vlakom a mal možnosť počúvať dôvody, prečo chlapi volili Slotu. Dôvody boli väčšinou dva – chlap vedel upiť, a bola s ním sranda. Pár krát som sa snažil, veľmi opatrne prezvedieť, či cestujúci čo i len v náznakoch vnímajú koreláciu medzi „upiť“ a „sranda“ na jednej strane, a životnou úrovňou na strane druhej. Väčšinou sa tieto moje priezvedy končili vymenovaním všetkých možných variant pohlavného ústrojenstva smerom na moju osobu. Nuž, folklór voličov SNS, ktorý sa za celé tie roky nezmenil.

Od prvého momentu totiž SNS nebola ničím iným, len tlupov nenažratých prasiat, ktoré sa ťahali za majetkom ako mucha za hovnom. A je jedno, či to bolo počas Mečiarovej privatizácie, kde nám tu rástli milionári z večera na ráno, či to boli SNS-ácki hajzlíci snažiaci sa za prvej Ficovej vlády napakovať na emisiách či nástenkových tendroch, alebo to boli SNS-ácki hajzlíci snažiaci sa za tretej Ficovej vlády napakovať na dotáciách do poľnohospodárstva cez PPA, alebo čachre s eurofondami v školstve v réžii tej atrapy homo sapiens, spôsobilej iba ďakovať za otázky.

Celá nechutná SNS vždy bola iba takým pozbierancom všakovakých kreatúr, a je jedno, či to bolo v časoch, keď jej vládol žilinský ožran, kysucká varvara alebo revúcky génius. Vždy to vypálilo rovnako.

A tým by sa azda dalo aj na tému tej zatuchnutej kompánie a jej šéfa skončiť, ale nedá mi. Sú tu voľby a vrchný génius strany Danko sa už x krát nechal počuť, že eviduje na Slovensku liberálnych fašistov a ide poraziť liberalizmus. Takže úplne otvorene – iba debil môže použiť slovné spojenie „liberálny fašizmus“, a iba hodnotovo zvrátený magor chce bojovať s liberalizmom. Problém, ktorý tu totiž s nejakým Dankom máme je ten, že Danko strieľa od pásu výrazy, o ktorých nemá dunstu. Používa slová, ktorých význam nepozná. Ono on sám je v tomto zmysle dosť neštandardný – zamýšľať sa, či jeho vlastná slovotvorba a bľabotanie sú spôsobené afáziou alebo iným poškodením mozgu asi nemá zmysel. Každopádne ale pokiaľ ma takýto človek nazýva liberálnym fašistom, tak to beriem osobne a rád na túto tému pár slov.

K fašizmu.

Fašizmus je politické hnutie, ktorého cieľom je povzniesť, znovuoživiť, vzkriesiť potupený národ. Aby sa tak stalo, je nutné definovať tých, ktorý národ potupili, toho, kto sa postaví do čela očisty, a definovať zjednocujúcu ideológiu a nástroje tejto očisty. Je to jednoduché, a v podstate vždy rovnaké (viď Taliansko, Maďarsko či Slovensko kedysi, alebo Rusko dnes), a v prípade Slovenska :

V prípade fašizmu vždy hlavnú úlohu hrá národ. Všetko pre národ, v mene národa.

Národ potupili kedysi Česi, Maďari, Židia, ateisti, liberáli, voľnomyšlienkári a homosexuáli, dnes to samé okrem tých, ktorých hrdinný slovenský národ už stihol vyvraždiť alebo vyhnať

Neobmedzený vodca ako predstaviteľ vodcovského princípu, nekritizovateľného, s právom využiť akékoľvek nástroje

Pod pláštikom ideológie, ktorá div sa svete je furt tou samou, a to kresťanskou

A s použitím prostriedkov, ktoré s demokratickými nemajú nič spoločné

To je fašizmus. Vo svojej podstate je to radikálny antiliberalizmus, nacionalizmus a radikálna pravicovosť. Takže ak si uvedomíme, o čom Danko rozpráva, liberálny fašista je vlastne niekto, kto je liberálnym antiliberálom, a keďže bojovať proti liberalizmu je základný znak fašizmu, Danko na bilboardoch verejne priznáva, že je fašista, a natoľko hlúpy, že si to ani neuvedomuje. Teda asi si uvedomuje, že si neuvedomuje..., lebo skrátka Danko.

A tým by sme opäť tohto hlúpeho človeka mohli opustiť aj s jeho hlúpymi názormi. Ale nedá sa, je tu ešte niečo : okrem gulášu, ktorý má Danko v hlave z politologických definícií, je tu aj hodnotový guláš definovaný jeho zahranično politickou orientáciou. Áno, dalo by sa mnoho iného pospomínať – od bozkávania výložiek cez bozkávanie Zsuzsovej až po také obyčajné rozkrádačky v rámci servisných zmlúv na ŽSR. Netreba riešiť, tá orientácia je podstatnejšia.

Danko je totiž obyčajný proruský kolaborant, podporovateľ terorizmu a pošahanec podporujúci teroristický štát a chváliaci sa svojimi vzťahmi s vojnovými zločincami. A za toto by mal Danko sedieť niekde inde, a nie v parlamente. A preto ma v súvislosti s nejakým Dankom a jeho stupídnou stranou zaujíma iba to, kedy sa tak stane.

A teraz už všetko na tému nejakej SNS.