Fanatik a tri prasiatka

Po pravde, vzhľadom na aktuálne zloženie slovenského parlamentu sa ani nič iné očakávať nedalo, a postup poslancov bol iba dôsledkom štvavej kampane a šírenia nenávisti, ktoré trvá už celé desaťročia.Táto nenávisť nie je namierená iba voči homosexuálom, ale ide plošne proti liberálom, ateistom, voľnomyšlienkárom, a ešte v nedávnej dobe aj proti slobodomurárom, židom a pod.

Už na konci 19. storočia farár Andrej Rojko šíril vo svojich kázňach nenávisť a táral nezmysly o liberálnom sprisahaní. Katolícka ľudová strana v roku 1894 viedla nenávistnú kampaň proti „liberálnym“ zákonom o matrikách a civilnom sobáši. V roku 1926 písal katolícky kňaz Karol Körper, že fašizmus je víťazná vzbura proti liberálnej demokracii, a svoju predstavu čistého kresťanského slovenského národa popísal v roku 1939 slovami : „...dohľad nad zdravím národa má prevziať štátny zdravotný ústav, ktorý bude musieť odstrániť všetkých zo spoločnosti, ktorí vplývajú škodlivo na vzrast a telesný vkus obecenstva..., mrzákov, kreténov, nevyliečiteľných treba dať do špeciálnych ústavov, aby neboli na ťarchu obecenstva...“ A nakoľko i niečo také ako kremácia bolo vnímané ako protikresťanský rituál, Körper si neodpustil slová : „...že kňaz kráča na čele slovenskej vlády, to znamená radosť a víťazstvo katolíckeho kňazstva a katolíckych veriacich na Slovensku. Znamená to vítazstvo pravdy, víťazstvo nad slobodomurárskou temnotou, víťazstvo kresťanstva nad tými, v srdci ktorých nehorela láska k nášmu ľudu, ale šľahali bezočivé plamene krematórií...“ Ak v roku 1938 napísal katolícky kňaz Körper do novín : „...u nás, na našom slobodnom Slovensku je hákový kríž práve tak znakom národnej obrody a nového života, ako slovenský dvojkríž...“, iba vyjadril názor nielen v mene seba, ale aj v menej množstva iných katolíckych predstaviteľov.

A tak keď v roku 1938 vznikol Snem Slovenského štátu, bolo logické, že v ňom sedelo viacero katolíckych kňazov a myšlienky katolicizmu a fašizmu definovali vývoj tejto krajiny. Ono je to vlastne logické – katolicizmus a fašizmus totiž spája spoločný nepriateľ – kedysi to boli „liberálni“ Česi, židia, liberáli, ateisti, dnes sú to liberáli, globalisti, LGBT komunita a pod. Historická pamäť nám dáva pomerne jasnú predstavu, kam to smerovalo, keď sa takýto mix dostal k absolútnej moci – katolíci navlečení do gardistických uniforiem spustili programové vyvražďovanie obyvateľov Slovenska a rozkrádanie majetku obetí. Nie liberáli vraždili. Nie homosexuáli vraždili. Vraždili katolíci. Ľudia odvolávajúci sa na svojho boha, svoje náboženstvo, ľudia s konkrétnymi menami. Toto bol dôsledok dlhodobého huckania, kydania, špinenia, dlhodobého šírenia nenávisti voči všetkému, čo bolo iné ako kresťanské.

Žiaľ, ani tak otrasné skutky, aké boli kedysi páchané v mene nenávisti, nezabránili novodobým náboženským fanatikom, aby opäť nespustili svoju kultúrnu vojnu. Biskup útočiaci na jogu na školách. Biskup hlásajúci, že volenie liberálky za prezidentku je hriech. Kňazi permanentne útočiaci na homosexuálov, liberálov, ateistov. Dnes už fanatikom vadí aj dúha v detských knihách a nenávisť pokračuje ďalej.

V roku 2012 poloblázon nazývajúci sa biskup Matej zverejnil text „...Postoj Božieho slova k otázke homosexuality je jasný a nekompromisný. Homosexualita je hriechom a ohavnosťou... Boh stvoril človeka ako muža a ženu, a to je evidentným a nepopierateľným faktom, ktorý chápe už aj dospievajúce dieťa!...“ Nuž, osobne si myslím že evidentným faktom je to, že dotyčný je duševne narušený a mal by sa liečiť. Lenže on zďaleka nie je sám. Homofóbne kázne ďalšieho poloblázna Kuffu šíriace nenávisť všetkými smermi už dávno prekročili všetky hranice prijateľnosti. Takže ak sa pred pár dňami v Národnej rade SR riešil návrh zákona ohľadom partnerského spolužitia, odznievali tam zo strany fašistov, klérofašistov a katolíkov také zvrátenosti, až si človek nevdojak musel položiť otázku, či dnes ešte na Slovensku nejaká hranica medzi katolíkmi a fašistami existuje.

Poznámka : ak sa niekoho moja ostatná veta dotkla, chcem napísať uplne vážne nasledovné – slušní kresťania mali do aleluja príležitostí a času, aby sa postavili proti šíreniu bludov a nenávisti zo strany náboženských fanatikov a fašistov. Žiaľ, nestalo sa. Kresťania boli ticho. Tak ako boli ticho, keď katolícki farári posielali na smrť tisíce Slovákov pred 80 rokmi, tak ako boli ticho keď biskup Orosch kydal na liberálnu prezidentku, tak ako sú ticho keď Kuffa špiní a kydá na nekresťanov. Vždy boli kresťania ticho. A stále sú. Keď fanatici spôsobom sebe vlastným komentujú rozvody či domáce násilie v rodinách, kamuflujú sexuálne obťažovanie, spôsobom hodným stredoveku sa pchajú do práva žien rozhodovať o sebe samých... Nebolo zla, voči ktorému by sa ako komunita kresťania postavili, a preto nesú taký istý podiel viny na dnešnej nenávisti, ako tí ktorí túto nenávisť spustili.

A tak sme boli svedkami zaujímavých názorových kreácií pri prejednávaní spomínaného zákona. Len na ukážku pár úryvkov z úst fanatika sediaceho v slovenskom parlamente pri prejednávaní návrhu na partnerské spolužitie:

18.10.2022, 14:40 : „...Liberáli a liberalizmus ako taký rozbíja systematicky naše rodiny. A vy to robíte vysoko rafinovane a inštitucionalizovane...“

18.10.2022, 14:42 : „...Zaznela tu, nebudem tu kolegyňu menovať, že láska, že keď sa majú dvaja ľudia ako radi. Vy si ale zamieňate zmyselnosť a nezriadenou žiadostivosťou s láskou. To nemá nič spoločné, prosím vás pekne. Láska je predovšetkým obeta... A keď neprinesieš obetu v manželstve, nijaká láska neobstojí. A preto ani tie homosexuálne zväzky, keď tu sa odvolávajú, že aká láska, aká to...

18.10.2022, 15:25 : „...Viete, pán Pročko, vy ste tuná rozprávali, že všetci ľudia sú Božie deti. Veď nikto to nespochybňuje... Viete, to, čo poviete vy a tie liberálne gebuziny, tak toto je len tá vaša pravda. Ale už keď vám druhá strana protiargumentuje... vy okamžite agresívne reagujete. No ja som sa vás v rámci rozpravy, sa ospravedlňujem, však môžte mi to povedať, no keď ste hovorili, že miluj svojho blížneho ako seba samého, ale ako znie tá celá veta, pán Pročko? .... A ja vám ju poviem: "Milovať budeš svojho Boha celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého." A keď ty vytrhneš z kontextu len časť tej vety, no tak ty miluješ sám seba, ty si egoista. A presne to je to, čo hovoríš, čo vy nazývate láskou, to je nezriadený sex a nezriadená žiadostivosť. To nikdy láska nebude...“

18.10.2022, 15:40 : „...Ale ty si tu tak v závere tuná také biblické okienko tu otvoril, Židia a Samaritáni sa nemali v láske. No do istej miery hej, ale toho milosrdného Samaritána, ktorého si spomínal, kde zbojníci prepadli pocestného a Samaritán bol ten, išiel kňaz, prekročil toho človeka v priekope, išiel levita, levita to bola extra trieda ako židovská...“

18.10.2022, 18:10: „...A toto sú tí bludári. A vy ste jedna z nich. Prepáčte mi to, že to tak hovorím, ale vy ste jedna z nich. Lebo vy sa hlásite k tým katolíkom, liberálnym katolíkom jedným dychom jaká ste vy katolíčka. S Pápežom sa stretávate, ale tu presadzujete agendy vraždenia nenarodených nevinných detí. Vy tu presadzujete homosexuálne partnerstvá... A to sladké rozprávanie, to je presne toto, jak ten had sa prihováral sladko v raji. Sladko sa prihovára, aby mohol toho druhého pripraviť o život a podľa možnosti o večný život...“

18.10.2022, 18:25: „...A to je tá liberálna biblia, ktorú vy máte, a kto nejde, a vy píšete tie noty a kto sa s tým nestotožní, no tak je primitív. Lenže kolegyňa Cigániková ani nevie, nerozumie významu, čo je slovo ´primitív´. No komu tu ona nadávala? Koho zosmiešňovala? No jednoduchých ľudí. To je jednoduchý človek. No ale keď pre vás jednoduchí ľudia sú nič a ich máte ako v takej neúcte, tak to je presne, to ste vy, liberáli...“

18.10.2022, 18:40: „...No len tak to bagatelizujme ďalej a to jak aj Zuzana Čaputová povedala, že verejný priestor je naplnený násilím. Áno, ty si to odprezentoval ako zaplnený tento priestor násilím. A stále hecujú k týmto nenávistným týmto veciam, ale liberáli sa vyviňujú akí oni sú neviniatka, akí sú plní tolerancie, aké sladké tieto reči, to sa nedá ani počúvať toto všetko čo tu zaznieva...“

19.10.2022, 9:10: „...Áno, tú nenávistnú rétoriku počúvame tu od včera. A tie bludy pána Baránika tie sa nedá počúvať, lebo on ani neviem, aké je antické obdobie. On povie, že Biblia čerpala z antického obdobia. Prosím vás pekne, pán Baránik, Biblia dávno existovala už než vôbec antika ako antický svet vznikol. Vy si tak doplňte vzdelanie, prosím vás pekne. Vy ani toho taxikára v tom Toronte ste nemohli robiť, prosím vás pekne. Vy ste nevedeli po uliciach tam asi ani šoférovať. To je úplne strašné toto čo tá liberálna banda, toto čo tu predkladá. A vy dva dni atakujete parlament, Národnú radu, takýmito bludmi. A to vy nemáte problém tuná tárať a namiešať ten guľáš smrti pre celý náš národ úplne v pohode. To vy, pán Baránik, sa môžte škeriť sám zo seba, vy sa z vlastnej hlúposti môžete tak akurát smiať...“

Skrátka názory jasne naznačujúce pomerne silnú mentálnu deviáciu na hrane svojprávnosti kríženú naturálnou nenávisťou ku všetkému odlišnému. Názory, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani klérofašistickí hajzli z obdobia Slovenského štátu huckajúci v mene kríža, dvojkríža, hákového kríža a kadejakých iných prekrížení, počnúc Antonom Riesom a končiac Vojtechom Tukom. Koncentrovaná nenávisť prameniaca z náboženského fanatizmu. A zároveň zlý a nebezpečný človek, predstavujúci tú najodpornejšiu podobu bigótnej zadubenosti. A keďže takýchto je v parlamente toľko, že sa slovenský parlament premenil na stredoveké obludárium, zákon neprešiel, nenávisť graduje a má už svoje prvé obete.

Len... – toto celé má ešte jeden nepríjemný rozmer. Počúvajúc fanatika v parlamente som si uvedomil, že on sa odvoláva na bibliu. Pri prejednávaní textového znenia návrhu zákona Slovenskej republiky sa niekto oháňa náboženstvom, a cituje bibliu.

Nuž, čo o to... Bibliu som si prečítal aj ja. A radím ju niekde medzi také literárne diela ako je Drakula alebo Tri prasiatka. Samozrejme s tým, že knihu Dracula považujem za humánnejšiu, a knihu Tri prasiatka za hodnovernejšiu. Ale i napriek tomu, že Tri prasiatka vnímam v porovnaní s bibliou ako hodnovernejšiu, neviem si predstaviť, že by som pripomienkoval či napádal navrhované zákony v parlamente tým, čo je v knihe uvedené. Asi aj preto, čo sa píše v Ústave SR. A preto je jednoducho obludné, že v parlamente sedí fanatik, ktorý kašle na Ústavu SR a pretláča v legislatívnom procese veci prameniace z náboženských kníh. Toto je jednoducho neakceptovateľné, pričom je úplne jedno, či sa jedná o bibliu, korán alebo Rituály woodoo v praxi.

Som toho názoru, že náboženský fanatik, ktorý urobil toto, by mal prísť o poslanecký mandát a rýchlosťou pomerne značnou sa pakovať niekam do preč, nakoľko špinenie Ústavy SR a snaha o zavádzanie nejakej primitívnej podoby katolíckej šaríe na Slovensku by mala byť nielen neprípustná, ale aj trestná. Teda, keď už doteraz nebolo trestaným šírenie nenávisti, pochodovanie po slovenských mestách v gardistických uniformách s horiacimi fakľami, zdravenie sa ľudáckymi pozdravmi, znevažovanie holokaustu, hádzanie kameňov do neslovenskej ženy a pod., tak toto by potrestaným malo byť. A vzhľadom na aktuálnu situáciu si myslím, že je najvyšší čas začať čistiť túto krajinu od hnedej a fanatickej hávede, a to skôr, než nás budú vraždiť tak ako pred 80 rokmi. A pripomeniem ešte raz – prvé obete tu už sú. A slušní ľudia by mali urobiť všetko preto, aby sa to, čo sa stalo na Zámockej, už viac nezopakovalo. Tým skôr, že sa ukazuje, ako duch ľudáctva a túžba v štýle „rež a rúbaj do krve“ v mene boha a národa sa vyplazili zo zatuchnutých dier a v podobe aj poslancov Národnej rady SR sa šíria ďalej.

Zdroj : Miloslav Szabó, Klérofašisti