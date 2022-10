Už niekoľko dní sa komunita tvrdých kresťanov preteká, kto z nich viac pošpiní a zneváži Halloween. Útrpnou snahou chcú presvedčiť, že len ich názor, ich pravda, ich náboženstvo a ich pohľad na svet sú jediné správne a všetko ostatné je čierne, hriešne, zlé. Komunita fanatikov, ktorí sa neštítia klamstiev, a ktorí netušiac históriu a súvislosti sú ochotní kydať a špiniť tak ako to robili celé stáročia.

Katolícki fanatici pod hlavičkou Dohovoru za rodinu na svojom webe uvádzajú nasledovné bludy: „... Halloween – oslava diabla, ... Halloween odvádza pozornosť od našich pôvodných sviatkov (duše zomrelých)..., sviatkom Halloween sa nevinne oslavuje smrť..., deti zmrzačené počas sviatku Halloween nie sú náhody, sú to obete pre Satana..., ...ak oslavujete sviatok Halloween, prinášate obeť zlu, sympatizujete so satanistami..., ...Halloween je diabolský, pohanský, obetný deň...“ Tieto názory nie sú zaznamenané v kronikách z nejakého 14. storočia, tieto názory sú aktuálne a iba naznačujú, že stále máme na Slovensku pošahaných bláznov, ktorým 14. storočie ostalo v hlavách.

A akí by to boli pošahanci, keby sa ku nim nepridal aj oberbigót oravský menom Kuriak, ktorý na svojom Facebooku „...odmieta temné halloweenské zábavy a party...“, mrzí ho západná kultúra strašidelných kostýmov a pohanskú maškaradu neuznáva (uvádzam to aj s chybami ktoré v príspevku má).

Je smutné v 21 storočí čítať tieto bludy. Ale ešte smutnejšie je uvedomiť si, aká bezbrehá tuposť ju u týchto ľudí, ktorí nie sú spôsobilí pochopiť, že to čo predstavuje Halloween, je pre našu krajinu milión krát prirodzenejšie a našej histórii bližšie, ako to čo prezentujú títo tmári.

Celé stáročia pred naším letopočtom žili na území dnešného Slovenska legendárne keltské kmene. Boli to prvé historicky doložené kmene Kotínov, Ilýrov a Bojov, ktorí obývali hlboké lesy nášho územia. Vynikali ako bojovníci či remeselníci. Ženy mali u keltov rovnoprávne postavenie, boli bojovníčkami, jasnovidkami i náčelníčkami. Kelti boli tak neprekonateľní v získavaní a spracovaní železnej rudy, že sa od nich učili i novopríchodzie germánske kmene. Vedeli vyrábať železné nástroje, vedeli železo zušľachťovať i kaliť. Stavali obranné sídla, tlačili vlastné mince.

Na území Slovenska obývali hlboké dubové lesy. Uctievali svojich bájnych hrdinov a posvätné zvieratá a rastliny. Mali svojich bohov, a svojich druidov ktorí s bohmi a duchmi komunikovali. A mali svoje sviatky, ktoré aj na našom území uctievali celé stáročia pred Kristom, pričom tieto sviatky pretrvali dodnes.

Kelti boli úzko spätí s prírodou. Poľnohospodárstvo a chov zvierat bol pre nich životne dôležitý, a preto svoje vnímanie ročných období viazali na prírodu. Obdobie hojnosti, keď zvieratá mali čo spásať a všade bolo dosť rastlín a plodov k užitiu, bolo vnímané ako doba tepla a svetla. Toto obdobie u keltov končilo v noci z 31.10. na 1.11, a nastalo obdobie zimy, tmy a neistoty. Táto noc bola pre keltov posvätná, a nazývala sa Samhain.

Počas tejto noci kelti obetovali bohom, aby im tí pomohli nastávajúce obdobie prežiť. Aby sa vrátilo slnko, aby sa dožili novej jari, aby zásoby vystačili... Táto noc sa ale tiež stala sviatkom ríše mŕtvych a sveta duchov. V tú noc, keď ľudia smútia za slnečným bohom, vydávajú sa do sveta živých duše zosnulých. Preto kelti zvykli pred dvere svojich domov klásť koláče či ovocie. Preto kelti zakladali popri cestách ohníky, aby zosnulí neblúdili. Kelti verili že v túto noc sa môžu stretnúť so svojimi blízkymi z ríše smrti, lebo v túto noc sa hranica mezi živými a mŕtvymi zotrela.

A keďže sa otvorila v túto noc ríša mŕtvych, a na svet živých sa dostali nielen príbuzní, ale aj škriatkovia, čarodejnice či bludičky, kelti dávali do svojich okien na odplašenie zlých síl svetlonosa z repy či tekvice a dávali na seba masky mŕtvych, aby im cez túto noc zlé bytosti neublížili.

Tento sviatok sa slávil keltskými kmeňmi na území Slovenska stáročia pred Kristom. Na Slovensku sú stovky miest, kde žili kelti: banícke oblasti v okolí Malých Karpát, Bratislava, Spiš, celý Liptov či okolie Váhu a Hrona. A kto bol na Havránku počas noci Samhain na mieste keltského obetiska, zistí aké čaro mohla táto noc pre keltov mať.

Sila tejto posvätnej noci pretrvala dodnes. Tento sviatok prevzali germáni i slovania. A svojím spôsobom sa táto noc oslavuje dodnes, len v žiaľ zvrátenej podobe. V roku 609 stanovil pápež Bonifác IV sviatok všetkých svätých na 13. mája. Avšak už o niečo viac ako 100 rokov sa cirkev rozhodla sviatok Samhain ukradnúť, a sviatkom svätých a už aj zosnulých prekryť keltský sviatok. Je to ako by ste ukradli cudzí mercedes – vymenili značku, zmenili farbu, odtrhli hviezdicu, a auto začali vydávať za svoje. Skrátka – noc z 31.10. na 1.11. a vôbec celé obdobie sviatkov Samhain nemá s kresťanstvom nič spoločné. Azda iba to, že tento sviatok si kresťania ukradli, tak ako keltom ukradli vianoce a množstvo ďalších sviatkov.

Faktom ale je to, že keltský sviatok Samhein pretrval na našom území dodnes. Po mnohých storočiach sa začal šíriť do sveta ako Halloween, jeho pôvod je ale v hlbokých dubových lesoch karpatskej kotliny, borovicových lesoch Bretónska, dubovo – jedľových lesoch Čiech či Bavorska. Všade tam, kde žili kelti, vďaka ktorým každý z nás má v sebe kúsok keltskej krve.

Svet keltov má pre nás Slovákov ešte dve významné prepojenia.

Keď tatári v 13. storočí vyvraždili obyvateľov dnešného Slovenska do tej miery, že táto krajina sa skôr považovala za ľudoprázdnu, vrátili sa sem potomkovia germánov so znalosťami keltských baníkov. A títo ľudia na Slovensku založili banské mestá a spustili priemysel, vďaka ktorému sa naše územie stalo na celé stáročia úspešným a bohatým.

Legenda hovorí, že existujú mýtické hory, v galštine sithean. Vnútri týchto kopcov sú duše prastarých kráľov a ich armád. A tu a tam, za silných nocí, akou je aj Samhain, sa hora otvorí a armáda dávno padlých hrdinov vyrazí brániť svoj rod, ak ten je ohrozený. Usmrtia každého, kto si pred nimi neľahne tvárou k zemi. Ožívajú zaklínadlom a spia svoj večný spánok v dutých horách tam, kde kedysi žili kelti. Dnes sithean poznáme ako Sitno, Blaník, Kyffhauser, Untersberg, Babia Gora...

Až tak silnou bola noc Samhain, skutočný a pravý sviatok zosnutých. Keltský sviatok. Žiadne kresťanské dušičky, a už vôbec nie sviatok satana. Satana si totiž vymysleli kresťania, a nie kelti. Kelti bol národ žijúci v symbióze s prírodou. Kelti mali svojich bohov, svoje sviatky, svoje rituály, a hlavne toto všetko sa dialo na našom území. Toto všetko vyznávali ľudia žijúci na dnešnom Slovensku. Keltskí bohovia boli uctievaní tisíc rokov predtým, ako sa na územie Slovenska začali natláčať z dajakej prdele sveta častušky o nejakom židovskom prorokovi, ako sa začalo šíriť náboženstvo, ktoré s našim územím nič nemalo, nemalo nič s prírodou, bolo nelogické a neprirodzené. Sviatky keltov boli prevzaté germánmi, rimanmi aj slovanmi, a vytrvali stáročia bez toho aby ich museli strážiť tisíce kňazov a týždenne ich v domoch z dreva a kameňa utvrdzovať.

Kresťanstvo sa na dnešnom území Slovenska šírilo ako invázny boľševník vytláčajúci všetko pôvodné, likvidujúc čokoľvek odlišné. Avšak aj napriek svojej neuveriteľnej agresivite sviatky keltov pretrvali. Hoc i dnes znevažované a špinené katolíckymi fanatikmi, ktorí neznesú pomyslenie, že niečo môže mať väčšiu moc ako ich náboženstvo.

A preto sviatok noci Sahmain, dnes známy ako Halloween, nie je žiadnym prejavom západnej či americkej kultúry, patrí k našej histórii a hlavne je na Slovensku prirodzenejší a pravdivejší, ako to čo sa zo sviatku Samhain snažili a snažia robiť všakovakí tmári.

