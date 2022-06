Príbeh z Hviezdoslavovho námestia

Narodil som sa v nemocnici na Zochovej ulici v roku 1982, tak ako asi väčšina mojich rovesníkov z Bratislavy a blízkeho okolia. Obaja moji rodičia sú tiež rodení Prešporáci. Otec vyrastal rovnako ako moje deti v Starom Meste, býval na Paulínyho ulici, kde teraz bývam aj ja s mojou rodinou.

Nedostal som po otcovi len adresu, ale aj krstné meno. Mama prežila mladosť v miestnej časti Krasňany, v ktorej sme do mojich pätnástich rokov aj všetci bývali. Z daného obdobia mám mnoho skvelých spomienok, nakoľko som tam absolvoval celých osem rokov na miestnej základnej škole. V polovici deväťdesiatych rokov rodičia úspešne dokončili rodinný dom nad bratislavským tunelom, kam sme sa presťahovali. Od daného momentu je môj život úzko spätý so Starým Mestom.

Ja na Hviezdku v roku 1986 (zdroj: Archív OK)

Moju manželku som si našiel v neďalekom meste, kde sa každoročne organizujú takzvané “Dni Zelá“. Spolu sme už vyše dve dekády a máme dve skvelé deti. Syn je podľa rodinnej tradície tiež Oskar, v poradí už tretí.

Od roku 2010 žijem s rodinkou v byte, kde vyrastal aj môj otec so svojimi rodičmi. Otcova mama, moja babka bola krajčírka v dielňach Slovenského národného divadla, takže do práce to mala skutočne na skok. O dedkovi žiaľ veľa neviem, keďže zomrel skôr, ako som sa narodil. Ešte ako malý chlapec som chodieval do rovnakého bytu k babičke neďaleko Hviezdoslavovho námestia, ktoré všetci volajú „Hviezdko“ každý utorok na hodiny angličtiny. Sedával som v obývačke, ktorá je teraz využívaná ako spálňa. Vždy som sa nevedel dočkať momentu, kedy hodina angličtiny skončí a rodičia ma zoberú za odmenu do jednej z okolitých reštaurácii . Najradšej som mal tú jadranskú, za bývalým mliečným barom. Teraz je tam nová zmrzlináreň.

Ja na Hviezdku dnes (zdroj: Archív OK)

Ako dieťa som mal k bytu a okoliu skôr zmiešaný pocit, lebo sa vo mne miešala povinnosť s radosťou. S odstupom času spomínam veľmi rád na tieto chvíle z môjho detstva. Nikdy mi nenapadlo, že to môže byť raz môj domov, kam sa budem rád vracať. Dnes som však veľmi šťastný, že tu môžem žiť a vychovávať svoje ratolesti. Na druhú stranu, musím uznať, že také nové ihrisko na Hviezdku by sa nesmierne hodilo, škoda že to pôvodné pri soche Hviezdoslava bolo zrušené. Deti už majú ihrisko na Šafku celkom okukané...

Ako je z môjho popisu vidieť, väčšinu života som prežil v Starom Meste a rád by som sa s vami podelil o svoje postrehy a príbehy.

O mojej práci

Som absolvent Fakulty Hospodárskej Informatiky na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Po škole som sa zamestnal ako konzultant v medzinárodnej spoločnosti a na niekoľko rokov som bol vyslaný na projekty do zahraničia, kde som využil svoju znalosť anglického jazyka. Za svoj život som precestoval kus sveta a spoznal viaceré kultúry, preto som sa rozhodol, že svoj čas by som rád ďalej venoval rodine, známym a okoliu. Nadobudnuté skúsenosti prevažne zo zahraničia som preniesol do založenia vlastnej spoločnosti, ktorá sa zaoberá prevažne informačnými technológiami. Spoločnosť má pobočky aj v okolitých krajinách, v ktorých pracuje niekoľko desiatok ľudí.