Za umením cez dvor bytovky (časť 2.)

Pred pár dňami som uverejnil prvú časť článku ohľadne areálu Slovenskej národnej galérie (SNG), ktorú rekonštruujú už niekoľko rokov. O niekoľko týždňov by malo dôjsť k jej dlho očakávanému otvoreniu. S tým je však spojený aj problém vstupu do budovy a na nové námestie Karola Vaculíkova zo strany Hviezdoslavovho námestia. Koncepcia počíta s vytvorením prepojenia tak, že návštevníci by mali prechádzať z Hviezdoslavovho námestia cez pasáž obytného domu na Paulínyho ulici.

Konkrétne sa jedná o podbránie bytového domu, ktoré stojí na pozemku vo výlučnom vlastníctve majiteľov bytov a nebytových priestorov. Samotný dvor je vo vlastníctve Magistrátu hl. mesta SR Bratislava a v správe mestskej časti Staré Mesto. Na dvore sú garáže, ktoré využívajú technické služby Starého Mesta ako svoj sklad. Na liste vlastníctva je vyznačené bremeno prejazdu vozidiel iba do týchto garáži, nie prechod návštevníkov cez dvor ďalej k nábrežiu. Okrem toho sú v podbrání veľkokapacitné smetné nádoby, ktoré nie je kam inam umiestniť. Nehovoriac o tom, že by tým trpel byt na prízemí, kde okolo jeho okien by chodili návštevníci. Pasáž bola uzavretá bránou, ktorú ukradli pred pár rokmi.

K nezmyselnému rozdeleniu pozemkov (dvor a bytový dom) došlo ešte pred rokmi pri odkupovaní bytov do osobného vlastníctva. A súd už roky rozhoduje o vlastníctve pozemku. V súčasnosti je vydané neodkladné opatrenie o zákaze nakladania s pozemkom.

Situáciu skomplikovalo najmä to, že susedný pozemok, ktorý patril SNG získal od samosprávy súkromník a plánuje na ňom výstavbu osem poschodového polyfunkčného objektu – POP Paulínyho. Ak by ostal v pôvodnom vlastníctve, komplikácie s vchodom do SNG by nikdy nevznikli. Na základe mojej iniciatívy a iniciatívy pár susedov ešte nedošlo k vyrúbaniu všetkej zelene na danom pozemku.

„Z vnútrobloku sa stane promenáda a ľudia budú chodiť za umením do SNG cez dvor bytovky“, upozornil som v predchádzajúcom článku. Môj text otvoril pomerne vášnivú diskusiu nielen tu na blogu. Dokonca mi bol venovaný aj osobitný článok, pričom sa autor neunúval si overovať akékoľvek fakty. Snažil som sa s dotyčným spojiť prostredníctvom uverejneného emailu, ale bohužiaľ neúspešne.

Som milovníkom umenia, venujem sa obnove a skrášľovaniu verejných i súkromných priestorov a som jednoznačné za zeleň a zmysluplné riešenia. Svoje motorové vozidlo parkujem v neďalekom parkovacom dome a nie na dvore.

V predchádzajúcom článku som poukázal na problém, ktorý je dlhodobý a téme sa venujem celé roky, keďže som zástupca vlastníkov bytov v spomínanom dome na Paulínyho ulici. Komunikoval som daný problém so samosprávou aj s vtedajším starostom, s dvoma aktuálnymi kandidátmi na starostu Starého Mesta, bohužiaľ bez výsledku. Zaujímavé je, že obaja kandidáti tvrdia, že sú veľkí ochráncovia zelene. K tejto téme som aj vystupoval v médiách už pred rokmi.

Čitateľom v dnešnom článku prinášam rozhovor s riaditeľkou SNG Alexandrou Kusou, ktorý vznikol prostredníctvom e-mailovej komunikácie a sprostredkovala ho kancelária generálnej riaditeľky SNG.

Rekonštrukcia SNG je podľa medializovaných informácií vo finále, kedy bude ukončená?

Rekonštrukcia areálu by mala byť ukončená v októbri, niektoré drobné práce nebrániace užívaniu ešte budú pokračovať, keďže sme čelili problémom s narušenými dodávateľskými reťazcami.

Ako sú riešené vchody do budov SNG?

Vstupy do SNG sú riešené v zmysle vydaného a platného stavebného povolenia – tak ako to bolo schválené v roku 2007.

Bude vchod aj z dvora obytného domu na Paulínyho ulici?

Budova môže byť prístupná aj z pasáže domu na Paulínyho ulici.

Je vám známe, že súd vydal neodkladné opatrenie o zákaze nakladania s týmto pozemkom (dvor Paulínyho 1)?

Áno. SNG a ani Staré Mesto žiadnym spôsobom nemieni nakladať s pozemkom v rozpore s jeho súčasným používaním. Spoločne ideme upraviť jeho povrch, aby neohrozoval chodcov a okoloidúcich. Zrušili sme provizórny spoločný plot – nenakladáme s pozemkom.

Ako túto situáciu chcete riešiť?

Staré Mesto v súčinnosti so SNG plánuje odstrániť havarijnú situáciu, prevísajúce drevené prvky na garážach, upraviť pred nimi priestor, aby ich mohli nerušene používať ako doteraz (majú tam uskladnené komponenty potrebné pre prevádzku Hlavného námestia). Na garáže bude výhľad od hlavného vstupu zo SNG, takže je prirodzenou snahou, aby tento pohľad nebol traumatizujúci, čo teraz je. Taktiež prevísajúce drevené časti zasahujú na pozemok SNG, kde budú zhromaždení návštevníci a mohli by ich ohroziť. Staré Mesto v súlade s verejným záujmom a povinnosťou spravovať zverený majetok nenakladá s pozemkom, nemení jeho účel ani využitie, ako vlastník zabezpečuje jeho bezpečnosť.

Je podľa Vás vhodné, aby návštevníci vstupovali do SNG cez dvor bytového domu, okolo prízemného bytu, ktorý má okná do tohto dvora a na danom dvore sú aj garáže?

Hovoríme o verejnej pasáži vo vlastníctve Starého Mesta, ktoré využíva svoj pozemok a pasáž vo verejnom záujme, tak ako boli naprojektované pri jeho stavbe, ako to vždy deklarovalo a ako je to ostatne jeho povinnosť voči občanom.

Postreh na záver

S jedným z hlavných vstupov do rekonštruovanej SNG cez podbránie súkromného obytného domu vytvoríme svetový unikát. Nakoľko tento problém nie je nový, je tu s nami už dekády, tak je zarážajúce, že sa táto skutočnosť nezobrala do úvahy v rámci návrhu rekonštrukcie SNG. Asi nikto z nás by nechcel, aby cez svoj súkromný pozemok, či je to záhrada, pasáž, alebo brána chodili návštevníci a je úplne irelevantné, či by ich bolo desať alebo tisíce.

Poznámka autora: Informoval som SNG, že majú mylné informácie. Podľa listu vlastníctva, pasáž nepatrí magistrátu, ale je vo výlučnom vlastníctve majiteľov bytov a nebytových priestorov a dvor patrí magistrátu a v správe ho ma Staré Mesto.

Už viac ako pred týždňom som oslovil aj staromestský úrad, doposiaľ nereagovali. Keď získam ich stanovisko, budem ho publikovať.