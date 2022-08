Zážitková atrakcia na kolesách s pivom v ruke! Fenomén, ktorý spôsobuje problémy?

Pomerne nová turistická atrakcia dorazila pred pár rokmi aj do centra Bratislavy. Koho by nelákalo popíjať čapované pivo, prípadne iný nápoj a zároveň brázdiť historickými ulicami mesta? Z pouličného baru na kolesách sa tešia prevažne návštevníci hlavného mesta ale aj samotní prevádzkovatelia, pre ktorých je to spôsob obživy počas letnej turistickej sezóny. Daná atrakcia už bola zakázaná v mnohých európskych metropolách z dôvodu narušovania dopravy, asociálneho správania a výtržníctva. Kritici tvrdia, že Beer Biky sú príkladom problémov spôsobených masovým turizmom najmä po pandemickej situácii.

Aj keď Beer Bike nemá iba dve kolesá, pre tento typ vozidiel v súčasnosti v Starom Meste platia rovnaké pravidlá, ako pre bicykel. Jazdiť v uliciach pešej zóny v mestskej časti Staré Mesto na bicykli umožňujú dodatkové dopravné značenia. Jeden Beer Bike pritom môže oproti bežnému bicyklu súčasne uviesť až 16 osôb, okrem návštevníkov aj „vodiča“ a prípadne barmanku. Na rozdiel od zákazníkov nesmú mať však pracovníci atrakcie v sebe žiaden alkohol. V Bratislave danú atrakciu momentálne prevádzkujú tri spoločnosti. Jeden z prevádzkovateľov bohužiaľ, začal so svojím bicyklovým stánkom jazdiť aj do pešej zóny!

Beer Bike v uliciach Starého Mesta. (zdroj: archív MG)

Beer Bike však má značný vplyv na plynulosť a bezpečnosť dopravy, najmä v úzkych uličkách mesta. Nadšení nie sú ani obyvatelia Starého Mesta, ktorí žijú v pešej zóne či peší návštevníci a turisti. V centre mesta sú na uliciach letné terasy, a aj keď podľa predpisov musí ostať aspoň trojmetrový priestor pre prípadný prejazd záchranárskych zložiek, častokrát je realita úplne iná. Okrem toho do pešej zóny jazdia aj autá so zásobovaním či kuriéri na bicykloch s vozíkmi. A do toho sa objaví ešte Beer Bike so 16 ľuďmi! Zábava je to však iba pre účastníkov atrakcie. Ostatní ostávajú bezmocní a občas sa cítia ako na križovatke na Račianskom mýte v dopravnej špičke.

Žijem a pracujem v pešej zóne a denne chodím po centre mesta pešo. Viackrát som zažil kritické kolízie iba s „obyčajnými“ cyklistami, no bol som aj svedkom situácii, keď kvôli Beer Biku nemohli ľudia prejsť a vozidlo bujarej zábavy ohrozovalo chodcov, či bránilo prejazdu autám so zásobovaním.

Zástupcovia spoločností Beer Bikov, poslanec Martin Gajdoš, moja maličkosť a okrskár mestskej polície v Starom Meste. (zdroj: archív OK)

Obrátil som sa na zástupcu samosprávy – poslanca za Staré Mesto Martina Gajdoša, ktorý sa tejto téme intenzívne venuje. Na základe nášho rozhovoru zorganizoval spoločné stretnutie, na ktoré prišiel nočný primátor a poradca Matúša Valla, za mestskú políciu veliteľ okresného veliteľstva Staré Mesto. Schôdzky sa zúčastnili aj dvaja z troch zástupcov spoločností, ktoré danú atrakciu prevádzkujú. Paradoxne z tej tretej, ktorá pravidelne jazdí po pešej zóne, napriek pozvaniu nikto neprišiel.

Spoločne sme hľadali riešenia , ktoré by jednak nezasahovali do podnikateľskej činnosti prevádzkovateľov a zároveň aby boli dodržiavané všetky pravidlá bezpečnosti tak, aby obyvatelia ako aj návštevníci pešej zóny mali dostatok priestoru na pohyb. Dohodli sme sa na pokračovaní v daných rozhovoroch, ktorých cieľom by malo byť stanovenie základných pravidiel pre novú atrakciu. Naďalej sa budeme snažiť, aby sa rozhovorov zúčastnil aj tretí prevádzkovateľ Beer Bikov.

Obaja prevádzkovatelia, ktorí sa zúčastnili stretnutia, súhlasili s nastavením pravidiel tak, aby nedochádzalo k vjazdom na pešiu zónu a aby ich trasy nebrzdili cestnú premávku.

Ak máte problém v lokalite bratislavskej pešej zóny, neváhajte ma kontaktovať cez e-mail či prostredníctvom facebooku.