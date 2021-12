O vegánskom tatérovi

Amira som stretla počas jedného z tých období, v ktorých vami lomcujú všelijaké emócie a viete, že určite by ste nemali robiť žiadne rozhodnutia, ktoré budú mať zásadný alebo dlhodobý charakter. Ja som túto informáciu mala, a z oného obdobia vyšla okrem iného s permanentným tetovaním na zápästí, ktoré mohol vidieť (a aj videl) každý a ktoré si v moslimskej krajine aj zaslúžilo celkom pozornosť. Ale nie o tom som chcela.

Amir bol mladý, svalnatý a pohľadný Arab, ktorého môj kamarát telefonátom o tretej popoludní evidentne prebral zo spánku, aby mi urobil onú tetovačku. Strapatý, oblečený v teplákoch, neoholený, s cesnakovým dychom – presne toto nebola moja predstava tatéra, ale zas na druhej strane, zvykla som si, že tu sú veci iné, ako by som čakala doma. Rozhovoril sa až na korekcii tetovania o mesiac, pre istotu až o šiestej večer, a ja som nestíhala žasnúť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Mladý muž je vegán. Aj atrament, ktorý používa, je vegánsky, a hovorí, že jeho svaly tiež. Na ilustráciu, v deadlifte zdvihne 200 kíl. Rozprávali sme sa o jeho potetovanej tvári a celej vrchnej časti tela. Myslela som si, že som tolerantná, ale chvíľku mi trvalo, kým som vedela pod tetovaním na viečkach, na krku, či ramenách vidieť človeka. Tetovanie sa v arabských krajinách považuje za „haram“, teda nečisté, zakázané, a zaujímalo ma, aký je jeho život s tetovaním v liberálnom Egypte. Vyrastala som, a možno aj vy, v prostredí, kde sa tetovanie spájalo s veľmi maskulínnym stereotypom, a predstavte si, v krajine faraónov mu policajti nie raz aj hodiny nadávali do hnusných škaredých buzien, a to boli ešte pekné slová. Muž, ktorý mal 20 rokov a 170 kíl, keď sa rozhodol zistiť, čo nerobí v živote dobre, má 6 rokov nato (okrem zdravého silného tela a modelingovej kariéry) tetovacie štúdio, ktorého logo obsahuje gorilu. Tá je najsilnejším vegánom v zvieracej ríši a je to aj symbol Amirovho vegánskeho presvedčenia. Každé z asi dvadsiatky tetovaní na jeho tele má presný a jasný význam, odkaz, ktorý si chcel pamätať a bol preňho natoľko dôležitý, že si ho (zväčša sám) vytetoval na telo. Na jeho príbehu ma veľmi zaujala pokora a akési až láskavé prijatie zlého zaobchádzania zo strany niektorých ľudí. Hovorí, že tetovanie mu je požehnaním, lebo tak „vidí ľudí, akí sú naozaj“: či im záleží iba na obale, alebo ho vidia ako človeka. Rozmýšľam, že keď som ja mala 26, mala som už veľa odskákaného, no iste nie toľko ako on. Možno každý má nadelený iný diel iných zážitkov a životy sa nedajú porovnávať. Zapôsobilo na mňa, že sa nedal zlomiť a kráča ďalej po ceste, ktorú si tvorí sám. S chybami, bolesťami, ale aj zadosťučinením, vďačnosťou a zvedavosťou. Vegánsky tatér.