Bolo by to v "pohode" ak by sa nás … (pokračovanie)

Príslušníci ukrajinských služieb zbierajú nevybuchnuté náboje po bitke s ruskou prepadovou skupinou v Kyjeve ráno 26. februára 2022, podľa ukrajinského personálu na mieste činu. (zdroj: Foto: Sergej Supinskij / AFP / Getty)

“Ukrainian service members collect unexploded shells after a battle with a Russian raiding group in Kyiv on the morning of February 26, 2022, according to Ukrainian service personnel at the scene.” (The Atlantic)

Pred piatimi dňami som napísala tento blog, lebo som chcela pomôcť anglickými slovíčkami tým, čo sa o ruskej invázii Ukrajiny bavia s cudzincami. Za tých päť dní stihlo ruské ostreľovanie (shelling) Ukrajiny zabiť šestnásť detí a štyridsaťpäť zraniť . Šestnásť nevinných detí sa už nikdy nebude hrať ako moja neter či synovec, ktorí majú to šťastie, že sa narodili v členskej krajine NATO. Štyridsaťpäť detí teraz trpí zraneniami a nemôžu prežívať šťastné detstvo tak ako deti tu. Pretože ak by Rusko zaútočilo na nás, naši spojenci z NATO by nás museli brániť. Ukrajina sa bráni (defend) sama, lebo nie je členom.

Týchto päť dní ma sprevádza pesnička, ktorú som si púšťala počas pandémie, keď bolo najhoršie. Žiaľ, aj teraz sa hodí, volá sa We Are Warriors a je od Avril Lavigne, ktorá svoju pôvodnú pesničku o sebe po prekonaní lymskej boreliózy upravila na podporu ľudí, čo si pandémiu "odskákali" (carried the can) najviac.

Dnešné správy hovoria nasledovné:

Video z rozhovoru s mamičkou , ktorá musela so svojím 10-mesačným dieťaťom opustiť manžela, ktorý išiel bojovať za svoju krajinu:

"I was lucky." - Mala som šťastie.

"You have to leave, no discussion." - Musíš odísť, bez debaty.

"Just across the border, my kid has the privilege to sleep well and not to hear these bombs, explosions, people crying -- so she doesn't see this stress, and it doesn't affect her." - Len za hranicou má moje dieťa privilégium dobre spať a nepočuť tie bomby, výbuchy, kričiacich ľudí, a aby nevidela ten stres, nech ju to neovplyvní.

Prehľad krátkych správ:

"On the fifth day of the Russian invasion of Ukraine, people in Kyiv are emerging from their homes after a weekend-long curfew." - Na piaty deň ruskej invázie Ukrajiny ľudia v Kyjeve vychádzajú zo svojich domovov po víkend trvajúcom zákaze vychádzania.



"Negotiators for Kyiv and Moscow are holding talks in Belarus but expectations are not high." - Vyjednávači za Kyjev a Moskvu rokujú v Bielorusku, ale očakávania nie sú veľké.

"Before the meeting, President Zelensky urged Russian troops to lay down their weapons and called for immediate EU membership." - Pred týmto stretnutím prezident Zelenskyj vyzval ruské jednotky, aby zložili zbrane, a žiadal o okamžité členstvo v EÚ.

https://www.bbc.com/news/live/world-europe-60542877

"By Sunday, four days after the Russian attack began, at least 200,000 people, mostly children, women and elderly men, had entered Poland, according to the Polish Border Guard. Men considered fit for military service are currently not allowed to leave Ukraine." - Do nedele, štyri dni po začiatku ruského útoku, najmenej 200 000 ľudí — väčšinou deti, ženy a starší muži, prišlo do Poľska podľa poľskej pohraničnej stráže. Muži považovaní za spôsobilých na vojenskú službu v súčasnosti nemajú dovolené opustiť Ukrajinu.

https://www.dw.com/en/the-european-union-prepares-for-millions-of-refugees-from-ukraine/a-60939993

"Slovakia will send air defence systems and anti-tank missiles worth about €4.5 million to help Ukraine in its ongoing conflict with Russia, the cabinet agreed at its Sunday session." - Slovensko pošle systémy protivzdušnej obrany a protitankové strely v hodnote okolo 4,5 milióna eur na pomoc Ukrajine v jej pokračujúcom konflikte s Ruskom, kabinet sa na tom zhodol počas nedeľňajšieho zasadnutia.

https://spectator.sme.sk/c/22850305/news-digest-slovakia-sends-more-help-to-ukraine-and-offers-a-venue-for-peace-talks.html?ref=temacl "

A na záver úryvok z pesničky od Avril Lavigne, ktorá ma teraz sprevádza tým, ako hľadám zdroje na pomoc Ukrajine, hoci sama mám práce málo.

Steadier than steal ‘cause we’re ready with our shields and swords

Neochvejnejší než oceľ, lebo sme pripravení s našimi štítmi a mečmi

Back on the saddle ‘cause we gathered all our strength for more

Znova v sedle, lebo sme pozbierali všetky naše sily na viac

And we won’t bow, we won’t break

A my sa neskloníme, my sa nepodlomíme

No we’re not afraid to do whatever it takes

Nebojíme sa urobiť čokoľvek, čo treba

We’ll never bow, we’ll never break

Nikdy sa neskloníme, nikdy sa nepodlomíme

‘Cause we’re warriors, we’ll fight for our lives

Lebo sme bojovníci, budeme bojovať za naše životy

Like soldiers, all through the night

Ako vojaci, počas celej noci

And we won’t give up, we will survive

A nevzdáme sa, prežijeme

We’re warriors

Sme bojovníci

And we’re stronger, that’s why we’re alive

A sme silnejší, preto sme živí

We will conquer time after time

My zvíťazíme teraz aj potom

We’ll never falter, we will survive

Nikdy nebudeme zaháľať, my prežijeme

We are warriors

Sme bojovníci