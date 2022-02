Bolo by to v "pohode" ak by sa nás to netýkalo — všetko sa nás týka

foto: Jan Husár, Belbek

Dnes je môj najlepší kamarát na ceste na Ukrajinu. Bol tam, aj keď Rusko obsadilo Krym. Aj vtedy mi to nebolo všetko jedno a teraz mi to nie je jedno ešte viac. On potrebuje vidieť dianie na vlastné oči a zachytiť príbehy ľudí, ktorých sa krízy týkajú najviac. Má môj obdiv aj za to, že je zároveň paramedik — vie pomôcť ľuďom reálne, nie len vyrozprávať ich príbehy. Zároveň som mala dnes príležitosť vysvetliť, čo sa vlastne teraz na Ukrajine deje, hoci tomu sama plne nerozumiem. Pomohla som si správami, ktoré sú nám všetkým dostupné na internete. Preto vám dnes píšem tento blog, bude o slovíčkach a frázach, ktoré môžete použiť, keď sa budete baviť po anglicky s cudzincami o tom, čo sa deje a ako sa to týka nás tu na Slovensku, lebo to si všímam, že ich zaujíma najviac a som za to vďačná.

Správa zo včera hovorí, že:

"President Zuzana Čaputová said that Slovakia is not facing direct military threat today, but in the case of further escalation, it will have to cope with a migration wave of citizens from Ukraine fleeing war in their country." - Prezidentka Zuzana Čaputová povedala, že Slovensko dnes nečelí priamej vojenskej hrozbe, ale v prípade ďalšieho vyhrotenia situácie si budeme musieť poradiť s vlnou migrácie občanov Ukrajiny, ktorí budú utekať od vojny vo svojej krajine.

Čo sa týka vojakov premávajúcich sa po krajine, lebo aj to si niektorí domysleli, že sa u nás deje, hovorí náš minister obrany Naď nasledovné:

"There are no NATO troops arriving in Slovakia for now. However, Naď said that several NATO allies are asking to strengthen the eastern border of NATO, part of which is the Slovak-Ukrainian border. He added that if Slovakia feels a threat on its eastern border, measures will be swiftly adopted." - Na teraz na Slovensko neprichádzajú žiadne jednotky NATO. Avšak Naď povedal, že niekoľko spojencov NATO žiada posilnenie východnej hranice NATO, ktorej súčasťou je aj hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou. Dodal, že ak Slovensko pocíti ohrozenie na východnej hranici, rýchlo sa zavedú opatrenia.

Zdroj: https://spectator.sme.sk/c/22846986/russian-imperialism-must-be-stopped-says-pm-heger.html

Z BBC vyberám: "Ukraine has urged citizens living in Russia to leave the country immediately." - Ukrajina vyzýva občanov žijúcich v Rusku, aby okamžite opustili krajinu.

"Up to three million Ukrainians are believed to live in Russia and many people have family in both countries." - Predpokladá sa, že až okolo troch miliónov Ukrajincov žije v Rusku a mnohí majú rodiny v oboch krajinách.

Zdroj: https://www.bbc.com/news/live/world-europe-60454795

A pre lepšiu predstavu toho, ako to vyzerá, keď žijete 15 km od separatistami obsadenej časti sveta, si pozrite toto video: https://www.dw.com/en/key-eastern-regions-of-ukraine-in-separatist-hands/av-60882988

Pridávam pár viet, ktoré tam odzneli:

"The people in the village of Vrubivka have been under fire." - Ľudia z obce Vrubivka boli ostreľovaní.

"We've been up all night, some people are still in the basement scared to come out." - Boli sme hore celú noc, niektorí ľudia sú stale v pivnici, boja sa ísť von.

"Shelling has damaged people's homes." - Ostreľovanie zničilo príbytky ľudí.

"The constant stress has taken its toll." - Neustály stres zanechal následky.

"Electricity and gas [supply] have been cut off." - [Dodávky] elektriky a plynu boli prerušené.



A ako je všetko prepojené (interconnected)? Nuž, veľmi zjednodušene povedané, ak naši demokratickí zástupcovia Putinovi dovolia konanie, ktoré nie je v súlade s integritou Ukrajiny, zľahka sa môže stať, že už nacvičené konanie (action) bude chcieť aplikovať aj inde, napríklad u nás.