Kedy ste naposledy dodržali novoročné predsavzatia?

V prvom rade nám všetkým prajem úspešný štart do nového roka plný zdravia a radosti zo života! Rozhodla som sa venovať téme, s ktorou mám veľa skúseností — vedenie ľudí k tomu, aby dosiahli svoje ciele nielen v angličtine, lebo som pôvodne učiteľka angličtiny, ale aj v iných oblastiach ako “life coach”.

Počuli ste už o technike WOOP, kde W znamená “wish” - želanie, O znamená “outcome” - výsledok, O znamená “obstacle” - prekážka, P znamená “plan” - plán? Jej autorkou je Gabriele Oettingen, profesorka psychológie na New York University a University of Hamburg, kde sa zaoberá výskumom toho, ako ľudia premýšľajú o budúcnosti a ako to vplýva na ich poznanie, emócie a správanie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Gabriele Oettingen na základe 20-ročného výskumu motivácie vytvorila techniku WOOP, ktorá využíva fakt, ktorý vás možno prekvapí: prekážky, ktoré si myslíme, že nás brzdia v dosahovaní želaní nám v skutočnosti môžu s nimi pomôcť! Postup pri WOOP je nasledovný: prestavíme si, čo chceme dosiahnuť W (wish - želanie) a O (outcome - výsledok), a potom sa zameriame na to, akým prekážkam čelíme — O (obstacle) a na ich základe si vytvoríme plán (P), v ktorom načrtneme kroky, ako sa k dosiahnutiu týchto cieľov dostaneme. Štúdie WOOP dokázali, že táto technika dokáže ľuďom redukovať stres a zvýšiť efektivitu v práci, nájsť lepšie riešenia problémov, a efektívnejšie využívať čas. Vďaka WOOP dospelí dokázali schudnúť, piť menej alkoholu, a mať zdravšie vzťahy. Deti a mládež sa používaním WOOP zlepšili v škole a lepšie fungovali aj napriek ADHD.

Každý deň je šanca urobiť pre seba niečo dobré (zdroj: Katka Kasalová)

Ak sa vám hodí príklad z praxe, ako WOOP zakomponovať do vášho života, nech sa páči tu je môj, ktorý som použila pri tom, keď som chcela mať lepší time management:

Wish (želanie): Chcem zabíjať menej času na soc. médiách ako napr. Facebook.

Outcome (výsledok): Viac času na knihy, zmysluplné interakcie a prácu.

Obstacle (prekážka): Nutkanie zistiť, čo je nové aj keď väčšinou to nie je nič zásadné.

Plan (plán): Napísať si to-do list (zoznam úloh), vymazať appku FB z telefónu; zmeniť heslo tak, aby som prístup na FB nemala z telefónu (to sa mi stalo náhodou, ale oceňujem :D); komunikovať viac s blízkymi, aby som si nenahrádzala kontakt s ľuďmi inak; určenie toho, ktorá komunikácia je naozaj pre mňa osobne dôležitá; pred každým otvorením FB sa sama seba spýtať, “treba mi to?”.

A aký bol môj výsledok? Vďaka tomu, že som pri časti “plán” bola veľmi špecifická, podarilo sa mi prestať chodiť na FB v takej miere, s akou som spokojná. Prečítala som vďaka tomu môj ročný plán kníh (23) už v novembri. Kontakt s rodinou a priateľmi mám častejší a kvalitnejší než kedykoľvek predtým. Moje celkové prežívanie je na lepšej úrovni, lebo mi blbosti “neotravujú hlavu” — naša kapacita vnímať je obmedzená, keď si ju ráno minieme na skrolovanie FB alebo inde, nuž, zostane nám čo? — To si doplňte sami.

Prajem vám, aby ste pri uvedení techniky WOOP do vášho života mali šťastie, radosť a zábavu! Rada vám s tým pomôžem online.