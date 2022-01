Ako očkovanie pomáha predchádzať úzkosti a depresii

O tom, že vakcíny zachraňujú milióny životov, sa hovorí veľa. Prevencia a znižovanie prejavov ochorenia však nie je jediným prínosom vakcín.

Vakcíny totiž môžu nepriamo znížiť aj stres a úzkosť, ktoré pramenia z rizika infekcie, a to najmä v súčasnosti počas prebiehajúcej pandémie COVID-19.

Okrem toho vakcinácia môže utlmiť aj snahu vlád zavádzať lockdowny, ktorými chcú znižovať riziká šírenia ochorenia. Lockdown, ako vieme, spôsobuje aj dlhodobú sociálnu izoláciu.

Práve z dôvodu sociálnej izolácie a celkovej ekonomickej neistoty či hrozby straty zamestnania mnohí odborníci predpovedali „druhú pandémiu“ duševných chorôb, uvádzajú autori v štúdii, z ktorej čerpá veľká časť tohto textu.

Napríklad z jedného amerického prieskumu vyplýva, že do decembra 2020 viac ako 40 % dospelých v USA hlásilo príznaky úzkosti alebo depresie, pričom v roku 2019 to bolo len 11 %.

Mimochodom, aj ďalší americký prieskum z júla 2020 tiež ukázal, že mnohí dospelí hlásia špecifické negatívne vplyvy na ich duševné zdravie a pohodu, ako sú problémy so spánkom (36 %) alebo jedením (32 %), ale aj zvýšená konzumácia alkoholu (12 %) a zhoršenie chronických stavov (12 %) v dôsledku obáv a stresu z prebiehajúcej pandémie.

Očkovanie má viac výhod

A aké sú teda výhody vakcín, ak sa zameriame len na duševné zdravie? Zaočkovaní jedinci v prvom rade čelia výrazne nižšiemu riziku infekcie a nižšej závažnosti ochorenia COVID-19.

Tento priamy vplyv vakcín znižuje obavy ohľadom budúcnosti, teda to, čo sa so mnou stane, ak sa nakazím, čo môže následne znížiť úzkosť alebo depresiu očkovanej osoby spojenú so strachom z rizika infekcie.

Netreba tiež zabúdať na to, že vyššia miera zaočkovanosti v rámci krajiny spravidla vedie k miernejším vládnym opatreniam, alebo výnimkám pre zaočkovaných, ktorým to umožňuje väčšiu sociálnu interakciu.

Čo ukazujú dáta?

Analytici skúmali účinky vakcín proti ochoreniu COVID-19 na duševné zdravie, pričom vychádzali z celoštátneho prieskumu domácností, ktorý vykonal Americký úrad pre sčítanie ľudu (United States Census Bureau). Štúdia vyšla vo working papers amerického think-tanku NBER.

Prieskum sa od apríla 2020 do mája 2021 zameral na približne 2,5 milióna ľudí v Spojených štátoch, konkrétne na symptómy duševného zdravia.

Výsledky v prvom rade odhalili značnú heterogenitu v sekundárnych prínosoch vakcín pre duševné zdravie.

Napríklad výraznejšie zníženie symptómov úzkosti a depresie (o 9,8 a 5,8 percentuálneho bodu) odhalili medzi pracovníkmi, ktorí počas pandémie nemôžu pracovať na diaľku.

Väčšie prínosy pre duševné zdravie zistili aj medzi ľuďmi zamestnanými v súkromnom sektore, domácnosťami, ktoré žijú v podnájmoch, domácnosťami s deťmi a jednotlivcami s nižšími príjmami a vzdelaním.

Tieto výsledky naznačujú, že vakcíny môžu znížiť celkový neúmerný účinok pandémie na duševné zdravie nižších socioekonomických vrstiev obyvateľstva.

Vakcíny v súbehu s duševným zdravím

Vakcína, samozrejme, nie je liekom na úzkosť a depresiu. Zaočkovaní ľudia však podliehajú týmto stavom menej. Táto korelácia je veľmi dôležitá.

Zdá sa, že vplyv toho, že vakcína prináša ľuďom veľkú nádej na zlepšenie života a optimistické očakávania do budúcnosti, je pre duševné zdravie veľmi významný.

Autori štúdie modelovaním dospeli k záveru, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je spojené so znížením symptómov úzkosti a depresie o 3,1 a 3,4 percentuálneho bodu, čo sa v konečnom dôsledku premieta do relatívneho zníženia o 9,5 % a 12,9 %.

Tiež, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vedie k zníženiu symptómov úzkosti o 9,4 až 9,2 percentuálneho bodu, čo sa premieta do relatívneho zníženia, ktoré sa pohybuje od 28,7 % do 27,8 %.

V prípade symptómov depresie odhadli zníženie o 7,2 až 7,1 percentuálneho bodu, čo znamená relatívne zníženie o 27,5 % až 27,1 %.

Autori štúdie teda odhadujú, že očkovanie proti covidu znižuje symptómy úzkosti a depresie takmer o 30 %.

Ekonomické výhody očkovania

Výsledky naznačujú, že plná zaočkovanosť dospelej populácie USA na úrovni 72 percent a približne 30 % zníženie úzkosti a depresie po očkovaní predstavuje ekonomický prínos v približnej hodnote 346 miliárd USD.

Výsledky tak poukazujú na dôležitý sekundárny prínos vakcín, ktorý sa bežne nezohľadňuje vo väčšine hodnotení. Sekundárne účinky však môžu poskytnúť spoločnosti veľké výhody a mali by byť zahrnuté pri hodnotení účinnosti zavádzania vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

Predbežné odhady kvantifikujú, že počiatočné zavedenie vakcíny proti COVID-19 v Spojených štátoch odvrátilo približne 140 000 úmrtí, pričom hodnota zachránených životov dosahuje 625 miliárd USD až 1,4 bilióna USD.

Výsledky štúdie však ukazujú, že prínosy budú pravdepodobne výrazne vyššie, ak do hodnotenia zahrnieme aj zlepšenie duševného zdravia, alebo ešte presnejšie, jeho nezhoršovanie vďaka očkovaniu.

Radovan Kazda

Autor je poslanec NR SR za SaS

Autorská spolupráca na texte: Diana Motúzová