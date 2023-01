Dostojevskij: Európa sa zrúti, na jej miesto nastúpi ruský národ, ktorý všetkých spojí

V r. 1880 sa Fiodor Dostojevskij, svetový spisovateľ a ruský mysliteľ, v úvahe vrátil k svojmu predchodcovi, veľkému ruskému básnikovi Alexandrovi Puškinovi, ktorého označil za proroka. Dostojevskij pri svojich myšlienkach vychádzal z Puškinovho románu vo veršoch Eugen Onegin. V Puškinovom diele vystupujú dve hlavné postavy - Eugen Onegin a Tatiana Larinová. Onegin je istou napodobeninou literárnych hrdinov dobového anglického romantického básnika Georgea Byrona - je teda vzdelaným a bohatým mužom, v kontakte so ženami skúseným, spoločensky vyžitým, znudeným, s cynickým postojom k svetu. Tatiana je úprimné, zádumčivé, ruské vidiecke šľachtické dievča. V Puškinovom diele najskôr Tatiana vyzná lásku Oneginovi, ktorý ju odmietne, a o niekoľko rokov neskôr vyzná zas lásku Onegin Tatiane, ktorá potom odmietne jeho. Pre Dostojevského sú Onegin a Tatiana istým metaforickým obrazom Európy a ruského národa. Podľa Dostojevského hoci je Onegin – Rus napodobňujúci Západ - bohatý a vzdelaný, nemá vraj hlbší zmysel života. Naopak, Tatiana je podľa Dostojevského stelesnením ruského národa a ľudu – je vraj mravne čistá, vnútorne silná, ušľachtilá. Z protikladu Onegina a Tatiany Dostojevskij prešiel do svojho videnia Európy a ducha ruského národa. Úryvky z Dostojevského Puškinovskej reči (pracovný preklad):

(...) Ja len jednoducho hovorím, že ruská duša, že duch ruského národa je azda najschopnejší zo všetkých národov, obsiahnuť v sebe ideu všeľudského spojenia, bratskej lásky, triezveho pohľadu odpúšťajúceho nepriateľstvo, ktorý rozlišuje a ospravedlňuje rôznosť, sníma protirečenia. To nie je ekonomická vlastnosť ani žiadna iná, je to len (mravná) vlastnosť a môže niekto odmietať a spochybniť, že nie je v ruskom národe? Môže niekto povedať, že ruský ľud je len skostnatená masa odsúdená len na to, aby slúžila (ekonomicky) prosperite a rozvoju našej európskej inteligencie, ktorá sa vyvyšuje nad náš ľud, hoci sama v sebe má mŕtvu skostnatenosť, od ktorej nič netreba čakať a do ktorej nemá zmysel vkladať nejaké nádeje? Bohužiaľ, tak hovoria mnohí, ale ja som sa odvážil hovoriť inak. (...) Tvrdiť, že naša biedna a neusporiadaná krajina nemôže mať vznešené túžby, kým nebude ekonomicky a občiansky podobná Západu, - je jednoducho nezmysel. Základné mravné poklady ducha, aspoň vo svojej základnej podstate, nezávisia od ekonomickej sily. Naša biedna, neusporiadaná krajina, okrem svojej vyššej vrstvy, je celá ako jeden človek. Jej všetkých 80 miliónov obyvateľov predstavuje takú duchovnú jednotu, aká, samozrejme, v Európe nikde nie je a nemôže byť, a tak už len pre toto nemožno povedať, že naša krajina nie je usporiadaná, dokonca v prísnom zmysle nemožno povedať, že je aj chudobná. Naproti tomu v Európe, v tej Európe, kde je nahromadeného toľko bohatstva, všetok občiansky základ všetkých európskych národov – všetko je podkopané a je možné, že zajtra sa bez stopy na veky vekov zrúti, a na zámenu nastúpi niečo neslýchane nové, čo sa nepodobá na nič predchádzajúce. A všetko bohatstvo nahromadené Európou ju nezachráni pred pádom, pretože „v jednom okamihu zmizne aj bohatstvo“. Mimochodom, práve toto ich podkopané a nakazené občianske zriadenie ukazujú nášmu národu ako ideál, o ktorý sa musí usilovať, a len po dosiahnutí tohto ideálu sa môže osmeliť zažvatlať Európe nejaké svoje slovo. My však tvrdíme, že mať v sebe silu milujúceho a všetko zjednocujúceho ducha možno i pri našej súčasnej ekonomickej biede, ba nielen pri takej, ako je teraz. (...) A napokon, verím, že my, samozrejme nie my, ale budúci nastupujúci ruskí ľudia, pochopia už všetci do jedného, že stať sa skutočným Rusom bude práve znamenať: usilovať sa už definitívne vniesť zmierenie do európskych protirečení, ukázať východisko z európskej clivoty v ruskej duši, všeľudskej a zjednocujúcej, obsiahnuť v nej s bratskou láskou všetkých našich bratov a v závere možno aj vyriecť posledné slovo veľkej, všeobecnej harmónie, konečnej bratskej zhody všetkých národov podľa Kristovho evanjeliového zákona! (...)

Originál:

(...) Я просто только говорю, что русская душа, что гений народа русского, может быть, наиболее способны, из всех народов, вместить в себе идею всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего и извиняющего несходное, снимающего противоречия. Это не экономическая черта и не какая другая, это лишь {нравственная} черта, и может ли кто отрицать и оспорить, что ее нет в народе русском? Может ли кто сказать, что русский народ есть только косная масса, осужденная лишь служить {экономически} преуспеянию и развитию европейской интеллигенции нашей, возвысившейся над народом нашим, сама же в себе заключает лишь мертвую косность, от которой ничего и не следует ожидать и на которую совсем нечего возлагать никаких надежд? Увы, так многие утверждают, но я рискнул объявить иное. (...) Утверждать же, что нищая и неурядная земля наша не может заключать в себе столь высокие стремления, пока не сделается экономически и гражданственно подобною Западу, - есть уже просто нелепость. Основные нравственные сокровища духа, в основной сущности своей по крайней мере, не зависят от экономической силы. Наша нищая неурядная земля, кроме высшего слоя своего, вся сплошь как один человек. Все восемьдесят миллионов ее населения представляют собою такое духовное единение, какого, конечно, в Европе нет нигде и не может быть, а, стало быть, уже по сему одному нельзя сказать, что наша земля неурядна, даже в строгом смысле нельзя сказать, что и нищая. Напротив, в Европе, в этой Европе, где накоплено столько богатств, все гражданское основание всех европейских наций - все подкопано и, может быть, завтра же рухнет бесследно на веки веков, а взамен наступит нечто неслыханно новое, ни на что прежнее не похожее. И все богатства, накопленные Европой, не спасут ее от падения, ибо "в один миг исчезнет и богатство". Между тем на этот, именно на этот подкопанный и зараженный их гражданский строй и указывают народу нашему как на идеал, к которому он должен стремиться, и лишь по достижении им этого идеала осмелиться пролепетать свое какое-либо слово Европе. Мы же утверждаем, что вмещать и носить в себе силу любящего и всеединящего духа можно и при теперешней экономической нищете нашей, да и не при такой еще нищете, как теперь. (...) И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и воссоединяющей, вместить в нее с братскою любовию всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону! (...)