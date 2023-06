Gauguin s priateľmi vyzdobil maľbami hostinec, v ktorom v r. 1889/90 žili. Je múzeom

.

Gauguin a priatelia v dedinke Le Pouldu

Od jesene 1889 do zimy 1889/90 žil francúzsky maliar Paul Gauguin v malom hoteli, či hostinci v odľahlej dedinke Le Pouldu na pobreží Atlantického oceánu. Chcel byť mimo Paríža buď pre dlhy, ktoré mal, či preto, lebo pre svoju tvorbu hľadal prostredie, kde sa ešte zachoval jednoduchý spôsob života. Skromný hotelík vlastnila slobodná matka Marie Henryová. V Le Pouldu žili v tomto období s Gauguinom traja ďalší maliari. Boli to Meyer de Haan, Paul Sérusier a Charles Filiger. Keďže bol práve čas daždivej a chladnej jesene a zimy, teda nie veľmi vhodný na maľovanie vonku, s majiteľkou hostinca sa dohodli, že jej svojimi dielami vyzdobia jedáleň. V priebehu niekoľkých týždňov bola jej stravovacia miestnosť plná výtvarných diel. Tie sa síce postupne dostali do majetku galérií a súkromných rúk po celom svete, hostinec však neskôr čiastočne zrekonštruovali do podoby z Gauguinovho obdobia, vybavili reprodukciami pôvodných diel a zmenili na múzeum.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Portrét Marie Henryovej bol súčasťou výzdoby jej jedálne. Dnes je z hostinca múzeum, kde visia reprodukcie pôvodných obrazov.

.

Haanov obraz Marie Henryovej ako dojčiacej matky

Majiteľku hostinca Marie Henryovú volali pre jej milú tvár aj „bábika Mária“. Paulovi Gauguinovi sa veľmi páčila, no ju zaujal jeho priateľ Meyer de Haan, ktorý ju aj namaľoval, ako dojčí dcérku. Týmto obrazom tiež vyzdobili jedáleň. Po odchode maliarov porodila dokonca Marie Henryová Meyerovi de Haanovi dieťa, no on r. 1895 zomrel v rodnom Holandsku.

Gauguinove portréty Haana a seba na dverách jedálne. Na stene vpravo sú ďalšie diela maliarov.

.

Gauguin namaľoval na dvere jedálne svoj a priateľov portrét

Paul Gauguin sa cítil pokorený, keď si Marie vybrala Meyera de Haana. Jednak preto, že to bol jeho žiak, ktorý mu platil za výučbu, ale aj preto, lebo ho považoval za nepekného, keďže mal hrb a bol malý. No Marie to videla inak. Rolu hral aj fakt, že Gauguin bol ženatý a mal päť detí. Jeho manželka však pochádzala z Dánska, kam s deťmi od Gauguina odišla. Meyer de Haan bol slobodný. Gauguin namaľoval portréty seba a Haana na dvere. Sám Gauguin vyzerá na maľbe melancholický, má svätožiaru, nad ním visia zo stromu jablká a drží hada – čo sú symboly pokušenia. Haanova tvár na portréte od Gauguina pôsobí akoby diabolsky, vlasy má ako rohy, ruku trochu ako kopyto, pred sebou má knihu od Johna Miltona s názvom Stratený raj a misu odtrhnutých jabĺk.

Autoportrét Gauguina (vľavo) a Gauguinov portrét Haana (vpravo) z jedálne Marie Henryovej

Zdroje: Maison-Musée Gauguin; P. Gauguin: Portrét Meyera de Haana, 1889; P. Gauguin: Autoportrét, 1889