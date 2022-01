Identifikovali portrét Margaret Lemonovej od barokového maliara A. van Dycka

Anthony van Dyck: Margaret Lemonová

Anthony van Dyck a Margaret Lemonová

Flámsky barokový maliar Anthony van Dyck pôsobil na dvore anglického kráľa, podporovateľa, milovníka a zberateľa umenia Karola I. V r. 1641 umelec len ako 42-ročný zomrel. V Anglicku bola van Dyckovou milenkou a modelkou aj Margaret Lemonová. Len nedávno identifikovali van Dyckov originál jej portrétu, ktorý má viacero dobových napodobením od rôznych umelcov. Novoobjavený obraz Margaret Lemonovej po prvý raz verejne predstavili r. 2016 na výstave s názvom Van Dyck: The Anatomy of Portraiture v múzeu The Frick Collection v New Yorku.

Portrét v minulosti orezali

Van Dyckov portrét Margaret Lemonovej je orezaný, ako to vidno na torze jej ľavej ruky. Obraz v tejto časti bol možno nedokončený. Ako mohla pôvodne vyzerať celá ruka, vidieť na jednej z kópií obrazu z okolia maliara:

Historička: Lemonová spáchala samovraždu

Britská historička Hilary Maddicottová píše, že podľa jej najnovších zistení po preštudovaní dobových záznamov bola Margaret Lemonová van Dyckovou milenkou niekedy v r. 1636-9, lebo maliar sa oženil s inou ženou r. 1640. Historička r. 2018 publikovala štúdiu, podľa ktorej sa Margaret Lemonová r. 1643 zastrelila po tom, ako jej nový milenec zomrel v boji.

