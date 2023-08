Prečo francúzsky maliar Gauguin namaľoval r. 1898 bieleho koňa na zeleno

Vľavo Gauguinov autoportrét, vpravo Gauguinov obraz s názvom Biely kôň, ktorý si jeho objednávateľ odmietol kúpiť, lebo kôň bol zelený

.

Zákazník odmietol Gauguinov obraz zeleného koňa

Keď žil francúzsky maliar Paul Gauguin na Tahiti, r. 1898 si u neho objednal maľbu miestny lekárnik Ambroise Millaud. Upozornil ho však, že obraz má byť „pochopiteľný a prirodzený“. Gauguin mu namaľoval v podstate jednoduché a zrozumiteľné dielo s názvom Biely kôň. Objednávateľ sa však nahneval, že kôň vôbec nie je biely, ale zelený, a zelené kone vraj neexistujú. Na to Gauguin reagoval: „Drahý monsieur Millaud, nevšimli ste si, aké sa zdá všetko zelené, keď popoludní pohodlne sedíte v hojdacom kresle na verande a s privretými očami obdivujete farebnú hru prírody?“ Lekárnik však Gauginovo vysvetlenie odmietol a obraz nekúpil. Obraz sa napokon dostal r. 1927 do galérie Louvre v Paríži.

Gauguinov obraz s názvom Arearea. Gauguinovu nereálnu farebnosť mnohí odmietali, on ju obhajoval umeleckou slobodou.

.

Gauguin: Exaktnosť farieb je úlohou stroja, nie inteligentného tvora

Ešte r. 1895 urobil s Paulom Gauguinom rozhovor Eugène Tardieu, redaktor časopisu Echo de Paris. Novinár predstavil Gauguina ako obnovovateľa umenia s veľmi divokými názormi, ktorý odmieta kompromisy. V narážke na Gauguinov obraz Arearea z r. 1892 redaktor povedal, že maľuje „oranžové rieky a červené psy“. Gauguin mu okrem iného povedal (preklad Jaroslav Kaňa):

Čo vlastne znamená výraz „zobrazovať prírodu“? (...) Ak si dajaký umelec myslí, že tiene sú ružové alebo fialové, niet dôvodov brať ho za to na zodpovednosť, ak jeho umelecké dielo je harmonické a pozoruhodné. (...) Viete vy vôbec, ktoré umenie čoskoro predstihne všetky maľby, pokiaľ ide o exaktnosť? Nuž, fotografia, keď sa bude môcť vyjadrovať farbami, čo nebude dlho trvať. A vy by ste chceli, aby sa inteligentný tvor celé mesiace moril a dosiahol pritom efekt zhodný so skutočnosťou, aký môže dosiahnuť duchaplný strojček!

.

