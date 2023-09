Štefánik našiel na Tahiti zobrazenie rodinky od Gauguina. Možno jeho ženy a syna

Autoportrét Paula Gauguina z r. 1897, teda z obdobia, keď žil s Tahiťankou Pahurou

Gauguin a Pahura

Francúzsky maliar Paul Gauguin bol na Tahiti dvakrát; prvý raz v r. 1891-3, druhý raz v r. 1895-1901. V januári 1896, počas druhého pobytu, začal žiť so 14-ročnou Tahiťankou Pahurou. Z tohto obdobia sa zachovala Gauguinova maľba Pahury, ktorej dal názov Kráľovná. Na obraze vidno aj biblické prvky, ako strom poznania obtočený hadom, resp. pokušiteľom a pod.

Paul Gauguin: Kráľovná, 1896. Modelkou mu bola Pahura, jeho družka. Obraz je v majetku Puškinovho múzea v Moskve.

Smrť dcérky Gauguina a Pahury

Krátko pred Vianocami 1896 sa Gauguinovi a 15-ročnej Pahure narodilo dievčatko, o pár dní však zomrelo. Pri tejto príležitosti namaľoval obraz Narodenie, na ktorom leží vyčerpaná Pahura a temná žena s novorodeniatkom, ktorá predstavuje smrť. Na obraze sú opäť biblické prvky ako napr. maštaľ s hospodárskymi zvieratami.

P. Gauguin: Narodenie, 1896. Obraz by mal predstavovať Pahuru a ich dievčatko, ktoré zobrala smrť, zobrazená ako temná žena. Dieťatko má svätožiaru.

Emile – syn Gauguina a Pahury

V r. 1898 17-ročná Pahura znova otehotnela. Gauguin, ktorý mal v tom čase finančné aj zdravotné problémy, vtedy priateľovi Danielovi de Monfreid do Francúzska napísal: „Je to pre mňa šťastná udalosť, lebo dieťa ma snáď opäť získa pre život, pre život, ktorý je pre mňa taký neznesiteľný.“ V apríli 1899 sa im narodil syn, ktorému Gauguin dal meno Emile. Krátko potom namaľoval obraz s názvom Materstvo, teda Pahuru dojčiacu svojho synčeka.

P. Gauguin: Materstvo. Vpravo dolu Pahura dojčí syna.

Gauguin odišiel r. 1901 na Markézske ostrovy

Gauguin odišiel r. 1901 z Tahiti na Markézske ostrovy, ktoré boli podľa neho menej zasiahnuté civilizáciou ako Tahiti, čo vlastne sledoval pri svojom odchode z Francúzska. Pahura s ním nešla. V r. 1903 však Gauguin na Markézskych ostrovoch zomrel. Jeho tahitský syn Emile Gauguin teda vyrástol bez otca, no hlásil sa k nemu.

Emile, syn Pahury a Gauguina, asi ako 50-ročný ukazuje na Tahiti deťom autoportrét svojho otca

Štefánik na Tahiti

Slovák Milan Štefánik po skončení astronomických štúdií v Prahe r. 1904 odišiel pracovať do Francúzska. V r. 1910 išiel na Tahiti, ktoré bolo francúzskou kolóniou, kde mal za úlohu vybudovať observatórium. Štefánik sa zaujímal aj o umenie a na Tahiti hľadal stopy po Gauguinovi. Dokázal pri tom nečakanú vec – našiel niekoľko Gauguinových rezieb - vyhodených niekde v plote. Išlo o 11 štočkov, ktoré po odtlačení vytvorili grafický obraz, a jeden reliéf. Po dovezení do Francúzka ich Štefánik dal vyčistiť, neskôr z nich odborníci urobili niekoľko grafík. Na jednej z nich identifikovali Pahuru, a to podľa Gauguinovho obrazu Kráľovná.

Grafika Paula Gauguina z jedného zo štočkov, ktoré doniesol Milan R. Štefánik z Tahiti. Dielo je majetkom SNG. Mal by to byť variant obrazu Kráľovná, ktorý zobrazuje autorovu družku Pahuru.

Grafika Rodina od Gauguina

Medzi grafikami objavenými Štefánikom je aj obraz muža, ženy a dieťaťa, ktorý galeristi nazvali Rodina. Gauguin ho zhotovil údajne okolo r. 1900. Práve táto grafika môže zobrazovať samotného Gauguina, Pahuru a ich syna Emila. Obrázok má v sebe aj biblický motív - žena oberá ovocie akoby zo zakázaného stromu poznania. Muž je k nej naklonený. Dieťa, ešte batoľa, lezie v ich blízkosti.

P. Gauguin: Rodina - grafika zachránená z Tahiti vďaka M. Štefánikovi

Viac: B. Danielsson: Gauguin v Polynézii, P. Gauguin: Rodina, T. F. Šimon: Štefánik po Gauguinových stopách na Tahiti