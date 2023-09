Médiám, nevoličom a všetkým ktorí chcú vidieť odstupovať politické strany!

Začnem rovno bez okolkov tým, že som už volil poštou a práve mi prišlo potvrdenie o doručení môjho hlasu. Už dlhšiu dobu som bol rozhodnutý, že budem voliť ODS Pavla Macka, ktorá ma pozitívne prekvapila svojím spojením sa s Maďarským fórom a ešte pozitívnejšie spojením sa so stranou, s ktorou si veľký politici nikdy nechceli ruky špiniť, SRK. Zakrúžkoval som Zsolta Simona, ktorému sa v roku 2016 takmer podarilo zabrániť spojeniu Mostu so Smerom, Pavla Macka, ktorý najlepšie rozumie o čom je vojna na Ukrajine, Natáliu Blahovú, ktorá objavila kauzu Čistý deň, len sa jej nepodarilo z toho politicky vyťažiť a naopak borí sa doteraz po súdoch s nespravodlivými žalobami a pani Gabrielu Radičovú, ktorá minulý rok získala cenu Lúč z tmy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Obrátim sa rovno aj na všetky médiá, ktoré vyzývajú malé strany odstupovať. Na férovku tiež priznám, že som na blogu sám vyzýval na odstúpenie Mikuláša Dzurindu a jeho politický subjekt. Zašiel som tak ďaleko, že som ho prirovnal k Vavrovi Šrobárovi, ktorý na sklonku svojej bohatej politickej kariéry poslúžil KSČ s umelo vytvorenou stranou, ktorá mala odlákať hlasy DS. A síce získal v štyridsiatom-šiestom smiešne percento, stal sa členom vlády Klementa Gottwalda, ba dokonca sa dožil toho, že jeho vláda nechala popravovať svojich oponentov.

Teraz budem naopak kritizovať všetkých, ktorí k odstúpeniu vyzývajú, čo je pokrytecké. Dodám tiež jednou vetou, že nedávno som si vypočul v relácii Na hrane pána Dzurindu, ktorý sa voči týmto odstupovacím výzvam, všeobecne, ostro vyhradil a musím povedať, že ma presvedčil. Dodávam to s istým pocitom horkosti. Kontraproduktívne iste vyznie aj moja reakcia na vystúpenie Zsolta Simona v Analýzach na Jojke s Miroslavom Kollárom. Po istej dobe to Kollár nevydržal a prerušil Simona otázkou: „Prečo nekandidujeme spolu?“.

Je pre mňa sklamaním, že nedošlo k väčšiemu spojeniu v spektre demokratickej pravice. A ide o môj subjektívny postoj, ale tu ostanem verný svojmu presvedčeniu, že Slovensko potrebuje zmenu a to sa nedá pod taktovkou už raz zlyhaného Hegera spolu s Nagym, ktorý do spoločenskej diskusie zaviedol nešťastný „terminus technicus“ dezoláti. Rovnako ma mrzí, že návrat Dzurindu prišiel v zlom čase na nesprávnom mieste, bez momentu prekvapenia a ešte k tomu neskoro. Maslo (alebo skôr jablko?) tu má na hlave aj Nicholsonová, ale to je už jedno. Bude korektné to zakončiť tým, že každý si nesie svoj podieľ viny, aj keď u mňa subjektívne je jasné, komu držím palce.

Preto uznávam, že je legitímne byť z toho frustrovaný. Na strane druhej, vidím tu iný fenomén, ktorý valcuje spoločnosť. Stále väčší strach. A teraz sa obujem do .týždňa, ktorý som vždy vnímal ako médium, ktoré nechce byť mainstream, resp. snaží sa držať akýsi status intelektuálnej alternatívy. Je mi do plaču, že ľudia v ňom, počnúc od pánov Hríba a Kordu, cez pána Mojžiša až po neviem koho dookola opakujú pokazenú pesničku, že voliť treba len z tých strán, ktoré majú podľa prieskumov nad aspoň 6%. Rád by som Vám páni (ak si to vôbec niekedy prečítate) pripomenul, že podľa tejto logiky by sa do parlamentu nikdy nedostal napr. taký Boris Kollár a už vôbec nie Kotleba!

A prečo som si dovolil takto menovite práve do .týždňa? Preto, že Simona s Mackom vlastne chvália, ale im nadávajú, že si zjednodušene povedané, nenahrabali viac peňazí na predvolebnú kampaň! Zároveň nariekajú, že vo voľbách budú zachraňovať strany, ktoré sa tam možno aj tak nedostanú, aby mohli podľa prieskumov vytvoriť vládu s PS. V tejto logike je podľa nich potrebné aby aj PS voľby vyhralo aj aspoň dve strany sa zachránili (povedzme SAS a KDH) a zároveň ešte tieto strany vytvoria vládu, o ktorej bude zrejmé, že nevydrží dlho! To s týmto sa máme my „inteligentnejší“ uspokojiť? Kedykoľvek si zapnem Vaše podcasty je to len nárek nad tým, že strany ktoré z „povinnosti ste prinútený voliť“ neponúkajú ani kvalitné témy ani nestoja za Váš hlas, ale takouto voľbou „zachránite“ Slovensko, lebo podľa prieskumov to tak vychádza? Potom Vážení žurnalisti majú pravdu skutočne tí Smeráci a Kotlebáci! Žijete v totalite a ešte ju aj propagujete!

Ja som len obyčajný amatér, ale som presvedčený, že tieto voľby majú predpoklad dopadnúť skôr zle, ale odvolil som s čistým svedomím! A síce nie som politológ, myslím si, že tieto voľby každopádne dopadnú prekvapením. Doteraz bolo prekvapením, že jedna strana prepadla a druhá to nečakane prestrelila. Rok 2023 bude určite brutálnejší. A nemyslím tým nutne, že to vystrelí práve mojej voľbe, čo by som si želal. Situácia, v ktorej sa nachádzame si vyžaduje odhodlanie a energiu a to nám tu v demokratickom priestore veľkých strán v pozitívnom zmysle chýba. Ibaže sa chystáte voliť skrachovaného premiéra, ktorý sa musí biť na ulici, aby zaujal! Ja viem, že ľudí viac zaujme toto než inteligentné diskusie, ale preto tu máme alternatívne médiá (nemyslím kaliber konšpiračný), ktoré vedia publiku svietiť tam kam treba. Vy médiá teraz svietite len na tých, ktorý si to nezaslúžia!